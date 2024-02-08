https://crimea.ria.ru/20240208/pensionerka-sozhgla-zheleznodorozhnyy-obekt-po-zadaniyu-spetssluzhb-1134775956.html

Пенсионерка сожгла железнодорожный объект по заданию "спецслужб"

Пенсионерка сожгла железнодорожный объект по заданию "спецслужб" - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Пенсионерка сожгла железнодорожный объект по заданию "спецслужб"

68-летняя пенсионерка из Курской области сожгла железнодорожный релейный шкаф. Как сообщает официальный Telegram-канал МВД России, она считала, что выполняет... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T09:10

2024-02-08T09:10

2024-02-08T09:10

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

железная дорога

мошенничество

центр информационно-психологических операций (ципсо)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. 68-летняя пенсионерка из Курской области сожгла железнодорожный релейный шкаф. Как сообщает официальный Telegram-канал МВД России, она считала, что выполняет задание спецслужб по уничтожению пункта связи ВСУ.По данным полиции, сначала женщина перевела 318 тысяч рублей мошенникам, убедившим ее в необходимости "защиты сбережений", а уже через несколько дней получила новый звонок от "сотрудников спецслужб" с заданием уничтожить "связной пункт украинских военных".В итоге женщину задержали транспортные полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, пенсионерку поместили под домашний арест сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое подростков совершили диверсию на железной дороге – они задержаныНа железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, железная дорога, мошенничество, центр информационно-психологических операций (ципсо), новости