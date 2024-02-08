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Пенсионерка сожгла железнодорожный объект по заданию "спецслужб"
Пенсионерка сожгла железнодорожный объект по заданию "спецслужб" - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Пенсионерка сожгла железнодорожный объект по заданию "спецслужб"
68-летняя пенсионерка из Курской области сожгла железнодорожный релейный шкаф. Как сообщает официальный Telegram-канал МВД России, она считала, что выполняет... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T09:10
2024-02-08T09:10
2024-02-08T09:10
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
железная дорога
мошенничество
центр информационно-психологических операций (ципсо)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. 68-летняя пенсионерка из Курской области сожгла железнодорожный релейный шкаф. Как сообщает официальный Telegram-канал МВД России, она считала, что выполняет задание спецслужб по уничтожению пункта связи ВСУ.По данным полиции, сначала женщина перевела 318 тысяч рублей мошенникам, убедившим ее в необходимости "защиты сбережений", а уже через несколько дней получила новый звонок от "сотрудников спецслужб" с заданием уничтожить "связной пункт украинских военных".В итоге женщину задержали транспортные полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, пенсионерку поместили под домашний арест сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое подростков совершили диверсию на железной дороге – они задержаныНа железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в Крыму
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, железная дорога, мошенничество, центр информационно-психологических операций (ципсо), новости
Пенсионерка сожгла железнодорожный объект по заданию "спецслужб"
МВД: курская пенсионерка сожгла железнодорожный релейный шкаф по звонку от неизвестных
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. 68-летняя пенсионерка из Курской области сожгла железнодорожный релейный шкаф. Как сообщает официальный Telegram-канал МВД России, она считала, что выполняет задание спецслужб по уничтожению пункта связи ВСУ.
По данным полиции, сначала женщина перевела 318 тысяч рублей мошенникам, убедившим ее в необходимости "защиты сбережений", а уже через несколько дней получила новый звонок от "сотрудников спецслужб" с заданием уничтожить "связной пункт украинских военных".
"Пенсионерка призналась, что купила бензин и моторное масло, затем на своей машине добралась на 530 км перегона между станциями Курск и Свобода Московской железной дороги. Там изготовила горючую смесь и подожгла релейный шкаф. По указанию звонивших она сняла совершение преступления на камеру телефона, а после отправила им видео", - сказано в сообщении.
В итоге женщину задержали транспортные полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, пенсионерку поместили под домашний арест сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.
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