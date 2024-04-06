https://crimea.ria.ru/20240406/dvoynoy-obman-telefonnye-aferisty-vzyalis-za-zhertv-finansovykh-piramid-1136262413.html

Двойной обман: телефонные аферисты взялись за жертв финансовых пирамид

Двойной обман: телефонные аферисты взялись за жертв финансовых пирамид - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Двойной обман: телефонные аферисты взялись за жертв финансовых пирамид

Новую схему обмана россиян придумали телефонные мошенники. Они звонят жертвам финансовых пирамид с обещанием вернуть деньги. Об этом предупреждает официальный... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T08:03

2024-04-06T08:03

2024-04-06T08:03

мошенничество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

финансовая пирамида

цифровая безопасность

общество

совет эксперта

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Новую схему обмана россиян придумали телефонные мошенники. Они звонят жертвам финансовых пирамид с обещанием вернуть деньги. Об этом предупреждает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По информации полиции, главная задача мошенников – заставить поверить человека в возможность быстрого возврата денежных средств. Аферисты при этом демонстрируют осведомленность об их финансовых операциях."Мошенники пытаются усыпить бдительность граждан различными способами: маскируют свою деятельность под помощь обманутым вкладчикам, ссылаются на некие решения судов, упоминают государственные программы по выплатам денег пострадавшим, рассказывают о совместной работе Банка России с зарубежными партнерами по возврату денег, найденных за границей", - уточняют в МВД РФ.Далее аферисты предлагают заключить договор якобы для вывода денежных средств. После они просят человека прислать персональные данные. Согласно их легенде, это необходимо, чтобы узнать, где именно находятся денежные средства, которые пострадавшие ранее вложили в пирамиду.Кроме того, по словам официального представителя МВД РФ, злоумышленники могут убеждать вкладчиков в необходимости заключения договоров на оказание платных юридических услуг. Чтобы подтвердить свои слова, присылают им копии поддельных распорядительных актов государственных органов.Полиция просит сообщать обо всех обращениях подозрительных лиц, которые предлагают возврат, компенсации и другие возможности получения денег.Ранее пресс-службы МВД и прокуратуры Республики Крым сообщали, что в Крыму завершено расследование в отношении 24 фигурантов уголовного дела о мошенничестве, создании преступной организации и легализации средств, нажитых преступным путем.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязиМошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублейНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвой

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, финансовая пирамида, цифровая безопасность, общество, совет эксперта, новости