https://crimea.ria.ru/20230727/v-krymu-nachali-utilizirovat-ostavshiesya-posle-ataki-bpla-boepripasy-1130335572.html

В Крыму начали утилизировать оставшиеся после атаки БПЛА боеприпасы

В Крыму начали утилизировать оставшиеся после атаки БПЛА боеприпасы - РИА Новости Крым, 27.07.2023

В Крыму начали утилизировать оставшиеся после атаки БПЛА боеприпасы

В Красногвардейском районе Крыма уничтожат боеприпасы, оставшиеся после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован. РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T17:21

2023-07-27T17:21

2023-07-27T17:20

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

красногвардейский район

василий грабован

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма уничтожат боеприпасы, оставшиеся после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район, в результате чего произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Была объявлена эвакуация людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения, временно остановили движение поездов. Сейчас местные власти сообщили о работах по уничтожению боеприпасов.Глава района призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Как сообщалось, после инцидентов с беспилотниками в Крыму пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все службы, обеспечивающие безопасность полуострова и других российских регионов, предпринимают необходимые меры в связи с участившимися атаками со стороны киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло в Красногвардейском районе КрымаВладимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в КрымуДетонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируют

красногвардейский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, красногвардейский район, василий грабован, безопасность республики крым и севастополя