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В Крыму начали утилизировать оставшиеся после атаки БПЛА боеприпасы
В Крыму начали утилизировать оставшиеся после атаки БПЛА боеприпасы - РИА Новости Крым, 27.07.2023
В Крыму начали утилизировать оставшиеся после атаки БПЛА боеприпасы
В Красногвардейском районе Крыма уничтожат боеприпасы, оставшиеся после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован. РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T17:21
2023-07-27T17:21
2023-07-27T17:20
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
красногвардейский район
василий грабован
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма уничтожат боеприпасы, оставшиеся после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район, в результате чего произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Была объявлена эвакуация людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения, временно остановили движение поездов. Сейчас местные власти сообщили о работах по уничтожению боеприпасов.Глава района призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Как сообщалось, после инцидентов с беспилотниками в Крыму пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все службы, обеспечивающие безопасность полуострова и других российских регионов, предпринимают необходимые меры в связи с участившимися атаками со стороны киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло в Красногвардейском районе КрымаВладимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в КрымуДетонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируют
красногвардейский район
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, красногвардейский район, василий грабован, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму начали утилизировать оставшиеся после атаки БПЛА боеприпасы
В Красногвардейском районе Крыма начали уничтожать оставшиеся после атаки БПЛА боеприпасы