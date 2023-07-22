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ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Красногвардейском районе Крыма
ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Красногвардейском районе Крыма - РИА Новости Крым, 22.07.2023
ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Красногвардейском районе Крыма
В Красногвардейском районе Крыма продолжается эвакуация граждан из прилегающих к месту ЧП на складе с боеприпасами районов, движение поездов на участке между... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T14:14
2023-07-22T14:14
2023-07-22T14:19
красногвардейский район
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма продолжается эвакуация граждан из прилегающих к месту ЧП на складе с боеприпасами районов, движение поездов на участке между станциями Ефремовская и Пролетная остановлено, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, органов власти и силовики.Атака беспилотника и детонация боеприпасовУтром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения.Люди могут покинуть опасную зону как на личном транспорте и остановиться у родственников, так и организованно на автобусах и временно побыть в пункте размещения.Остановка движения поездовДвижение поездов по Крымской железной дороге остановлено. Это необходимая мера безопасности, поскольку расстояние путей от эпицентра составляет около 2,5 км. Как уточнил министр транспорта региона Николай Лукашенко, ограничение введено на участке между станциями Ефремовская и Пролетная.По информации оператора железнодорожных перевозок, на данный момент задерживаются шесть "Таврий": • поезд №177 Москва - Симферополь, отправлением 20.07, остановлен около станции Ефремовская, задержка 3 часа, • поезд №28 Москва - Симферополь, отправлением 21.07, остановлен около станции Урожайная, задержка около 3 часов, • поезд №179 СПб - Евпатория, отправлением 20.07, остановлен около станции Джанкой, задержка 2 с половиной часа,• поезд №075 Омск - Симферополь, отправлением 19.07, остановлен около станции Джанкой, • поезд №160 Симферополь - Москва, отправлением 22.07, остановлен около станции Пролетная, задержка около 3 часов,• поезд №374 Симферополь - Смоленск, отправление сегодня в 13.40, задерживается. Ограничения для движения автотранспорта по автомобильной дороге Симферополь - Джанкой не вводились.Прокурорский контрольПрокуратура Республики Крым взяла на контроль соблюдение прав жителей Красногвардейского района в связи с чрезвычайным происшествием. Работники надзорного ведомства выехали в разворачиваемые пункты временного размещения."На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым", - проинформировали в Telegram-канале ведомства.Организованы горячие линии для приема обращений от граждан по телефонам: +7 (978) 053-62-08, +7 (365) 277 -38-34, +7 (978) 729-36-86.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в КрымуДвижение поездов в Крыму остановлено из-за ЧП на складе с боеприпасамиДетонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируют
https://crimea.ria.ru/20230722/detonatsiya-boepripasov-pri-atake-bpla-na-krym---naselenie-evakuiruyut-1130233713.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красногвардейский район, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, всу (вооруженные силы украины), прокуратура республики крым, происшествия, крым, новости, новости крыма
ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Красногвардейском районе Крыма
ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Красногвардейском районе Крыма
14:14 22.07.2023 (обновлено: 14:19 22.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма продолжается эвакуация граждан из прилегающих к месту ЧП на складе с боеприпасами районов, движение поездов на участке между станциями Ефремовская и Пролетная остановлено, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, органов власти и силовики.
Атака беспилотника и детонация боеприпасов
Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район
. В результате произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны
в пункты временного размещения.
"В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения", - сообщил Аксенов.
Люди могут покинуть опасную зону как на личном транспорте и остановиться у родственников, так и организованно на автобусах и временно побыть в пункте размещения.
Остановка движения поездов
Движение поездов по Крымской железной дороге остановлено
. Это необходимая мера безопасности, поскольку расстояние путей от эпицентра составляет около 2,5 км. Как уточнил министр транспорта региона Николай Лукашенко, ограничение введено на участке между станциями Ефремовская и Пролетная.
"В целях обеспечения безопасности перевозка пассажиров организована по мультимодальной схеме "поезд-автобус-поезд". Приносим извинения за возможные неудобства, просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Вопросы обеспечения транспортной безопасности находятся на постоянном контроле властей Республики Крым", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации оператора железнодорожных перевозок, на данный момент задерживаются шесть "Таврий":
• поезд №177 Москва - Симферополь, отправлением 20.07, остановлен около станции Ефремовская, задержка 3 часа,
• поезд №28 Москва - Симферополь, отправлением 21.07, остановлен около станции Урожайная, задержка около 3 часов,
• поезд №179 СПб - Евпатория, отправлением 20.07, остановлен около станции Джанкой, задержка 2 с половиной часа,
• поезд №075 Омск - Симферополь, отправлением 19.07, остановлен около станции Джанкой,
• поезд №160 Симферополь - Москва, отправлением 22.07, остановлен около станции Пролетная, задержка около 3 часов,
• поезд №374 Симферополь - Смоленск, отправление сегодня в 13.40, задерживается.
Ограничения для движения автотранспорта по автомобильной дороге Симферополь - Джанкой не вводились.
Прокурорский контроль
Прокуратура Республики Крым взяла на контроль
соблюдение прав жителей Красногвардейского района в связи с чрезвычайным происшествием. Работники надзорного ведомства выехали в разворачиваемые пункты временного размещения.
"На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым", - проинформировали в Telegram-канале ведомства.
Организованы горячие линии для приема обращений от граждан по телефонам: +7 (978) 053-62-08, +7 (365) 277 -38-34, +7 (978) 729-36-86.
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