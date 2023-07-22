https://crimea.ria.ru/20230722/prokuratura-vzyala-na-kontrol-soblyudenie-prav-zhiteley-krasnogvardeyskogo-1130235429.html
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей Красногвардейского
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей Красногвардейского - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей Красногвардейского
Прокуратура Республики Крым взяла на контроль соблюдение прав жителей Красногвардейского района в связи с чрезвычайным происшествием. РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T13:25
2023-07-22T13:25
2023-07-22T13:25
прокуратура республики крым
красногвардейский район
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым взяла на контроль соблюдение прав жителей Красногвардейского района в связи с чрезвычайным происшествием. "Работники прокуратуры выехали в разворачиваемые пункты временного размещения граждан в целях контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей. На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым. В прокуратурах Республики Крым и Красногвардейского района организованы горячие линии для приема обращений по указанным вопросам, на которые можно позвонить по следующим телефонам: +7 (978) 053-62-08, +7 (365) 277 -38-34, +7 (978) 729-36-86", - сообщили в надзорном ведомстве.Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Людей эвакуируют из 5-километровой зоны в пункты временного размещения. Также остановлено движение по Крымской железной дороге. Власти республики рассчитывают, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.Читайте также на РИА Новости Крым:Детонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируютБеспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в КрымуМомент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видео
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, красногвардейский район, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей Красногвардейского
Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей в связи с ЧП в Красногвардейском
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым взяла на контроль соблюдение прав жителей Красногвардейского района в связи с чрезвычайным происшествием.
"Работники прокуратуры выехали в разворачиваемые пункты временного размещения граждан в целях контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей. На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым. В прокуратурах Республики Крым и Красногвардейского района организованы горячие линии для приема обращений по указанным вопросам, на которые можно позвонить по следующим телефонам: +7 (978) 053-62-08, +7 (365) 277 -38-34, +7 (978) 729-36-86", - сообщили в надзорном ведомстве.
Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Людей эвакуируют из 5-километровой зоны в пункты временного размещения. Также остановлено движение по Крымской железной дороге. Власти республики рассчитывают, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.
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