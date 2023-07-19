https://crimea.ria.ru/20230719/vladimir-putin-dal-otsenku-chp-na-poligone-v-krymu-1130178946.html
Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму
Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму
Президент России Владимир Путин отреагировал на произошедшее в среду ЧП на войсковом полигоне в Крыму. РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T19:45
2023-07-19T19:45
2023-07-19T19:45
владимир путин (политик)
новости
пожар на полигоне в кировском районе крыма
кировский район крыма
крым
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129651325_0:115:2805:1693_1920x0_80_0_0_62f6175c2cf001d33b09e4d15f8b0445.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отреагировал на произошедшее в среду ЧП на войсковом полигоне в Крыму.Он отметил, что "не много времени все займет, прогорит и закончится". При этом подчеркнул, что "надо быть очень аккуратными сейчас".В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после пожара в пунктах временного размещения остаются 217 человек, в том числе 55 детей. По оценкам региональных властей, ситуация нормализуется в течение суток.В среду утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе республики. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. В целях безопасности была частично перекрыта федеральная трасса "Таврида", водителям предложили выбирать альтернативный маршрут. Кроме того, из прилегающей к полигону населенных пунктов были временно эвакуированы жители, в общей сложности более двух тысяч человек. Людей разместили в пунктах временного размещения, контроль за обеспечение всем необходимым взяла на себя республиканская прокуратура. Ответственность за пожар на полигоне взяла разведка Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе КрымаЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды"Сколько времени нужно для ликвидации последствий ЧП на полигоне в Крыму
кировский район крыма
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129651325_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e7a2b8cb575790f41239205219720e28.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости, пожар на полигоне в кировском районе крыма, кировский район крыма, крым, сергей аксенов
Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму
Путин: с причинами пожара на полигоне в Крыму надо будет разобраться