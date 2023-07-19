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Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму

Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму

Президент России Владимир Путин отреагировал на произошедшее в среду ЧП на войсковом полигоне в Крыму. РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T19:45

2023-07-19T19:45

2023-07-19T19:45

владимир путин (политик)

новости

пожар на полигоне в кировском районе крыма

кировский район крыма

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отреагировал на произошедшее в среду ЧП на войсковом полигоне в Крыму.Он отметил, что "не много времени все займет, прогорит и закончится". При этом подчеркнул, что "надо быть очень аккуратными сейчас".В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после пожара в пунктах временного размещения остаются 217 человек, в том числе 55 детей. По оценкам региональных властей, ситуация нормализуется в течение суток.В среду утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе республики. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. В целях безопасности была частично перекрыта федеральная трасса "Таврида", водителям предложили выбирать альтернативный маршрут. Кроме того, из прилегающей к полигону населенных пунктов были временно эвакуированы жители, в общей сложности более двух тысяч человек. Людей разместили в пунктах временного размещения, контроль за обеспечение всем необходимым взяла на себя республиканская прокуратура. Ответственность за пожар на полигоне взяла разведка Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе КрымаЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды"Сколько времени нужно для ликвидации последствий ЧП на полигоне в Крыму

кировский район крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, пожар на полигоне в кировском районе крыма, кировский район крыма, крым, сергей аксенов