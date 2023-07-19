Рейтинг@Mail.ru
Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230719/vladimir-putin-dal-otsenku-chp-na-poligone-v-krymu-1130178946.html
Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму
Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму
Президент России Владимир Путин отреагировал на произошедшее в среду ЧП на войсковом полигоне в Крыму. РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T19:45
2023-07-19T19:45
владимир путин (политик)
новости
пожар на полигоне в кировском районе крыма
кировский район крыма
крым
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129651325_0:115:2805:1693_1920x0_80_0_0_62f6175c2cf001d33b09e4d15f8b0445.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отреагировал на произошедшее в среду ЧП на войсковом полигоне в Крыму.Он отметил, что "не много времени все займет, прогорит и закончится". При этом подчеркнул, что "надо быть очень аккуратными сейчас".В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после пожара в пунктах временного размещения остаются 217 человек, в том числе 55 детей. По оценкам региональных властей, ситуация нормализуется в течение суток.В среду утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе республики. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. В целях безопасности была частично перекрыта федеральная трасса "Таврида", водителям предложили выбирать альтернативный маршрут. Кроме того, из прилегающей к полигону населенных пунктов были временно эвакуированы жители, в общей сложности более двух тысяч человек. Людей разместили в пунктах временного размещения, контроль за обеспечение всем необходимым взяла на себя республиканская прокуратура. Ответственность за пожар на полигоне взяла разведка Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе КрымаЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды"Сколько времени нужно для ликвидации последствий ЧП на полигоне в Крыму
кировский район крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129651325_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e7a2b8cb575790f41239205219720e28.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, пожар на полигоне в кировском районе крыма, кировский район крыма, крым, сергей аксенов
Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму

Путин: с причинами пожара на полигоне в Крыму надо будет разобраться

19:45 19.07.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отреагировал на произошедшее в среду ЧП на войсковом полигоне в Крыму.
"С причинами пожара надо будет разобраться. Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, то конечно необходимо сделать все, чтобы решить эти задачи", – сказал Путин в ходе совещания с правительством в режиме видеоконференции.
Он отметил, что "не много времени все займет, прогорит и закончится". При этом подчеркнул, что "надо быть очень аккуратными сейчас".
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после пожара в пунктах временного размещения остаются 217 человек, в том числе 55 детей. По оценкам региональных властей, ситуация нормализуется в течение суток.
В среду утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе республики. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. В целях безопасности была частично перекрыта федеральная трасса "Таврида", водителям предложили выбирать альтернативный маршрут. Кроме того, из прилегающей к полигону населенных пунктов были временно эвакуированы жители, в общей сложности более двух тысяч человек. Людей разместили в пунктах временного размещения, контроль за обеспечение всем необходимым взяла на себя республиканская прокуратура. Ответственность за пожар на полигоне взяла разведка Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма
ЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды"
Сколько времени нужно для ликвидации последствий ЧП на полигоне в Крыму
 
Владимир Путин (политик)НовостиПожар на полигоне в Кировском районе КрымаКировский район КрымаКрымСергей Аксенов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Паром в Керченском проливеВъезд в Крым: ситуация на Крымском мосту и паромной переправе. Онлайн09:18Пункт временного размещенияПожар на полигоне в Крыму. Онлайн08:24
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию
19:45Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму
19:41В СК рассказали подробности гибели женщины в море в Севастополе
19:31В Севастополе стреляют на Южном и Северном молах - причины
19:18В Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников
19:01Число жертв лобовой аварии в Крыму выросло до двух человек
18:47В Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки
18:28Путин пообещал поддержку работающим в зоне СВО западным журналистам
18:14Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов
18:11Раненная при теракте на Крымском мосту девочка будет лечиться в Москве
17:55Как работает пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма: оперативные данные
17:41Крымский мост: есть ли очереди и кого пускают
17:32Керченская переправа не будет работать по ночам - Минтранс
17:27Эрдоган попал в собственную ловушку – политолог
17:13Пропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втрое
16:58Власти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристов
16:37Путин рассказал, как подрабатывал грузчиком на ж/д станции
16:18Полусотне граждан на пути в Крым потребовалась медпомощь
15:56В Севастополе завкафедрой вуза попалась на взяточничестве
15:49В зоне спецоперации сбит украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8
Лента новостейМолния