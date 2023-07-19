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Сколько времени нужно для ликвидации последствий ЧП на полигоне в Крыму

Сколько времени нужно для ликвидации последствий ЧП на полигоне в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Сколько времени нужно для ликвидации последствий ЧП на полигоне в Крыму

На ликвидацию последствий пожара на полигоне в Кировском районе Крыма понадобится до двух дней, сейчас продолжается детонация боеприпасов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T11:31

2023-07-19T11:31

2023-07-19T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. На ликвидацию последствий пожара на полигоне в Кировском районе Крыма понадобится до двух дней, сейчас продолжается детонация боеприпасов. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.По его данным, информации о повреждениях за пределами полигона нет, гражданская инфраструктура не пострадала. Жителей ближайших сел эвакуируют на день-два.Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма. В связи с этим перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт перенаправляется по старой дороге через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Движение автобусов по межрегиональным маршрутам также временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия.В зону эвакуации попали жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Всего эвакуировать планируется около 2 200 человек. Их разместят в пунктах временного размещения, где обеспечат всем необходимым. Контроль осуществляет прокуратура Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на полигоне в Крыму. ОнлайнЧто произошло на войсковом полигоне в Кировском районе КрымаАксенов прокомментировал ЧП на войсковом полигоне в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230719/prokuratura-rk-vzyala-na-kontrol-obespechenie-razmeschennykh-v-pvr-lyudey-1130161464.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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