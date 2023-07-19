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Сколько времени нужно для ликвидации последствий ЧП на полигоне в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Сколько времени нужно для ликвидации последствий ЧП на полигоне в Крыму
Сколько времени нужно для ликвидации последствий ЧП на полигоне в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Сколько времени нужно для ликвидации последствий ЧП на полигоне в Крыму
На ликвидацию последствий пожара на полигоне в Кировском районе Крыма понадобится до двух дней, сейчас продолжается детонация боеприпасов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T11:31
2023-07-19T12:10
крым
пожар на полигоне в кировском районе крыма
кировский район крыма
происшествия
общество
новости крыма
владимир константинов
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. На ликвидацию последствий пожара на полигоне в Кировском районе Крыма понадобится до двух дней, сейчас продолжается детонация боеприпасов. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.По его данным, информации о повреждениях за пределами полигона нет, гражданская инфраструктура не пострадала. Жителей ближайших сел эвакуируют на день-два.Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма. В связи с этим перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт перенаправляется по старой дороге через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Движение автобусов по межрегиональным маршрутам также временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия.В зону эвакуации попали жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Всего эвакуировать планируется около 2 200 человек. Их разместят в пунктах временного размещения, где обеспечат всем необходимым. Контроль осуществляет прокуратура Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на полигоне в Крыму. ОнлайнЧто произошло на войсковом полигоне в Кировском районе КрымаАксенов прокомментировал ЧП на войсковом полигоне в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230719/prokuratura-rk-vzyala-na-kontrol-obespechenie-razmeschennykh-v-pvr-lyudey-1130161464.html
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60
Новости
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крым, пожар на полигоне в кировском районе крыма, кировский район крыма, происшествия, общество, новости крыма, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), безопасность республики крым и севастополя
Сколько времени нужно для ликвидации последствий ЧП на полигоне в Крыму

Константинов: ликвидация последствий ЧП на полигоне в Кировском районе займет до двух дней

11:31 19.07.2023 (обновлено: 12:10 19.07.2023)
 
© РИА Новости КрымБлокпост на трассе "Таврида" перед перекрытым из-за пожара на полигоне участком
Блокпост на трассе Таврида перед перекрытым из-за пожара на полигоне участком - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. На ликвидацию последствий пожара на полигоне в Кировском районе Крыма понадобится до двух дней, сейчас продолжается детонация боеприпасов. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Сейчас взрывы раздаются. Ситуация еще динамичная", - сказал глава крымского парламента в эфире телеканала "Россия-24".
По его данным, информации о повреждениях за пределами полигона нет, гражданская инфраструктура не пострадала. Жителей ближайших сел эвакуируют на день-два.
Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма. В связи с этим перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт перенаправляется по старой дороге через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Движение автобусов по межрегиональным маршрутам также временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия.
В зону эвакуации попали жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Всего эвакуировать планируется около 2 200 человек. Их разместят в пунктах временного размещения, где обеспечат всем необходимым. Контроль осуществляет прокуратура Крыма.
Пункт временного размещения - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
11:08
Прокуратура РК взяла на контроль обеспечение размещенных в ПВР людей
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