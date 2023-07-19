https://crimea.ria.ru/20230719/prokuratura-rk-vzyala-na-kontrol-obespechenie-razmeschennykh-v-pvr-lyudey-1130161464.html

Прокуратура РК взяла на контроль обеспечение размещенных в ПВР людей

Прокуратура РК взяла на контроль обеспечение размещенных в ПВР людей - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Прокуратура РК взяла на контроль обеспечение размещенных в ПВР людей

После ЧП на полигоне в Кировском районе Крыма прокуратура взяла на контроль обеспечение всем необходимым размещенных в пунктах временного размещения людей. Об... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T11:08

2023-07-19T11:08

2023-07-19T11:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. После ЧП на полигоне в Кировском районе Крыма прокуратура взяла на контроль обеспечение всем необходимым размещенных в пунктах временного размещения людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.Кроме того, организованы горячие линии для приема обращений по указанным вопросам. Телефоны горячих линий: +7 (978) 053-62-08, +7 (365) 277 -38-34, +7 (978) 833-11-90.Ситуация находится на личном контроле прокурора РК Олега Камшилова.ЧП в Кировском районеО пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма глава РК Сергей Аксенов сообщил утром 19 июля. В этой связи был закрыт проезд по участку трассы Таврида. На дороге выставлены посты ГТБДД, которые перенаправляют транспорт через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.В зону эвакуации попали села Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне возглавил глава Крыма Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса " Таврида " в Крыму перекрыта из-за пожараАксенов прокомментировал ЧП на войсковом полигоне в КрымуИз Феодосии автобусы отправили для эвакуации людей в Кировском районе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, пожар на полигоне в кировском районе крыма, кировский район крыма, происшествия, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя