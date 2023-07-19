Прокуратура РК взяла на контроль обеспечение размещенных в ПВР людей
В Крыму обеспечение эвакуированных граждан всем необходимым контролирует прокуратура
11:08 19.07.2023 (обновлено: 11:49 19.07.2023)
© РИА Новости КрымПункт временного размещения
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. После ЧП на полигоне в Кировском районе Крыма прокуратура взяла на контроль обеспечение всем необходимым размещенных в пунктах временного размещения людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
"Сотрудники прокуратуры прибыли в развернутые пункты временного размещения в целях контроля за соблюдением прав эвакуируемых из населенных пунктов из-за чрезвычайного происшествия граждан, – говорится в сообщении. – На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым".
Кроме того, организованы горячие линии для приема обращений по указанным вопросам. Телефоны горячих линий: +7 (978) 053-62-08, +7 (365) 277 -38-34, +7 (978) 833-11-90.
Ситуация находится на личном контроле прокурора РК Олега Камшилова.
ЧП в Кировском районе
О пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма глава РК Сергей Аксенов сообщил утром 19 июля. В этой связи был закрыт проезд по участку трассы Таврида. На дороге выставлены посты ГТБДД, которые перенаправляют транспорт через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.
"Пострадавших нет. На сегодняшний день мною принято решение об эвакуации четырех населенных пунктов – это в районе 2200 человек. Движение по трассе "Таврида" на этом участке приостановлено", - сказал Аксенов. И призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В зону эвакуации попали села Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне возглавил глава Крыма Сергей Аксенов.
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