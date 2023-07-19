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Прокуратура РК взяла на контроль обеспечение размещенных в ПВР людей - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Прокуратура РК взяла на контроль обеспечение размещенных в ПВР людей
Прокуратура РК взяла на контроль обеспечение размещенных в ПВР людей - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Прокуратура РК взяла на контроль обеспечение размещенных в ПВР людей
После ЧП на полигоне в Кировском районе Крыма прокуратура взяла на контроль обеспечение всем необходимым размещенных в пунктах временного размещения людей. Об... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T11:08
2023-07-19T11:49
прокуратура республики крым
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. После ЧП на полигоне в Кировском районе Крыма прокуратура взяла на контроль обеспечение всем необходимым размещенных в пунктах временного размещения людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.Кроме того, организованы горячие линии для приема обращений по указанным вопросам. Телефоны горячих линий: +7 (978) 053-62-08, +7 (365) 277 -38-34, +7 (978) 833-11-90.Ситуация находится на личном контроле прокурора РК Олега Камшилова.ЧП в Кировском районеО пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма глава РК Сергей Аксенов сообщил утром 19 июля. В этой связи был закрыт проезд по участку трассы Таврида. На дороге выставлены посты ГТБДД, которые перенаправляют транспорт через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.В зону эвакуации попали села Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне возглавил глава Крыма Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса " Таврида " в Крыму перекрыта из-за пожараАксенов прокомментировал ЧП на войсковом полигоне в КрымуИз Феодосии автобусы отправили для эвакуации людей в Кировском районе
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прокуратура республики крым, пожар на полигоне в кировском районе крыма, кировский район крыма, происшествия, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Прокуратура РК взяла на контроль обеспечение размещенных в ПВР людей

В Крыму обеспечение эвакуированных граждан всем необходимым контролирует прокуратура

11:08 19.07.2023 (обновлено: 11:49 19.07.2023)
 
© РИА Новости КрымПункт временного размещения
Пункт временного размещения - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. После ЧП на полигоне в Кировском районе Крыма прокуратура взяла на контроль обеспечение всем необходимым размещенных в пунктах временного размещения людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

"Сотрудники прокуратуры прибыли в развернутые пункты временного размещения в целях контроля за соблюдением прав эвакуируемых из населенных пунктов из-за чрезвычайного происшествия граждан, – говорится в сообщении. – На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым".

Кроме того, организованы горячие линии для приема обращений по указанным вопросам. Телефоны горячих линий: +7 (978) 053-62-08, +7 (365) 277 -38-34, +7 (978) 833-11-90.
Ситуация находится на личном контроле прокурора РК Олега Камшилова.

ЧП в Кировском районе

О пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма глава РК Сергей Аксенов сообщил утром 19 июля. В этой связи был закрыт проезд по участку трассы Таврида. На дороге выставлены посты ГТБДД, которые перенаправляют транспорт через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.
"Пострадавших нет. На сегодняшний день мною принято решение об эвакуации четырех населенных пунктов – это в районе 2200 человек. Движение по трассе "Таврида" на этом участке приостановлено", - сказал Аксенов. И призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В зону эвакуации попали села Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне возглавил глава Крыма Сергей Аксенов.
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