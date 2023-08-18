https://crimea.ria.ru/20230818/balitskiy-rasskazal-ob-ogromnykh-poteryakh-vsu-za-noch-na-zaporozhe-1130807123.html
Балицкий рассказал об огромных потерях ВСУ за ночь на Запорожье
Балицкий рассказал об огромных потерях ВСУ за ночь на Запорожье - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Балицкий рассказал об огромных потерях ВСУ за ночь на Запорожье
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшую ночь на Запорожском направлении 160 боевиков убитыми, два артиллерийских орудия и шесть бронемашин. Об этом... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T14:24
2023-08-18T14:24
2023-08-18T14:24
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
евгений балицкий
запорожская область
новости сво
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшую ночь на Запорожском направлении 160 боевиков убитыми, два артиллерийских орудия и шесть бронемашин. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По словам врио губернатора, за прошедшую ночь российские разведчики зафиксировали перемещение техники и личного состава солдат ВСУ в двух километрах от Работино, но попытка боевиков штурмовать снова привела к колоссальным потерям в их стане.По его мнению, это "сакральные жертвы киевского руководства" в преддверии Дня независимости Украины, поскольку властям страны "нужно кровью оправдать западным кураторам финансирование и поставки списанного европейского вооружения".Ранее Балицкий сообщил, что два из трех аэромобильных батальона ВСУ (порядка 500 человек) из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении российских позиций.Читайте также на РИА Новости Крым:Деморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успехБалицкий рассказал о моральном духе бойцов России в Запорожской областиПопытка танкового прорыва ВСУ остановлена на Запорожском направлении
https://crimea.ria.ru/20230818/v-zaporozhe-progremeli-vzryvy--smi-1130805928.html
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РИА Новости Крым
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), евгений балицкий, запорожская область, новости сво, армия и флот, новости
Балицкий рассказал об огромных потерях ВСУ за ночь на Запорожье
Балицкий: ВСУ за ночь потеряли почти 170 человек убитыми на Запорожском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшую ночь на Запорожском направлении 160 боевиков убитыми, два артиллерийских орудия и шесть бронемашин. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Каждый день противник пытается восстановить боеспособность, упорно прет на убой. Только за эту ночь потери противника на Запорожском направлении составили 169 человек убитыми, полностью уничтожены два артиллерийских орудия, шесть бронемашин и 10 беспилотников", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По словам врио губернатора, за прошедшую ночь российские разведчики зафиксировали перемещение техники и личного состава солдат ВСУ в двух километрах от Работино, но попытка боевиков штурмовать снова привела к колоссальным потерям в их стане.
По его мнению, это "сакральные жертвы киевского руководства" в преддверии Дня независимости Украины, поскольку властям страны "нужно кровью оправдать западным кураторам финансирование и поставки списанного европейского вооружения".
Ранее Балицкий сообщил, что два из трех аэромобильных батальона ВСУ (порядка 500 человек) из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении российских позиций.
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