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Попытка танкового прорыва ВСУ остановлена на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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Попытка танкового прорыва ВСУ остановлена на Запорожском направлении
Попытка танкового прорыва ВСУ остановлена на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Попытка танкового прорыва ВСУ остановлена на Запорожском направлении
Попытку танкового прорыва ВСУ остановили российские военные на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T11:08
2023-08-11T11:05
запорожская область
евгений балицкий
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Попытку танкового прорыва ВСУ остановили российские военные на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.По его словам, украинские боевики в составе усиленной танками группировки выступил в направлении населенных пунктов Работино и Новоданиловка около шести утра в пятницу.Глава региона также отметил, что ВСУ пытаются восстановить силы и интенсивно обстреливают позиции российских военных. Только за прошлые сутки противник совершил 174 обстрела наших позиций, отметил он и добавил, что "наши позиции крепки, ребята дают врагу жесткий отпор, не дают поднять головы".Ранее российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ в районе Запорожья.Читайте также на РИА Новости Крым:17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиковВСУ усилили обстрел Алешек: что происходит на ХерсонщинеУкраинский десант попытался высадиться в Херсонской области
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запорожская область, евгений балицкий, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Попытка танкового прорыва ВСУ остановлена на Запорожском направлении

Российские военные остановили попытку танкового прорыва ВСУ на Запорожском направлении

11:08 11.08.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодбитый БТР ВСУ
Подбитый БТР ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Попытку танкового прорыва ВСУ остановили российские военные на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.
По его словам, украинские боевики в составе усиленной танками группировки выступил в направлении населенных пунктов Работино и Новоданиловка около шести утра в пятницу.
"Противник погнал колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться, один танк уничтожен нашей артиллерией. Оставшаяся группировка с двумя танками отступила", – написал в своем Telegram-канале Балицкий.
Глава региона также отметил, что ВСУ пытаются восстановить силы и интенсивно обстреливают позиции российских военных. Только за прошлые сутки противник совершил 174 обстрела наших позиций, отметил он и добавил, что "наши позиции крепки, ребята дают врагу жесткий отпор, не дают поднять головы".
Ранее российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ в районе Запорожья.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийНовости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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