Рейтинг@Mail.ru
Не перечесть: Балицкий рассказал о потерях ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230822/ne-perechest-balitskiy-rasskazal-o-poteryakh-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1130871141.html
Не перечесть: Балицкий рассказал о потерях ВСУ в Запорожской области
Не перечесть: Балицкий рассказал о потерях ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Не перечесть: Балицкий рассказал о потерях ВСУ в Запорожской области
Российские военные в районе Работино уничтожили штурмовую группировку ВСУ и заняли более выгодные рубежи, потери украинских сил на этом направлении за прошедшие РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T15:01
2023-08-22T15:01
работино
новости сво
запорожская область
евгений балицкий
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/16/1130871331_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9bcaffe0cc6700d6104b59c8c85a0f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Российские военные в районе Работино уничтожили штурмовую группировку ВСУ и заняли более выгодные рубежи, потери украинских сил на этом направлении за прошедшие десять дней составили полторы тысячи человек. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, за последнее время потери ВСУ увеличились на треть.Ранее глава Запорожской области заявил о попытке трех штурмовых групп ВСУ в составе 40 человек прорвать оборону севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направленииДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успехАрмия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях
работино
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/16/1130871331_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_a6fbd33e27cad85d625fa41e22b6e289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
работино, новости сво, запорожская область, евгений балицкий, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу
Не перечесть: Балицкий рассказал о потерях ВСУ в Запорожской области

Балицкий: ВСУ только за 10 дней потеряли в Запорожской области 1,5 тысячи человек

15:01 22.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Российские военные в районе Работино уничтожили штурмовую группировку ВСУ и заняли более выгодные рубежи, потери украинских сил на этом направлении за прошедшие десять дней составили полторы тысячи человек. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки ситуация на Запорожском направлении была напряженной, в ходе продолжительных артиллерийских обстрелов и штурмовых действий наши подразделения заняли достаточно выгодные рубежи обороны в районе Работино. Также возле Работино полностью уничтожена штурмовая группировка противника. После этого новая группа пошла тем же маршрутом, но понесла потери и отступила в северном направлении", – сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам, за последнее время потери ВСУ увеличились на треть.

"Только за прошедшие десять дней противник потерял полторы тысячи человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть. Потери противника возросли на 30%. Эти колоссальные потери – цена за мнимый успех на мировой арене, который киевское руководство показывает своим кукловодам", – добавил Балицкий.

Ранее глава Запорожской области заявил о попытке трех штурмовых групп ВСУ в составе 40 человек прорвать оборону севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении
Деморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех
Армия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях
РаботиноНовости СВОЗапорожская областьЕвгений БалицкийАрмия и флотВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Обирали бизнесменов в Крыму: приезжие вымогатели задержаны полицией
17:34На Кубани два подростка попали в ДТП на угнанной машине и погибли
17:11Тайник с оружием найден в порту Мариуполя
16:4514 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за сутки
16:22Крымский мост сейчас: в очереди стоят около 400 машин
16:12Серьезное ДТП на "Тавриде": пострадали водитель и четверо детей
15:52Массово горит: армия России ударно уничтожает оружие ВСУ от НАТО
15:24Крымский мост открыли для проезда
15:19В Крыму скончался писатель-фантаст Валерий Гаевский
15:01Не перечесть: Балицкий рассказал о потерях ВСУ в Запорожской области
14:49Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область
14:43Крымский мост закрыт
14:38Россиянин пойман при попытке купить секретную военную продукцию – ФСБ
14:28Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда
14:07Число пострадавших в ДТП с автобусами на Кубани выросло до 11
13:49Найдены тела всех участников экскурсии по коллекторам в Москве
13:43Назван примерный срок поставок Украине самолетов F-16
13:27За убийство из пушки мирного жителя в ДНР солдат ВСУ получил 22 года
13:20Российские летчики уничтожили катер с десантниками ВСУ в Черном море
13:12SCALP для Украины: Париж передал Киеву первую партию крылатых ракет
Лента новостейМолния