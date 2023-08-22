Не перечесть: Балицкий рассказал о потерях ВСУ в Запорожской области
Балицкий: ВСУ только за 10 дней потеряли в Запорожской области 1,5 тысячи человек
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Российские военные в районе Работино уничтожили штурмовую группировку ВСУ и заняли более выгодные рубежи, потери украинских сил на этом направлении за прошедшие десять дней составили полторы тысячи человек. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки ситуация на Запорожском направлении была напряженной, в ходе продолжительных артиллерийских обстрелов и штурмовых действий наши подразделения заняли достаточно выгодные рубежи обороны в районе Работино. Также возле Работино полностью уничтожена штурмовая группировка противника. После этого новая группа пошла тем же маршрутом, но понесла потери и отступила в северном направлении", – сообщил он в своем Telegram-канале.
По его словам, за последнее время потери ВСУ увеличились на треть.
"Только за прошедшие десять дней противник потерял полторы тысячи человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть. Потери противника возросли на 30%. Эти колоссальные потери – цена за мнимый успех на мировой арене, который киевское руководство показывает своим кукловодам", – добавил Балицкий.
Ранее глава Запорожской области заявил о попытке трех штурмовых групп ВСУ в составе 40 человек прорвать оборону севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены.
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