https://crimea.ria.ru/20230822/ne-perechest-balitskiy-rasskazal-o-poteryakh-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1130871141.html

Не перечесть: Балицкий рассказал о потерях ВСУ в Запорожской области

Не перечесть: Балицкий рассказал о потерях ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Не перечесть: Балицкий рассказал о потерях ВСУ в Запорожской области

Российские военные в районе Работино уничтожили штурмовую группировку ВСУ и заняли более выгодные рубежи, потери украинских сил на этом направлении за прошедшие РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T15:01

2023-08-22T15:01

2023-08-22T15:01

работино

новости сво

запорожская область

евгений балицкий

армия и флот

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Российские военные в районе Работино уничтожили штурмовую группировку ВСУ и заняли более выгодные рубежи, потери украинских сил на этом направлении за прошедшие десять дней составили полторы тысячи человек. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, за последнее время потери ВСУ увеличились на треть.Ранее глава Запорожской области заявил о попытке трех штурмовых групп ВСУ в составе 40 человек прорвать оборону севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направленииДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успехАрмия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях

работино

запорожская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работино, новости сво, запорожская область, евгений балицкий, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу