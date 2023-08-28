Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230828/vsu-vypustili-100-snaryadov-po-levoberezhyu-khersonskoy-oblasti-1130991551.html
ВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской области
ВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.08.2023
ВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской области
Боевики киевского режима продолжают обстреливать мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру левобережной части Херсонской области. За минувшие сутки... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T10:14
2023-08-28T10:14
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
новости
алешки
каховка
новая каховка
корсунка
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127612330_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9d1c342778c32b782cd4ba644706062b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Боевики киевского режима продолжают обстреливать мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру левобережной части Херсонской области. За минувшие сутки в восьми населенных пунктах насчитали более 100 прилетов из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах региона.Днем по погодам и поселкам левобережья в общей сложности было выпущено 70 снарядов. Наиболее массированному удару подверглись Казачьи Лагеря – здесь насчитали 22 прилета, в Подстепном – 12. По населенному пункту Крынки украинские боевики выпустили 10 снарядов, по Корсунке и Песчановке – по девять, а по городу Алешки – восемь."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Корсунка и Крынки", – сообщили в экстренных службах и отметили, что информация о жертвах среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Днем ранее ВСУ выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объектПочему украинские солдаты бросают оружие НАТО на поле бояВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на Херсонщине
https://crimea.ria.ru/20230827/vsu-obstrelyali-sem-gorodov-i-sel-levoberezhya-khersonschiny-1130975051.html
херсонская область
алешки
каховка
новая каховка
корсунка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127612330_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4901dae7982f96202dd7e4bb6c9e6c96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новости, алешки, каховка, новая каховка, корсунка, новости
ВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской области

ВСУ продолжают обстрел мирных районов Херсонской области: 100 прилетов за сутки

10:14 28.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Боевики киевского режима продолжают обстреливать мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру левобережной части Херсонской области. За минувшие сутки в восьми населенных пунктах насчитали более 100 прилетов из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах региона.
Днем по погодам и поселкам левобережья в общей сложности было выпущено 70 снарядов. Наиболее массированному удару подверглись Казачьи Лагеря – здесь насчитали 22 прилета, в Подстепном – 12. По населенному пункту Крынки украинские боевики выпустили 10 снарядов, по Корсунке и Песчановке – по девять, а по городу Алешки – восемь.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Корсунка и Крынки", – сообщили в экстренных службах и отметили, что информация о жертвах среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Днем ранее ВСУ выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
Вчера, 10:16
ВСУ обстреляли семь городов и сел левобережья Херсонщины
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объект
Почему украинские солдаты бросают оружие НАТО на поле боя
ВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на Херсонщине
 
Херсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУНовостиАлешкиКаховкаНовая КаховкаКорсункаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39Медведев объяснил украинцам, почему российские ракеты не закончатся
12:27Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области
12:10Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 млн рублей
12:02Крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма
11:58В ЛНР запустили построенный военными водовод
11:46В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения
11:35В Севастополе бывший начальник лесхоза ответит за незаконные премии
11:12Разведывательные беспилотники ВСУ сбиты в Крыму
11:05Пушилин рассказал о ситуации на самом "горячем" направлении СВО
10:37Названо количество поврежденных от обстрелов ВСУ домов в Донецке
10:14ВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской области
10:01Экс-сотрудника дипмиссии США в России задержали за сбор данных об СВО
09:39Взрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объект
09:28Как работает Керченская переправа в понедельник
09:01Туриста с травмой ноги эвакуировали с пляжа в Севастополе
08:49Как вернуть престиж профессии водителя-дальнобойщика - мнение эксперта
08:27В некоторых школах Крыма занижена стоимость бесплатных обедов - эксперт
08:09Удивительная редкость: реставратор из Эрмитажа о находках в Херсонесе
07:41Прокуратура занялась ночным пожаром в многоэтажке в Крыму
07:26Красота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров Крым
Лента новостейМолния