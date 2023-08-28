https://crimea.ria.ru/20230828/vsu-vypustili-100-snaryadov-po-levoberezhyu-khersonskoy-oblasti-1130991551.html
ВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской области
ВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.08.2023
ВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской области
Боевики киевского режима продолжают обстреливать мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру левобережной части Херсонской области. За минувшие сутки... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T10:14
2023-08-28T10:14
2023-08-28T10:14
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Боевики киевского режима продолжают обстреливать мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру левобережной части Херсонской области. За минувшие сутки в восьми населенных пунктах насчитали более 100 прилетов из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах региона.Днем по погодам и поселкам левобережья в общей сложности было выпущено 70 снарядов. Наиболее массированному удару подверглись Казачьи Лагеря – здесь насчитали 22 прилета, в Подстепном – 12. По населенному пункту Крынки украинские боевики выпустили 10 снарядов, по Корсунке и Песчановке – по девять, а по городу Алешки – восемь."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Корсунка и Крынки", – сообщили в экстренных службах и отметили, что информация о жертвах среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Днем ранее ВСУ выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объектПочему украинские солдаты бросают оружие НАТО на поле бояВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на Херсонщине
https://crimea.ria.ru/20230827/vsu-obstrelyali-sem-gorodov-i-sel-levoberezhya-khersonschiny-1130975051.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новости, алешки, каховка, новая каховка, корсунка, новости
ВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской области
ВСУ продолжают обстрел мирных районов Херсонской области: 100 прилетов за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Боевики киевского режима продолжают обстреливать мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру левобережной части Херсонской области. За минувшие сутки в восьми населенных пунктах насчитали более 100 прилетов из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах региона.
Днем по погодам и поселкам левобережья в общей сложности было выпущено 70 снарядов. Наиболее массированному удару подверглись Казачьи Лагеря – здесь насчитали 22 прилета, в Подстепном – 12. По населенному пункту Крынки украинские боевики выпустили 10 снарядов, по Корсунке и Песчановке – по девять, а по городу Алешки – восемь.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Корсунка и Крынки", – сообщили в экстренных службах и отметили, что информация о жертвах среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Днем ранее ВСУ выпустили более 80 снарядов
по населенным пунктам левобережья Херсонской области.
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