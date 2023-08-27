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ВСУ обстреляли семь городов и сел левобережья Херсонщины

ВСУ обстреляли семь городов и сел левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 27.08.2023

ВСУ обстреляли семь городов и сел левобережья Херсонщины

ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру в семи городах и селах левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 80... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T10:16

2023-08-27T10:16

2023-08-27T10:16

херсонская область

обстрелы всу

новости сво

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украина

россия

каховка

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру в семи городах и селах левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 80 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Накануне днем ВСУ выпустили 56 снарядов по пяти населенным пунктам: Днепряны, Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки и Рыбальче.Информация о возможных жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Накануне ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Белгородскую область, есть раненые среди мирных. Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородский санаторий Беспилотник врезался в жилой дом в Курске"Днепр" громит врага в зоне СВО: уничтожены еще десятки боевиков

херсонская область

украина

россия

каховка

новая каховка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, новости сво, происшествия, украина, россия, каховка, новая каховка