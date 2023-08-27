https://crimea.ria.ru/20230827/vsu-obstrelyali-sem-gorodov-i-sel-levoberezhya-khersonschiny-1130975051.html
ВСУ обстреляли семь городов и сел левобережья Херсонщины
ВСУ обстреляли семь городов и сел левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 27.08.2023
ВСУ обстреляли семь городов и сел левобережья Херсонщины
ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру в семи городах и селах левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 80... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T10:16
2023-08-27T10:16
2023-08-27T10:16
херсонская область
обстрелы всу
новости сво
происшествия
украина
россия
каховка
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/02/1130481170_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_2b73cfbc1313523e5fd80fb996f4a41d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру в семи городах и селах левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 80 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Накануне днем ВСУ выпустили 56 снарядов по пяти населенным пунктам: Днепряны, Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки и Рыбальче.Информация о возможных жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Накануне ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Белгородскую область, есть раненые среди мирных. Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородский санаторий Беспилотник врезался в жилой дом в Курске"Днепр" громит врага в зоне СВО: уничтожены еще десятки боевиков
херсонская область
украина
россия
каховка
новая каховка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/02/1130481170_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_7979eff200bda6473feb501b9dad50bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, обстрелы всу, новости сво, происшествия, украина, россия, каховка, новая каховка
ВСУ обстреляли семь городов и сел левобережья Херсонщины
ВСУ выпустили более 80 снарядов по городам и селам левобережья Херсонской области за сутки