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ВСУ обстреляли семь городов и сел левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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ВСУ обстреляли семь городов и сел левобережья Херсонщины
ВСУ обстреляли семь городов и сел левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 27.08.2023
ВСУ обстреляли семь городов и сел левобережья Херсонщины
ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру в семи городах и селах левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 80... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T10:16
2023-08-27T10:16
херсонская область
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру в семи городах и селах левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 80 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Накануне днем ВСУ выпустили 56 снарядов по пяти населенным пунктам: Днепряны, Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки и Рыбальче.Информация о возможных жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Накануне ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Белгородскую область, есть раненые среди мирных. Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородский санаторий Беспилотник врезался в жилой дом в Курске"Днепр" громит врага в зоне СВО: уничтожены еще десятки боевиков
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, новости сво, происшествия, украина, россия, каховка, новая каховка
ВСУ обстреляли семь городов и сел левобережья Херсонщины

ВСУ выпустили более 80 снарядов по городам и селам левобережья Херсонской области за сутки

10:16 27.08.2023
 
© AP Photo Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo Roman Chop
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру в семи городах и селах левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 80 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Корсунка, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.
Накануне днем ВСУ выпустили 56 снарядов по пяти населенным пунктам: Днепряны, Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки и Рыбальче.
Информация о возможных жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Накануне ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Белгородскую область, есть раненые среди мирных.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУНовости СВОПроисшествияУкраинаРоссияКаховкаНовая Каховка
 
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