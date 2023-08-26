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"Днепр" громит врага в зоне СВО: уничтожены еще десятки боевиков - РИА Новости Крым, 26.08.2023
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"Днепр" громит врага в зоне СВО: уничтожены еще десятки боевиков
"Днепр" громит врага в зоне СВО: уничтожены еще десятки боевиков - РИА Новости Крым, 26.08.2023
"Днепр" громит врага в зоне СВО: уничтожены еще десятки боевиков
Бойцы группировки "Днепр" ежедневно уничтожают личный состав и технику противника на Херсонском направлении. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 30 боевиков... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T15:47
2023-08-26T15:47
новости сво
группировка войск "днепр"
херсонская область
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" ежедневно уничтожают личный состав и технику противника на Херсонском направлении. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 30 боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне поражены позиции одного из подразделений ВСУ. Пять боевиков уничтожены, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении уничтожено 11 боевиков, семеро ранены, из строя выведены три автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" на Херсонщине уничтожил еще 35 боевиков, лодки и минометы42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в КрымуСилы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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новости сво, группировка войск "днепр", херсонская область, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
"Днепр" громит врага в зоне СВО: уничтожены еще десятки боевиков

Группировка "Днепр" уничтожает боевиков ВСУ на Херсонском направлении

15:47 26.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" ежедневно уничтожают личный состав и технику противника на Херсонском направлении. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 30 боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщают экстренные службы региона.
В островной зоне поражены позиции одного из подразделений ВСУ. Пять боевиков уничтожены, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.
На Херсонском направлении уничтожено 11 боевиков, семеро ранены, из строя выведены три автомобиля.
"На Каховском направлении бойцы группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение 120-мм минометному расчету. Уничтожен боекомплект и пять боевиков, еще двое ранены", – уточнили в экстренных службах.
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Новости СВОГруппировка войск "Днепр"Херсонская областьАрмия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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