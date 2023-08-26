https://crimea.ria.ru/20230826/dnepr-gromit-vraga-v-zone-svo-unichtozheny-esche-desyatki-boevikov-1130964910.html

"Днепр" громит врага в зоне СВО: уничтожены еще десятки боевиков

"Днепр" громит врага в зоне СВО: уничтожены еще десятки боевиков - РИА Новости Крым, 26.08.2023

"Днепр" громит врага в зоне СВО: уничтожены еще десятки боевиков

Бойцы группировки "Днепр" ежедневно уничтожают личный состав и технику противника на Херсонском направлении. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 30 боевиков... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T15:47

2023-08-26T15:47

2023-08-26T15:47

новости сво

группировка войск "днепр"

херсонская область

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" ежедневно уничтожают личный состав и технику противника на Херсонском направлении. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 30 боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне поражены позиции одного из подразделений ВСУ. Пять боевиков уничтожены, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении уничтожено 11 боевиков, семеро ранены, из строя выведены три автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" на Херсонщине уничтожил еще 35 боевиков, лодки и минометы42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в КрымуСилы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, группировка войск "днепр", херсонская область, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу