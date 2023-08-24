https://crimea.ria.ru/20230824/dnepr-na-khersonschine-unichtozhil-esche-35-boevikov-lodki-i-minomety-1130910994.html

"Днепр" на Херсонщине уничтожил еще 35 боевиков, лодки и минометы

"Днепр" на Херсонщине уничтожил еще 35 боевиков, лодки и минометы - РИА Новости Крым, 24.08.2023

"Днепр" на Херсонщине уничтожил еще 35 боевиков, лодки и минометы

Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать личный состав и технику противника на Херсонском направлении. За минувшие ВСУ потеряли еще 35... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T10:41

2023-08-24T10:41

2023-08-24T10:23

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

группировка войск "днепр"

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать личный состав и технику противника на Херсонском направлении. За минувшие ВСУ потеряли еще 35 боевиков убитыми ранеными. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне уничтожены две лодки, гаубица МСТА-Б с боекомплектом, 12 военнослужащих ВСУ погибли, два получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ, 120 мм минометный расчет и боекомплектом семь украинских боевиков уничтожены, еще семеро ранены.Накануне российская группировка войск "Днепр" уничтожила на ХерсонщинеЧитайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиковРоссийские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотниковРоссийские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), группировка войск "днепр", новости