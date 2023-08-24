https://crimea.ria.ru/20230824/dnepr-na-khersonschine-unichtozhil-esche-35-boevikov-lodki-i-minomety-1130910994.html
"Днепр" на Херсонщине уничтожил еще 35 боевиков, лодки и минометы
"Днепр" на Херсонщине уничтожил еще 35 боевиков, лодки и минометы - РИА Новости Крым, 24.08.2023
"Днепр" на Херсонщине уничтожил еще 35 боевиков, лодки и минометы
Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать личный состав и технику противника на Херсонском направлении. За минувшие ВСУ потеряли еще 35... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T10:41
2023-08-24T10:41
2023-08-24T10:23
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
группировка войск "днепр"
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/12/1130808286_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7df67b13cc8ae744fb3b2f81d27e71d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать личный состав и технику противника на Херсонском направлении. За минувшие ВСУ потеряли еще 35 боевиков убитыми ранеными. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне уничтожены две лодки, гаубица МСТА-Б с боекомплектом, 12 военнослужащих ВСУ погибли, два получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ, 120 мм минометный расчет и боекомплектом семь украинских боевиков уничтожены, еще семеро ранены.Накануне российская группировка войск "Днепр" уничтожила на ХерсонщинеЧитайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиковРоссийские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотниковРоссийские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/12/1130808286_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_933da406b9b869c47c3c52e608f0864c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), группировка войск "днепр", новости
"Днепр" на Херсонщине уничтожил еще 35 боевиков, лодки и минометы
Бойцы группы "Днепр" уничтожают боевиков и технику ВСУ на Херсонском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать личный состав и технику противника на Херсонском направлении. За минувшие ВСУ потеряли еще 35 боевиков убитыми ранеными. Об этом сообщают экстренные службы региона.
В островной зоне уничтожены две лодки, гаубица МСТА-Б с боекомплектом, 12 военнослужащих ВСУ погибли, два получили ранения различной степени тяжести.
На Херсонском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ, 120 мм минометный расчет и боекомплектом семь украинских боевиков уничтожены, еще семеро ранены.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ, пять военнослужащих ВСУ уничтожены, двое ранены.
Накануне российская группировка войск "Днепр" уничтожила на Херсонщине
Читайте также на РИА Новости Крым: