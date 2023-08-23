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Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников
Российские военные за минувшие сутки поразили два украинских пункта управления в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили станцию обнаружения и... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T14:45
2023-08-23T15:57
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки поразили два украинских пункта управления в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские системы ПВО сбили 18 украинских беспилотников и один реактивный снаряд HIMARS. Уточняется, что дроны уничтожены в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской области.В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 462 самолета, 246 вертолетов, 5970 беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, 11457 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, российские военные в рамках контрбатарейной борьбы вскрыли свыше 20 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. Поражен 120-мм миномет с расчетом.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направленииМассированный удар: как силовики предотвратили заход ДРГ на Брянщину
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, армия и флот
Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников

Российские военные поразили два пункта управления ВСУ, сбили снаряд HIMARS и 18 дронов

14:45 23.08.2023 (обновлено: 15:57 23.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки поразили два украинских пункта управления в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. В районах населенных пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские системы ПВО сбили 18 украинских беспилотников и один реактивный снаряд HIMARS. Уточняется, что дроны уничтожены в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской области.
В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 462 самолета, 246 вертолетов, 5970 беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, 11457 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, российские военные в рамках контрбатарейной борьбы вскрыли свыше 20 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. Поражен 120-мм миномет с расчетом.
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