https://crimea.ria.ru/20230823/rossiyskie-sistemy-pvo-za-sutki-sbili-18-ukrainskikh-bespilotnikov-1130894276.html

Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников

Российские военные за минувшие сутки поразили два украинских пункта управления в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили станцию обнаружения и... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T14:45

2023-08-23T14:45

2023-08-23T15:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки поразили два украинских пункта управления в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские системы ПВО сбили 18 украинских беспилотников и один реактивный снаряд HIMARS. Уточняется, что дроны уничтожены в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской области.В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 462 самолета, 246 вертолетов, 5970 беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, 11457 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, российские военные в рамках контрбатарейной борьбы вскрыли свыше 20 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. Поражен 120-мм миномет с расчетом.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направленииМассированный удар: как силовики предотвратили заход ДРГ на Брянщину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, армия и флот