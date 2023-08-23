https://crimea.ria.ru/20230823/rossiyskie-boytsy-vskryli-20-artilleriyskikh-pozitsiy-vsu-1130892754.html
Российские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ
Российские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Российские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ
Российские военные за минувшие сутки вскрыли свыше 20 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T14:04
2023-08-23T14:04
2023-08-23T15:56
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130396157_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_157113f03543f39de877f2557badb5f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки вскрыли свыше 20 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, в районах Торского участка и Серебрянского лесничества противник предпринял семь атак на позиции российских войск.Подразделениями группировки "Центр" нанесено огневое поражение по штурмовым группам бригад ВСУ, в результате чего Киев потерял более 40 боевиков.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты два беспилотника типа "Фурия" и "Лелека-100".Читайте также на РИА Новости Крым:Краснолиманское направление: российский "Солнцепек" выжигает позиции ВСУ14 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за сутки"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении
https://crimea.ria.ru/20230823/dnepr-unichtozhaet-lichnyy-sostav-i-tekhniku-vsu-na-khersonskom-napravlenii-1130888729.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130396157_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_710358347d780e7584e029b6f48cad27.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот
Российские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ
Российские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении
14:04 23.08.2023 (обновлено: 15:56 23.08.2023)