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Российские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Российские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ
Российские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Российские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ
Российские военные за минувшие сутки вскрыли свыше 20 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T14:04
2023-08-23T15:56
министерство обороны рф
потери всу
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки вскрыли свыше 20 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, в районах Торского участка и Серебрянского лесничества противник предпринял семь атак на позиции российских войск.Подразделениями группировки "Центр" нанесено огневое поражение по штурмовым группам бригад ВСУ, в результате чего Киев потерял более 40 боевиков.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты два беспилотника типа "Фурия" и "Лелека-100".Читайте также на РИА Новости Крым:Краснолиманское направление: российский "Солнцепек" выжигает позиции ВСУ14 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за сутки"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении
https://crimea.ria.ru/20230823/dnepr-unichtozhaet-lichnyy-sostav-i-tekhniku-vsu-na-khersonskom-napravlenii-1130888729.html
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот
Российские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ

Российские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении

14:04 23.08.2023 (обновлено: 15:56 23.08.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки вскрыли свыше 20 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, в районах Торского участка и Серебрянского лесничества противник предпринял семь атак на позиции российских войск.
Подразделениями группировки "Центр" нанесено огневое поражение по штурмовым группам бригад ВСУ, в результате чего Киев потерял более 40 боевиков.
"В рамках контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских позиций противника, поражен 120-мм миномет с расчетом. Авиацией группировки "Центр" нанесено восемь ударов, из них по четыре удара – по скоплению живой силы и огневым средствам украинских войск в районах населенных пунктов Новосадовое и Червоная Диброва", - говорится в сообщении.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты два беспилотника типа "Фурия" и "Лелека-100".
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Министерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиАрмия и флот
 
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