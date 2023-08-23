https://crimea.ria.ru/20230823/rossiyskie-boytsy-vskryli-20-artilleriyskikh-pozitsiy-vsu-1130892754.html

Российские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ

Российские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Российские бойцы вскрыли 20 артиллерийских позиций ВСУ

Российские военные за минувшие сутки вскрыли свыше 20 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T14:04

2023-08-23T14:04

2023-08-23T15:56

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки вскрыли свыше 20 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, в районах Торского участка и Серебрянского лесничества противник предпринял семь атак на позиции российских войск.Подразделениями группировки "Центр" нанесено огневое поражение по штурмовым группам бригад ВСУ, в результате чего Киев потерял более 40 боевиков.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты два беспилотника типа "Фурия" и "Лелека-100".Читайте также на РИА Новости Крым:Краснолиманское направление: российский "Солнцепек" выжигает позиции ВСУ14 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за сутки"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении

https://crimea.ria.ru/20230823/dnepr-unichtozhaet-lichnyy-sostav-i-tekhniku-vsu-na-khersonskom-napravlenii-1130888729.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот