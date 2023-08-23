https://crimea.ria.ru/20230823/dnepr-unichtozhaet-lichnyy-sostav-i-tekhniku-vsu-na-khersonskom-napravlenii-1130888729.html

"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении

"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 23.08.2023

"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении

Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении. За минувшие сутки убито 20 боевиков, еще... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T10:44

2023-08-23T10:44

2023-08-23T10:53

группировка войск "днепр"

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении. За минувшие сутки убито 20 боевиков, еще 19 ранено. Об этом сообщают экстренные службы региона.На Херсонском направлении уничтожена украинская гаубица Д-30 с боекомплектом, три боевика убиты, еще четыре ранены.При уничтожении 120 мм минометного расчета и боекомплекта к нему ВСУ потеряли трех боевиков, четверо получили ранения.На Каховском направлении уничтожена система залпового огня "Град" с боекомплектом и экипажем из трех боевиков.Днем ранее вооруженные силы Украины потеряли на Херсонском направлении 25 боевиков убитыми и 15 ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:14 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за суткиМассово горит: армия России ударно уничтожает оружие ВСУ от НАТОРоссийская армия бьет врага: ВСУ потеряли еще 705 боевиков за сутки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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