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"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении
"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 23.08.2023
"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении
Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении. За минувшие сутки убито 20 боевиков, еще... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T10:44
2023-08-23T10:53
группировка войск "днепр"
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении. За минувшие сутки убито 20 боевиков, еще 19 ранено. Об этом сообщают экстренные службы региона.На Херсонском направлении уничтожена украинская гаубица Д-30 с боекомплектом, три боевика убиты, еще четыре ранены.При уничтожении 120 мм минометного расчета и боекомплекта к нему ВСУ потеряли трех боевиков, четверо получили ранения.На Каховском направлении уничтожена система залпового огня "Град" с боекомплектом и экипажем из трех боевиков.Днем ранее вооруженные силы Украины потеряли на Херсонском направлении 25 боевиков убитыми и 15 ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:14 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за суткиМассово горит: армия России ударно уничтожает оружие ВСУ от НАТОРоссийская армия бьет врага: ВСУ потеряли еще 705 боевиков за сутки
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"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении

20 боевиков и военная техника ВСУ уничтожены за сутки на Херсонском направлении

10:44 23.08.2023 (обновлено: 10:53 23.08.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении. За минувшие сутки убито 20 боевиков, еще 19 ранено. Об этом сообщают экстренные службы региона.

"В результате огневого поражения группировкой войск "Днепр" в островной зоне уничтожены 11 украинских боевиков, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Также уничтожены два 120 мм минометных расчета с боекомплектом", – сказано в сообщении.

На Херсонском направлении уничтожена украинская гаубица Д-30 с боекомплектом, три боевика убиты, еще четыре ранены.
При уничтожении 120 мм минометного расчета и боекомплекта к нему ВСУ потеряли трех боевиков, четверо получили ранения.
На Каховском направлении уничтожена система залпового огня "Град" с боекомплектом и экипажем из трех боевиков.
Днем ранее вооруженные силы Украины потеряли на Херсонском направлении 25 боевиков убитыми и 15 ранеными.
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Группировка войск "Днепр"Новости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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