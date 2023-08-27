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Бойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Бойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении
Бойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Бойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении
Соединения российской группировки войск "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений украинской армии, а также ликвидировали огневые точки противника на... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T10:57
2023-08-27T10:57
группировка войск "днепр"
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Соединения российской группировки войск "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений украинской армии, а также ликвидировали огневые точки противника на Каховском направлении и в островной зоне. Об этом сообщают в экстренных службах региона.Кроме того, на Каховском направлении бойцы "Днепра" уничтожили 120 мм минометный расчет из семи человек и боекомплект к орудию. А в островной зоне украинские боевики потеряли гаубицу Д-30 с боекомплектом. Потери врага здесь, включая убитых и раненых, составили пятеро военнослужащих.Накануне бойцы группировки "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении десятки националистов. ВСУ не прекращают обстрелы левобережья Херсонской области, за сутки из ствольной артиллерии украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре в семи городах и селах региона более 80 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" на Херсонщине уничтожил еще 35 боевиков, лодки и минометы Почему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины
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группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии, новости, херсонская область
Бойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении

10:57 27.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ ведет наступление в лесопосадке
Военнослужащий ВС РФ ведет наступление в лесопосадке - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Соединения российской группировки войск "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений украинской армии, а также ликвидировали огневые точки противника на Каховском направлении и в островной зоне. Об этом сообщают в экстренных службах региона.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Потери: девять военнослужащих ВСУ уничтожены, семеро получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Кроме того, на Каховском направлении бойцы "Днепра" уничтожили 120 мм минометный расчет из семи человек и боекомплект к орудию. А в островной зоне украинские боевики потеряли гаубицу Д-30 с боекомплектом. Потери врага здесь, включая убитых и раненых, составили пятеро военнослужащих.
Накануне бойцы группировки "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении десятки националистов.
ВСУ не прекращают обстрелы левобережья Херсонской области, за сутки из ствольной артиллерии украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре в семи городах и селах региона более 80 снарядов.
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Группировка войск "Днепр"Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОВооруженные силы РоссииНовостиХерсонская область
 
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