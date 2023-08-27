https://crimea.ria.ru/20230827/boytsy-dnepra-unichtozhili-pozitsiyu-vsu-na-khersonskom-napravlenii-1130975617.html

Бойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении

Бойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Бойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении

Соединения российской группировки войск "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений украинской армии, а также ликвидировали огневые точки противника на... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T10:57

2023-08-27T10:57

2023-08-27T10:57

группировка войск "днепр"

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

вооруженные силы россии

новости

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/08/1130599892_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a938464836f34a4baee12f39b8e17fb3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Соединения российской группировки войск "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений украинской армии, а также ликвидировали огневые точки противника на Каховском направлении и в островной зоне. Об этом сообщают в экстренных службах региона.Кроме того, на Каховском направлении бойцы "Днепра" уничтожили 120 мм минометный расчет из семи человек и боекомплект к орудию. А в островной зоне украинские боевики потеряли гаубицу Д-30 с боекомплектом. Потери врага здесь, включая убитых и раненых, составили пятеро военнослужащих.Накануне бойцы группировки "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении десятки националистов. ВСУ не прекращают обстрелы левобережья Херсонской области, за сутки из ствольной артиллерии украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре в семи городах и селах региона более 80 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" на Херсонщине уничтожил еще 35 боевиков, лодки и минометы Почему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии, новости, херсонская область