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Бойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении
Бойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Бойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении
Соединения российской группировки войск "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений украинской армии, а также ликвидировали огневые точки противника на... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T10:57
2023-08-27T10:57
2023-08-27T10:57
группировка войск "днепр"
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Соединения российской группировки войск "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений украинской армии, а также ликвидировали огневые точки противника на Каховском направлении и в островной зоне. Об этом сообщают в экстренных службах региона.Кроме того, на Каховском направлении бойцы "Днепра" уничтожили 120 мм минометный расчет из семи человек и боекомплект к орудию. А в островной зоне украинские боевики потеряли гаубицу Д-30 с боекомплектом. Потери врага здесь, включая убитых и раненых, составили пятеро военнослужащих.Накануне бойцы группировки "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении десятки националистов. ВСУ не прекращают обстрелы левобережья Херсонской области, за сутки из ствольной артиллерии украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре в семи городах и селах региона более 80 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" на Херсонщине уничтожил еще 35 боевиков, лодки и минометы Почему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины
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РИА Новости Крым
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Бойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении
Бойцы группировки "Днепр" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении