https://crimea.ria.ru/20230828/15-bezuspeshnykh-atak-i-sotni-ubitykh-boevikov-itogi-sutok-v-zone-svo-1130995996.html

15 безуспешных атак и сотни убитых боевиков: итоги суток в зоне СВО

15 безуспешных атак и сотни убитых боевиков: итоги суток в зоне СВО - РИА Новости Крым, 28.08.2023

15 безуспешных атак и сотни убитых боевиков: итоги суток в зоне СВО

Украинские подразделения предприняли 15 безуспешных атак на пяти направлениях ведения специальной военной операции, потеряв за сутки 570 человек ранеными и... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T13:57

2023-08-28T13:57

2023-08-28T13:57

новости сво

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинские подразделения предприняли 15 безуспешных атак на пяти направлениях ведения специальной военной операции, потеряв за сутки 570 человек ранеными и убитыми. Об этом сообщили в Минобороны России.Семь атак ВСУ предприняли на Запорожском направлении. Силами 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригады враг пытался прорваться в районе Работино и Вербового, но безуспешно. Потери противника здесь за сутки составили около 160 человек.Еще на четырех направлениях украинские подразделения пытались атаковать дважды. Но Вооруженные силы России отбросили врага.Совокупные потери противника на этих направлениях превысили 375 человек. Еще около 35 военнослужащих ВСУ потеряли на Херсонском направлении.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника противника в 128 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУБойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской областиСбиты три управляемые авиабомбы JDAM – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230828/pushilin-rasskazal-o-situatsii-na-samom-goryachem-napravlenii-svo-1130991972.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости