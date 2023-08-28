https://crimea.ria.ru/20230828/15-bezuspeshnykh-atak-i-sotni-ubitykh-boevikov-itogi-sutok-v-zone-svo-1130995996.html
15 безуспешных атак и сотни убитых боевиков: итоги суток в зоне СВО
15 безуспешных атак и сотни убитых боевиков: итоги суток в зоне СВО - РИА Новости Крым, 28.08.2023
15 безуспешных атак и сотни убитых боевиков: итоги суток в зоне СВО
Украинские подразделения предприняли 15 безуспешных атак на пяти направлениях ведения специальной военной операции, потеряв за сутки 570 человек ранеными и... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T13:57
2023-08-28T13:57
2023-08-28T13:57
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/16/1130871331_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9bcaffe0cc6700d6104b59c8c85a0f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинские подразделения предприняли 15 безуспешных атак на пяти направлениях ведения специальной военной операции, потеряв за сутки 570 человек ранеными и убитыми. Об этом сообщили в Минобороны России.Семь атак ВСУ предприняли на Запорожском направлении. Силами 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригады враг пытался прорваться в районе Работино и Вербового, но безуспешно. Потери противника здесь за сутки составили около 160 человек.Еще на четырех направлениях украинские подразделения пытались атаковать дважды. Но Вооруженные силы России отбросили врага.Совокупные потери противника на этих направлениях превысили 375 человек. Еще около 35 военнослужащих ВСУ потеряли на Херсонском направлении.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника противника в 128 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУБойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской областиСбиты три управляемые авиабомбы JDAM – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230828/pushilin-rasskazal-o-situatsii-na-samom-goryachem-napravlenii-svo-1130991972.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/16/1130871331_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_a6fbd33e27cad85d625fa41e22b6e289.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
15 безуспешных атак и сотни убитых боевиков: итоги суток в зоне СВО
Минобороны: ВСУ потеряли почти 600 бойцов в 15 безуспешных атаках в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинские подразделения предприняли 15 безуспешных атак на пяти направлениях ведения специальной военной операции, потеряв за сутки 570 человек ранеными и убитыми. Об этом сообщили в Минобороны России.
Семь атак ВСУ предприняли на Запорожском направлении. Силами 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригады враг пытался прорваться в районе Работино и Вербового, но безуспешно. Потери противника здесь за сутки составили около 160 человек.
Еще на четырех направлениях украинские подразделения пытались атаковать дважды. Но Вооруженные силы России отбросили врага.
"На Донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка (ДНР). На Южно-Донецком отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Старомайорское (ДНР). На Купянском направлении отражены две атаки в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское (ЛНР). ️На Краснолиманском – две атаки подразделений 12-й бригады специального назначения и 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино" (ЛНР), – уточнили в ведомстве.
Совокупные потери противника на этих направлениях превысили 375 человек. Еще около 35 военнослужащих ВСУ потеряли на Херсонском направлении.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника противника в 128 районах.
Читайте также на РИА Новости Крым: