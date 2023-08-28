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Сбиты три управляемые авиабомбы JDAM – Минобороны - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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Сбиты три управляемые авиабомбы JDAM – Минобороны
Сбиты три управляемые авиабомбы JDAM – Минобороны - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Сбиты три управляемые авиабомбы JDAM – Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили три управляемые авиабомбы JDAM и сбили 27 украинских беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T13:45
2023-08-28T13:45
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили три управляемые авиабомбы JDAM и сбили 27 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Херсонской области, Луганской и Донецкой народных республик.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожено 466 самолетов, 247 вертолетов, 6179 беспилотников, 433 зенитных ракетных комплекса, 11538 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, в понедельник утром силы ПВО сбили над Крымом крылатую ракету и два разведывательных беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Разведывательные беспилотники ВСУ сбиты в КрымуЦелью украинских БПЛА чаще всего становятся жилые дома - ПесковКрылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма
https://crimea.ria.ru/20230828/korabli-vmf-razgromili-sklad-aviatsionnogo-vooruzheniya-i-boepripasov-vsu-1130995080.html
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, поставки западного оружия украине, новости, херсонская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Сбиты три управляемые авиабомбы JDAM – Минобороны

Минобороны: силы ПВО перехватили за сутки три авиабомбы JDAM и 27 беспилотников

13:45 28.08.2023
 
© AFP 2023 / Photo by AFP and JEREMIE KEARNS / NAVY VISUAL NEWS SERVICE / AFPБоеприпас прямого нападения (JDAM)
Боеприпас прямого нападения (JDAM) - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AFP 2023 / Photo by AFP and JEREMIE KEARNS / NAVY VISUAL NEWS SERVICE / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили три управляемые авиабомбы JDAM и сбили 27 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 27 украинских беспилотников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Херсонской области, Луганской и Донецкой народных республик.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожено 466 самолетов, 247 вертолетов, 6179 беспилотников, 433 зенитных ракетных комплекса, 11538 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, в понедельник утром силы ПВО сбили над Крымом крылатую ракету и два разведывательных беспилотника ВСУ.
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