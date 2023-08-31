https://crimea.ria.ru/20230831/dve-shturmovye-gruppy-vsu-pytalis-prorvat-oboronu-v-zaporozhskoy-oblasti-1131065811.html
Две штурмовые группы ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области
Две штурмовые группы ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Две штурмовые группы ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области
Две штурмовые группы ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T11:20
2023-08-31T11:20
2023-08-31T11:21
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
евгений балицкий
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Две штурмовые группы ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По его словам, российские военные ежедневно дают жесткий отпор врагу, в результате которого ВСУ несут колоссальные потери."По сути, каждые два-три часа гибнут по две бригады солдат из числа ВСУ, не считая западной техники, потерю которой они переживают болезненнее, чем потерю простых солдат. Наши же парни работают качественно, увеличили интенсивность огневого поражения по противнику, не дают им даже высунуть нос", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Прорвали ли ВСУ первую линию обороны в Запорожской области – БалицкийВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направленииРоссии известно все о происходящем в оккупированном Запорожье - Балицкий
https://crimea.ria.ru/20230831/rabotaet-dnepr-na-khersonschine-unichtozheny-boeviki-i-tekhnika-vsu-1131065513.html
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, евгений балицкий, новости
Две штурмовые группы ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области
Балицкий: ВСУ попытались прорвать российскую оборону у Вербового Запорожской области
11:20 31.08.2023 (обновлено: 11:21 31.08.2023)