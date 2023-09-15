https://crimea.ria.ru/20230915/vozdushnaya-trevoga-i-vzryvy-chto-proiskhodit-na-ukraine-1131425913.html

Воздушная тревога и взрывы: что происходит на Украине

Воздушная тревога и взрывы: что происходит на Украине - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Воздушная тревога и взрывы: что происходит на Украине

В Винницкой области Украины слышны звуки взрывов, звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T07:52

2023-09-15T07:52

2023-09-15T07:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Винницкой области Украины слышны звуки взрывов, звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ."В Винницкой области был слышен звук взрыва", - отмечено в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") в Telegram.Это же издание информирует о взрывах в Хмельницкой области.Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ночь на пятницу воздушная тревога была объявлена в Винницкой и Черкасской областях страны, а ранним утром также в Черновицкой и Хмельницкой областях.Удары по инфраструктуре соседнего государства Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине, в различных ее областях, объявляется практически ежедневно.Ранее сообщалось, что в Одесской области взрывами повреждена портовая инфраструктура, удары пришлись по объектам в Измаиле и Рени.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный взрыв в Одесской области – повреждена портовая инфраструктураРазрушительные взрывы прогремели в Киеве, Житомире и ЧеркассахВзрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объект

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