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Воздушная тревога и взрывы: что происходит на Украине - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Воздушная тревога и взрывы: что происходит на Украине
Воздушная тревога и взрывы: что происходит на Украине - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Воздушная тревога и взрывы: что происходит на Украине
В Винницкой области Украины слышны звуки взрывов, звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T07:52
2023-09-15T07:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Винницкой области Украины слышны звуки взрывов, звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ."В Винницкой области был слышен звук взрыва", - отмечено в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") в Telegram.Это же издание информирует о взрывах в Хмельницкой области.Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ночь на пятницу воздушная тревога была объявлена в Винницкой и Черкасской областях страны, а ранним утром также в Черновицкой и Хмельницкой областях.Удары по инфраструктуре соседнего государства Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине, в различных ее областях, объявляется практически ежедневно.Ранее сообщалось, что в Одесской области взрывами повреждена портовая инфраструктура, удары пришлись по объектам в Измаиле и Рени.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный взрыв в Одесской области – повреждена портовая инфраструктураРазрушительные взрывы прогремели в Киеве, Житомире и ЧеркассахВзрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объект
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Новости
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РИА Новости Крым
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украина, новости сво, новости, в мире, хмельницкая область, винницкая область, черновицкая область, черкасская область
Воздушная тревога и взрывы: что происходит на Украине

СМИ: жители Винницкой и Хмельницкой области сообщают о взрывах

07:52 15.09.2023
 
© AP Photo Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo Leo Correa
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Винницкой области Украины слышны звуки взрывов, звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.
"В Винницкой области был слышен звук взрыва", - отмечено в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") в Telegram.
Это же издание информирует о взрывах в Хмельницкой области.
Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ночь на пятницу воздушная тревога была объявлена в Винницкой и Черкасской областях страны, а ранним утром также в Черновицкой и Хмельницкой областях.
Удары по инфраструктуре соседнего государства Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине, в различных ее областях, объявляется практически ежедневно.
Ранее сообщалось, что в Одесской области взрывами повреждена портовая инфраструктура, удары пришлись по объектам в Измаиле и Рени.
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