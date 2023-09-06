https://crimea.ria.ru/20230906/ssha-gotovyatsya-postavit-ukraine-snaryady-s-obednennym-uranom--smi-1131213264.html

США готовятся поставить Украине снаряды с обедненным ураном – СМИ

США готовятся поставить Украине снаряды с обедненным ураном – СМИ - РИА Новости Крым, 06.09.2023

США готовятся поставить Украине снаряды с обедненным ураном – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена впервые отправит на Украину боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, о котором будет объявлено в... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T18:31

2023-09-06T18:31

2023-09-06T18:31

танки abrams

challenger

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

великобритания

снаряды с обедненным ураном

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югославия

юрий кнутов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Администрация президента США Джо Байдена впервые отправит на Украину боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, о котором будет объявлено в среду. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленного американского чиновника.В то время как Великобритания уже отправляла боеприпасы того же типа на Украину для своих танков Challenger 2, то США впервые поставят Киеву такие снаряды.По данным издания, несмотря на то, что использование снарядов с обедненным ураном сопряжено с рисками для военнослужащих и населения той местности, где они применяются, Вашингтон в конечном счете решил отправить эти боеприпасы киевскому режиму, поскольку они считаются наиболее эффективным вооружением танков Abrams, которые также готовятся к отправке на Украину.Снаряды с обедненным ураном: чем они опасныВ марте замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о планах поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном вместе с танками Challenger 2.Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.Глава МИД РФ Сергей Лавров также пообещал, что реакция России на поставки снарядов с ураном не заставит себя ждать.Применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей. В результате удара боеприпаса с обедненным ураном образовывается подвижное горячее облако микроскопических частиц урана-238. При воздействии на человека они могут спровоцировать развитие серьезных патологий. Осевшие в верхних и нижних дыхательных путях, легких и пищеводе частицы вызывают развитие злокачественных опухолей. Накапливаясь в почках, костной ткани и печени урановая пыль приводит к изменению внутренних органов. Основным видом онкологических заболеваний лиц, пострадавших в результате применения таких боеприпасов, является рак легких. Заболеваемость раком в Ираке и странах бывшей Югославии возросла именно в результате применения США боеприпасов с обедненным ураном.Химическая токсичность обедненного урана не менее опасна для человека, чем радиационная. Уран-238 – супертяжелый металл, который необратимо связывается с белками и способен подавлять активность ферментов и поражать фактически все внутренние органы.Кроме того, попадая в почву и оставаясь там, соединения урана надолго становятся угрозой для людей, животных и сельскохозяйственные культуры.США и Британии наплевать на украинцевПоставка Украине снарядов с обедненным ураном свидетельствует, что Вашингтону и Лондону наплевать на Украину и ее жителей, констатировал военный эксперт Юрий Кнутов. В то же время не понятно, почему украинцы сами к себе так относятся. По мнению аналитика, это связно с тем, что в этой стране "утратили субъектность и превратились в марионеток".По словам Кнутова, в случае применения киевским режимом "урановых" снарядов, России "есть чем ответить", но в последующем "будет стоять вопрос дезактивации территории Украины".14 мая в социальных сетях и Telegram-каналах появились видео мощнейших взрывов в районе областного центра Хмельницкий на Западной Украине. Там были уничтожены склады с боеприпасами и военной техникой для ВСУ.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ссылаясь на источники в Минобороны РФ, на складах в Хмельницком длительное время накапливалось большое количество боеприпасов для немецких танков Leopard 2 и американских БМП Bradley, и не исключено, что там хранились и снаряды с обедненным ураном.Некоторые украинские мониторинговые порталы зафиксировали после взрыва резкий рост радиационного фона в Хмельницкой области – практически в 1,5 раза. Многие пользователи также отмечали, что пожар на складах тушат с помощью дистанционно управляемых роботов-пожарных, похожих на те машины, которые в свое время использовали японцы на атомной электростанции "Фукусима". Также в самом городе активизировали деятельность дозиметрические патрули.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на одном из совещаний в мае заявил, что в сторону Западной Европы движется радиоактивное облако, которое образовалось после уничтожения склада снарядов с обедненным ураном на Украине.

https://crimea.ria.ru/20230522/chem-ukraine-grozit-primenenie-snaryadov-s-uranom---eks-razvedchik-ssha-1128890555.html

сша

великобритания

ирак

югославия

хмельницкий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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