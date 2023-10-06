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В Харькове слышны звуки взрывов - что происходит - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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В Харькове слышны звуки взрывов - что происходит
В Харькове слышны звуки взрывов - что происходит - РИА Новости Крым, 06.10.2023
В Харькове слышны звуки взрывов - что происходит
В Харькове слышны звуки взрывов, город находится под обстрелом, об этом в пятницу утром сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T08:07
2023-10-06T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. В Харькове слышны звуки взрывов, город находится под обстрелом, об этом в пятницу утром сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.С 6.48 в Харьковской области объявлена воздушная тревога.Кроме того, в ночь на пятницу взрыв прогремел и в Киеве, об этом пишет "Страна.ua"."Киевские паблики сообщают о взрыве в городе" — сказано в Telegram-канале издания.Уточняется, что сигнала воздушной тревоги слышно не было.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, минувшей ночью воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины. Также сигнал тревоги звучит в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, пишет РИА Новости.Армия России регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Как отметил президент РФ Владимир Путин, это ответные действия на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Ранее сообщалось о взрывах в пригороде Днепропетровска, в Павлодаре загорелся промышленный объект.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия мощных взрывов прогремела в ОдессеВзрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭПЭнергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях Украины
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РИА Новости Крым
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харьков, украина, новости сво, новости, в мире, происшествия, киев
В Харькове слышны звуки взрывов - что происходит

Мэр Харькова: город находится под обстрелом

08:07 06.10.2023 (обновлено: 08:46 06.10.2023)
 
© РИА Новости . Р. Якименко / Перейти в фотобанкГород Харьков
Город Харьков - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Р. Якименко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. В Харькове слышны звуки взрывов, город находится под обстрелом, об этом в пятницу утром сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
"Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города", — уточнил он в сообщении.
С 6.48 в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Кроме того, в ночь на пятницу взрыв прогремел и в Киеве, об этом пишет "Страна.ua".
"Киевские паблики сообщают о взрыве в городе" — сказано в Telegram-канале издания.
Уточняется, что сигнала воздушной тревоги слышно не было.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, минувшей ночью воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины. Также сигнал тревоги звучит в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, пишет РИА Новости.
Армия России регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Как отметил президент РФ Владимир Путин, это ответные действия на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
Ранее сообщалось о взрывах в пригороде Днепропетровска, в Павлодаре загорелся промышленный объект.
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