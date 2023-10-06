https://crimea.ria.ru/20231006/v-kharkove-slyshny-zvuki-vzryvov---chto-proiskhodit-1131890708.html
В Харькове слышны звуки взрывов - что происходит
В Харькове слышны звуки взрывов - что происходит - РИА Новости Крым, 06.10.2023
В Харькове слышны звуки взрывов - что происходит
В Харькове слышны звуки взрывов, город находится под обстрелом, об этом в пятницу утром сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T08:07
2023-10-06T08:07
2023-10-06T08:46
харьков
украина
новости сво
новости
в мире
происшествия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110031/23/1100312375_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_60dc2a9505af32d2b1c32dffe1bc8bf7.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. В Харькове слышны звуки взрывов, город находится под обстрелом, об этом в пятницу утром сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.С 6.48 в Харьковской области объявлена воздушная тревога.Кроме того, в ночь на пятницу взрыв прогремел и в Киеве, об этом пишет "Страна.ua"."Киевские паблики сообщают о взрыве в городе" — сказано в Telegram-канале издания.Уточняется, что сигнала воздушной тревоги слышно не было.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, минувшей ночью воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины. Также сигнал тревоги звучит в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, пишет РИА Новости.Армия России регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Как отметил президент РФ Владимир Путин, это ответные действия на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Ранее сообщалось о взрывах в пригороде Днепропетровска, в Павлодаре загорелся промышленный объект.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия мощных взрывов прогремела в ОдессеВзрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭПЭнергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях Украины
харьков
украина
киев
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110031/23/1100312375_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_431496a97e7fcb2729179cb8285d6468.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, украина, новости сво, новости, в мире, происшествия, киев
В Харькове слышны звуки взрывов - что происходит
Мэр Харькова: город находится под обстрелом
08:07 06.10.2023 (обновлено: 08:46 06.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. В Харькове слышны звуки взрывов, город находится под обстрелом, об этом в пятницу утром сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
"Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города", — уточнил он в сообщении.
С 6.48 в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Кроме того, в ночь на пятницу взрыв прогремел и в Киеве, об этом пишет "Страна.ua".
"Киевские паблики сообщают о взрыве в городе" — сказано в Telegram-канале издания.
Уточняется, что сигнала воздушной тревоги слышно не было.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, минувшей ночью воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины. Также сигнал тревоги звучит в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, пишет РИА Новости.
Армия России регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Как отметил президент РФ Владимир Путин, это ответные действия на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
Ранее сообщалось
о взрывах в пригороде Днепропетровска, в Павлодаре загорелся промышленный объект.
Читайте также на РИА Новости Крым: