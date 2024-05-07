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Мемориал погибшим красноармейцам восстановлен в Мариуполе
Мемориал погибшим красноармейцам восстановлен в Мариуполе - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Мемориал погибшим красноармейцам восстановлен в Мариуполе
Росгвардейцы и сотрудники военной контрразведки восстановили мемориал погибшим красноармейцам в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T16:21
2024-05-07T16:21
2024-05-07T16:30
память
мариуполь
великая отечественная война
новости
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Росгвардейцы и сотрудники военной контрразведки восстановили мемориал погибшим красноармейцам в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Реставрация памятника на братской могиле защитников Родины, павших в октябре 1941 года, проведена в преддверии Дня Победы. Росгвардейцы укрепили конструкцию гранитного мемориала, отполировали памятную табличку, а также очистили от бурьяна прилегающую территорию.Напомним, ранее военнослужащие Росгвардии отреставрировали в ДНР памятник советским футболистам – участникам первого "матча смерти".В Крыму за 10 лет пребывания региона в составе России отреставрированы более 25 знаковых объектов культурного наследия. Только в 2024 году общий объем средств, предусмотренных в бюджете на культуру и памятники Крыма, превысил шесть миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый цвет и размер: как изменится памятник Тотлебену в Севастополе"Парус" в реконструкции: в Керчи ремонтируют памятник Героям ЭльтигенаЗачем Украина уничтожает памятники советским солдатам - Константинов
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память, мариуполь, великая отечественная война, новости, новые регионы россии, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
Мемориал погибшим красноармейцам восстановлен в Мариуполе
Росгвардейцы и контрразведчики восстановили памятник на братской могиле в Мариуполе
16:21 07.05.2024 (обновлено: 16:30 07.05.2024)