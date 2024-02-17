https://crimea.ria.ru/20240217/novyy-tsvet-i-razmer-kak-izmenitsya-pamyatnik-totlebenu-v-sevastopole-1135015278.html

Новый цвет и размер: как изменится памятник Тотлебену в Севастополе

Новый цвет и размер: как изменится памятник Тотлебену в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Новый цвет и размер: как изменится памятник Тотлебену в Севастополе

Знаменитый памятник участнику и организатору Первой обороны Севастополя в годы Крымской войны, генерал-адъютанту Эдуарду Тотлебену в Севастополе после... РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T19:00

2024-02-17T19:00

2024-02-17T19:03

севастополь

реконструкция исторического бульвара в севастополе

крымская война

памятники севастополя

история

культура

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/11/1135015036_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d0fb22aa56faf52cfacdfe7f55216183.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Знаменитый памятник участнику и организатору Первой обороны Севастополя в годы Крымской войны, генерал-адъютанту Эдуарду Тотлебену в Севастополе после реставрации обретет незнакомый многим первозданный вид 1909 года: изменится цвет скульптур и высота монумента в его фасадной части. Об этом РИА Новости Крым во время пресс-тура рассказал прораб компании, работающей на объекте, Игорь Тарасенко.Реставрация памятника Тотлебену на Историческом бульваре в центре Севастополя длится почти полгода, рассказал Тарасенко. Работы серьезные и довольно сложные, поскольку объект оказался сильно поврежден.Истинное состояние скульптур выявили, когда с них удалось снять несколько слоев черной краски. Именно такими – жгуче черными – десятилетиями видели и знали севастопольцы и гости города образы Тотлебена и бойцов на постаменте."Весь памятник был покрыт толстым слоем. Я могу предполагать, что это корабельная краска. Потому что снять ее с этого памятника была очень большая проблема. Процесс очистки занял месяца полтора", – поделился Тарасенко.После лазерной, ручной и многоэтапной химической очистки повсюду засияла бронза. При этом в металле обнаружились множественные дефекты. Их нашли и в скульптуре Тотлебена, которая оказалась разрушена в основании. На самой фигуре повреждения обнаружили на спине, также были "разорваны" плечо и плащ, повреждена рука. В скульптурах солдат и матросов пришлось "залатывать" пулевые отверстия. Что-то пришлось заполнять бронзовым составом, а что-то заново отливать и вваривать, уточнил специалист. Теперь главная задача – привести все к монотонному цвету, говорит Тарасенко, поскольку скульптурные элементы выполнены из разных составов бронзы, а каждый по-своему реагирует на химические составы, приобретая свой особый оттенок.Также реставраторы патинируют бронзовые элементы для защиты, далее процесс благородного старения бронзы будет естественным, отметил он.Открытием при реставрации стала подпорная стена памятника, которую обнаружили в фасадной части, когда стали обкапывать по периметру фундамент для реставрации.По мнению Тарасенко, в советские годы эту часть засыпали, чтобы не заниматься ее восстановлением, и выровняли площадку перед памятником на уровне нижних ступеней, ведущих в так называемый внутренний дворик. Теперь все будет так, как задумывалось изначально и как выглядит на старых фото.Уже выполнены работы по восстановлению колонн и так называемой каменной выстилки вокруг памятника, которая была разбита и просела на разных уровнях. Одна гранитная плита здесь весит 200-300 кг, сказал Тарасенко, поэтому процесс демонтажа, расчистки и укладки заново потребовал немало сил и времени. Сейчас почти все уже восстановлено, рабочие уже устанавливают воссозданные светильники – с царскими орлами.Что еще реставрируют на Историческом бульвареРаботы ведутся повсюду на Историческом бульваре. Помимо основного объекта культурного наследия – здания Панорамы, хранящего знаменитое полотно Франца Рубо , всего реставрируются 14 объектов культурного наследия, включая памятник Тотлебена.В их числе: обелиск-памятник воинам 4-го бастиона и памятная стела участнику обороны Севастополя на 4-м бастионе писателю Льву Толстому, минная галерея и обломок скалы, выброшенный взрывом с памятной табличкой и мемориал на месте батареи Костомарова. Работы здесь уже практически завершены.По словам Тарасенко, памятник Толстому был "в плачевном состоянии", а минную скалу, прежде чем реставрировать, пришлось откапывать экскаватором: мемориальный осколок был засыпан землей после проведения здесь ранее земляных работ.Батарею также "доставали" из земли буквально по частям. Элементы сместились и сильно разрушились, в том числе фундамент, который "по камушку перебирая внизу и не трогая верхней части", восстановили. Все обработали защитными средствами и уложили гидроизоляцию. Одна часть памятника – из крымбальского камня, другая – из гранита. Такие сочетания в мемориальных композициях здесь нередки."Музею, конечно, придется время от времени ухаживать, покрывать все гидрофобами. И если это будет происходить постоянно, то эти памятники будут стоять века", – заключил Тарасенко.По словам начальника отдела капремонта и реставрации Музея обороны Севастополя Вячеслава Чеботько, "все работы выполняются на основании согласованной Минкультом РФ научно-проектной документации, с использованием исторических материалов и с максимальным сохранением".Их общая стоимость, вместе с авторским и техническим надзором, составила 132 млн рублей, уточнил он.Реставрацию Панорамы планируется завершить к концу 2024 года, а памятников – к середине года, заключил представитель учреждения культуры, которое является заказчиком только части работ. Ряд других объектов курирует учреждение Минстроя России – "Единый заказчик в сфере строительства". О готовности четырех зданий на Историческом бульваре после проведения их реконструкции эта организация сообщала летом 2023 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Мёд и яд: как реставрируют панораму обороны СевастополяМедь и стекло – и все вручную: как возведут купол панорамы СевастополяКогда откроют панораму Севастополя и Исторический бульвар

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, реконструкция исторического бульвара в севастополе, крымская война, памятники севастополя, история, культура, общество, новости крыма