Новый цвет и размер: как изменится памятник Тотлебену в Севастополе
Памятник Тотлебену в Севастополе после реставрации обретет первозданный вид 1909 года
19:00 17.02.2024 (обновлено: 19:03 17.02.2024)
© РИА Новости КрымСтроительные леса реставраторов на памятнике Э. Тотлебену в Севастополе, Исторический бульвар
© РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Знаменитый памятник участнику и организатору Первой обороны Севастополя в годы Крымской войны, генерал-адъютанту Эдуарду Тотлебену в Севастополе после реставрации обретет незнакомый многим первозданный вид 1909 года: изменится цвет скульптур и высота монумента в его фасадной части. Об этом РИА Новости Крым во время пресс-тура рассказал прораб компании, работающей на объекте, Игорь Тарасенко.
Реставрация памятника Тотлебену на Историческом бульваре в центре Севастополя длится почти полгода, рассказал Тарасенко. Работы серьезные и довольно сложные, поскольку объект оказался сильно поврежден.
Истинное состояние скульптур выявили, когда с них удалось снять несколько слоев черной краски. Именно такими – жгуче черными – десятилетиями видели и знали севастопольцы и гости города образы Тотлебена и бойцов на постаменте.
"Весь памятник был покрыт толстым слоем. Я могу предполагать, что это корабельная краска. Потому что снять ее с этого памятника была очень большая проблема. Процесс очистки занял месяца полтора", – поделился Тарасенко.
После лазерной, ручной и многоэтапной химической очистки повсюду засияла бронза. При этом в металле обнаружились множественные дефекты. Их нашли и в скульптуре Тотлебена, которая оказалась разрушена в основании. На самой фигуре повреждения обнаружили на спине, также были "разорваны" плечо и плащ, повреждена рука. В скульптурах солдат и матросов пришлось "залатывать" пулевые отверстия. Что-то пришлось заполнять бронзовым составом, а что-то заново отливать и вваривать, уточнил специалист.
© РИА Новости КрымСкульптуры бойцов в композиции памятника Э. Тотлебену в Севастополе
© РИА Новости Крым
Скульптуры бойцов в композиции памятника Э. Тотлебену в Севастополе
Теперь главная задача – привести все к монотонному цвету, говорит Тарасенко, поскольку скульптурные элементы выполнены из разных составов бронзы, а каждый по-своему реагирует на химические составы, приобретая свой особый оттенок.
Также реставраторы патинируют бронзовые элементы для защиты, далее процесс благородного старения бронзы будет естественным, отметил он.
Открытием при реставрации стала подпорная стена памятника, которую обнаружили в фасадной части, когда стали обкапывать по периметру фундамент для реставрации.
© РИА Новости КрымПодпорная стена памятника Э. Тотлебену в Севастополе, обнаруженная во время реставрации фундамента
© РИА Новости Крым
Подпорная стена памятника Э. Тотлебену в Севастополе, обнаруженная во время реставрации фундамента
По мнению Тарасенко, в советские годы эту часть засыпали, чтобы не заниматься ее восстановлением, и выровняли площадку перед памятником на уровне нижних ступеней, ведущих в так называемый внутренний дворик. Теперь все будет так, как задумывалось изначально и как выглядит на старых фото.
"Работы были остановлены до получения разрешений. Мы получили все согласования, отреставрировали ее и теперь будем возвращать памятнику исторический вид: перед ним будет вырыт котлован, высажены цветы. В итоге до 20 метров все это будет", – рассказал руководитель работ.
Уже выполнены работы по восстановлению колонн и так называемой каменной выстилки вокруг памятника, которая была разбита и просела на разных уровнях. Одна гранитная плита здесь весит 200-300 кг, сказал Тарасенко, поэтому процесс демонтажа, расчистки и укладки заново потребовал немало сил и времени. Сейчас почти все уже восстановлено, рабочие уже устанавливают воссозданные светильники – с царскими орлами.
© РИА Новости КрымДвуглавый орел - элемент фонарного столба у памятника Э. Тотлебену - реставрация в Севастополе
© РИА Новости Крым
Двуглавый орел - элемент фонарного столба у памятника Э. Тотлебену - реставрация в Севастополе
Что еще реставрируют на Историческом бульваре
Работы ведутся повсюду на Историческом бульваре. Помимо основного объекта культурного наследия – здания Панорамы, хранящего знаменитое полотно Франца Рубо , всего реставрируются 14 объектов культурного наследия, включая памятник Тотлебена.
В их числе: обелиск-памятник воинам 4-го бастиона и памятная стела участнику обороны Севастополя на 4-м бастионе писателю Льву Толстому, минная галерея и обломок скалы, выброшенный взрывом с памятной табличкой и мемориал на месте батареи Костомарова. Работы здесь уже практически завершены.
По словам Тарасенко, памятник Толстому был "в плачевном состоянии", а минную скалу, прежде чем реставрировать, пришлось откапывать экскаватором: мемориальный осколок был засыпан землей после проведения здесь ранее земляных работ.
© РИА Новости КрымСтела в память о пребывании на 4-й батареи Л.Н. Толстого в 1855 году
© РИА Новости Крым
Стела в память о пребывании на 4-й батареи Л.Н. Толстого в 1855 году
Батарею также "доставали" из земли буквально по частям. Элементы сместились и сильно разрушились, в том числе фундамент, который "по камушку перебирая внизу и не трогая верхней части", восстановили. Все обработали защитными средствами и уложили гидроизоляцию. Одна часть памятника – из крымбальского камня, другая – из гранита. Такие сочетания в мемориальных композициях здесь нередки.
"Музею, конечно, придется время от времени ухаживать, покрывать все гидрофобами. И если это будет происходить постоянно, то эти памятники будут стоять века", – заключил Тарасенко.
По словам начальника отдела капремонта и реставрации Музея обороны Севастополя Вячеслава Чеботько, "все работы выполняются на основании согласованной Минкультом РФ научно-проектной документации, с использованием исторических материалов и с максимальным сохранением".
© РИА Новости КрымМемориальное обозначение батареи 38 Костомарова
© РИА Новости Крым
Мемориальное обозначение батареи 38 Костомарова
Их общая стоимость, вместе с авторским и техническим надзором, составила 132 млн рублей, уточнил он.
Реставрацию Панорамы планируется завершить к концу 2024 года, а памятников – к середине года, заключил представитель учреждения культуры, которое является заказчиком только части работ. Ряд других объектов курирует учреждение Минстроя России – "Единый заказчик в сфере строительства". О готовности четырех зданий на Историческом бульваре после проведения их реконструкции эта организация сообщала летом 2023 года.
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