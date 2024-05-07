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Феодосию и прилегающие поселки на неделю отключат от газа

Феодосию и прилегающие поселки на неделю отключат от газа - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Феодосию и прилегающие поселки на неделю отключат от газа

Подача газа в Феодосии и шести прилегающих населенных пунктах будет прекращена на неделю из-за реконструкции газопровода. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T15:08

2024-05-07T15:08

2024-05-07T15:08

газ

газификация крыма

феодосия

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Подача газа в Феодосии и шести прилегающих населенных пунктах будет прекращена на неделю из-за реконструкции газопровода. Об этом сообщает пресс-служба "Крымгазсети".Уточняется, что ограничения вводятся в связи с реконструкцией сети газораспределения, а также работ по врезке и пусконаладке вновь построенных сетей к существующим в рамках программы догазификации.Отключению подлежат села Насыпное, Подгорное, Южное, а также поселки Орджоникидзе, Коктебель и часть Феодосии - район Ближние Камыши и Очистные.Выполнение пусконаладочных работ запланировано с 16 мая, добавили в ведомстве.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщал, что уровень газификации в Крыму значительно выше, чем в среднем по России и составляет более 80%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории на два дня отключат водуПрограмма социальной газификации расширена на СНТКакие льготы на подключение газа действуют в КрымуВ Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей

феодосия

коктебель

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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