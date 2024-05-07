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Феодосию и прилегающие поселки на неделю отключат от газа
Феодосию и прилегающие поселки на неделю отключат от газа - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Феодосию и прилегающие поселки на неделю отключат от газа
Подача газа в Феодосии и шести прилегающих населенных пунктах будет прекращена на неделю из-за реконструкции газопровода. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T15:08
2024-05-07T15:08
2024-05-07T15:08
газ
газификация крыма
феодосия
крымгазсети
коктебель
жкх крыма и севастополя
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Подача газа в Феодосии и шести прилегающих населенных пунктах будет прекращена на неделю из-за реконструкции газопровода. Об этом сообщает пресс-служба "Крымгазсети".Уточняется, что ограничения вводятся в связи с реконструкцией сети газораспределения, а также работ по врезке и пусконаладке вновь построенных сетей к существующим в рамках программы догазификации.Отключению подлежат села Насыпное, Подгорное, Южное, а также поселки Орджоникидзе, Коктебель и часть Феодосии - район Ближние Камыши и Очистные.Выполнение пусконаладочных работ запланировано с 16 мая, добавили в ведомстве.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщал, что уровень газификации в Крыму значительно выше, чем в среднем по России и составляет более 80%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории на два дня отключат водуПрограмма социальной газификации расширена на СНТКакие льготы на подключение газа действуют в КрымуВ Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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газ, газификация крыма, феодосия, крымгазсети, коктебель, жкх крыма и севастополя, новости крыма, общество
Феодосию и прилегающие поселки на неделю отключат от газа
В части Феодосии и ряде поселков неделю не будет газа
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Подача газа в Феодосии и шести прилегающих населенных пунктах будет прекращена на неделю из-за реконструкции газопровода. Об этом сообщает пресс-служба "Крымгазсети".
"Феодосийское отделение "Крымгазсети" информирует о прекращении подачи газа на период производства работ с 13 по 22 мая 2024 года", - сказано в сообщении.
Уточняется, что ограничения вводятся в связи с реконструкцией сети газораспределения, а также работ по врезке и пусконаладке вновь построенных сетей к существующим в рамках программы догазификации.
Отключению подлежат села Насыпное, Подгорное, Южное, а также поселки Орджоникидзе, Коктебель и часть Феодосии - район Ближние Камыши и Очистные.
Выполнение пусконаладочных работ запланировано с 16 мая, добавили в ведомстве.
Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщал
, что уровень газификации в Крыму значительно выше, чем в среднем по России и составляет более 80%.
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