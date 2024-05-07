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Между Авдеевкой и Донецком пустили автобусы
Между Авдеевкой и Донецком пустили автобусы - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Между Авдеевкой и Донецком пустили автобусы
По поручению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина организовано автобусное сообщение для жителей Авдеевки, сообщает минтранс ДНР. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T15:57
2024-05-07T15:57
2024-05-07T15:57
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. По поручению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина организовано автобусное сообщение для жителей Авдеевки, сообщает минтранс ДНР.По данным ведомства, на данный момент по маршруту курсируют два автобуса малого класса в тестовом режиме, чтобы определиться с более удобным для пассажиров расписанием в зависимости от пассажиропотока.В минтрансе ДНР также отметили, что въезд в Авдеевку для жителей других городов временно ограничен.Ранее Пушилин сообщил, что в Авдеевке идут подготовительные работы по восстановлению первых 19 жилых домов. В них вернут в рабочее состояние тепловой контур, заменят окна и кровли, а также проведут ряд других работ.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Город был освобожден российской армией 17 февраля.
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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донецкая народная республика (днр), донецк, авдеевка, логистика, транспорт, новые регионы россии, новости
Между Авдеевкой и Донецком пустили автобусы
В ДНР запустили автобусы из Авдеевки в Донецк через Ясиноватую и Макеевку
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. По поручению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина организовано автобусное сообщение для жителей Авдеевки, сообщает минтранс ДНР.
"Руководством министерства транспорта совместно с представителями государственным унитарным предприятием ДНР "Донбасская транспортная компания" и жителями освобожденного города был проработан маршрут и график движения автобусного маршрута, который обеспечит транспортное сообщение Авдеевка – Ясиноватая – Макеевка – Донецк", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на данный момент по маршруту курсируют два автобуса малого класса в тестовом режиме, чтобы определиться с более удобным для пассажиров расписанием в зависимости от пассажиропотока.
В минтрансе ДНР также отметили, что въезд в Авдеевку для жителей других городов временно ограничен.
Ранее Пушилин сообщил
, что в Авдеевке идут подготовительные работы по восстановлению первых 19 жилых домов. В них вернут в рабочее состояние тепловой контур, заменят окна и кровли, а также проведут ряд других работ.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Город был освобожден российской армией 17 февраля.