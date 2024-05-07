Рейтинг@Mail.ru
Между Авдеевкой и Донецком пустили автобусы - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240507/mezhdu-avdeevkoy-i-donetskom-pustili-avtobusy-1137105211.html
Между Авдеевкой и Донецком пустили автобусы
Между Авдеевкой и Донецком пустили автобусы - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Между Авдеевкой и Донецком пустили автобусы
По поручению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина организовано автобусное сообщение для жителей Авдеевки, сообщает минтранс ДНР. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T15:57
2024-05-07T15:57
донецкая народная республика (днр)
донецк
авдеевка
логистика
транспорт
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/07/1137104977_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29a06106e289feae193cd775384d83eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. По поручению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина организовано автобусное сообщение для жителей Авдеевки, сообщает минтранс ДНР.По данным ведомства, на данный момент по маршруту курсируют два автобуса малого класса в тестовом режиме, чтобы определиться с более удобным для пассажиров расписанием в зависимости от пассажиропотока.В минтрансе ДНР также отметили, что въезд в Авдеевку для жителей других городов временно ограничен.Ранее Пушилин сообщил, что в Авдеевке идут подготовительные работы по восстановлению первых 19 жилых домов. В них вернут в рабочее состояние тепловой контур, заменят окна и кровли, а также проведут ряд других работ.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Город был освобожден российской армией 17 февраля.
донецкая народная республика (днр)
донецк
авдеевка
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/07/1137104977_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_eaa86bbe2c202827fc28106f3cb1848a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), донецк, авдеевка, логистика, транспорт, новые регионы россии, новости
Между Авдеевкой и Донецком пустили автобусы

В ДНР запустили автобусы из Авдеевки в Донецк через Ясиноватую и Макеевку

15:57 07.05.2024
 
© Минтранс ДНРМежду Авдеевкой и Донецком пустили автобусы
Между Авдеевкой и Донецком пустили автобусы
© Минтранс ДНР
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. По поручению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина организовано автобусное сообщение для жителей Авдеевки, сообщает минтранс ДНР.
"Руководством министерства транспорта совместно с представителями государственным унитарным предприятием ДНР "Донбасская транспортная компания" и жителями освобожденного города был проработан маршрут и график движения автобусного маршрута, который обеспечит транспортное сообщение Авдеевка – Ясиноватая – Макеевка – Донецк", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на данный момент по маршруту курсируют два автобуса малого класса в тестовом режиме, чтобы определиться с более удобным для пассажиров расписанием в зависимости от пассажиропотока.
В минтрансе ДНР также отметили, что въезд в Авдеевку для жителей других городов временно ограничен.
Ранее Пушилин сообщил, что в Авдеевке идут подготовительные работы по восстановлению первых 19 жилых домов. В них вернут в рабочее состояние тепловой контур, заменят окна и кровли, а также проведут ряд других работ.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Город был освобожден российской армией 17 февраля.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)ДонецкАвдеевкаЛогистикаТранспортНовые регионы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:57Между Авдеевкой и Донецком пустили автобусы
15:46В Белоруссии проводят проверку готовности ядерных сил
15:33В Крыму найдены и идентифицированы останки советского солдата из Абхазии
15:08Феодосию и прилегающие поселки на неделю отключат от газа
14:59ВСУ несут огромные потери в людях и технике: обстановка в зоне СВО
14:44Риск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаем
14:20Силы ПВО сбили 32 украинских дрона и 7 управляемых авиабомб Hammer
14:11Армия России уничтожила цех производства твердого ракетного топлива ВСУ
14:07Два корабля для Черноморского флота спустили на воду
13:59Организатор теракта в "Крокусе" скрывается за границей – Бортников
13:49Группа компаний "ИнтерСтрой" поздравила ветеранов с Днем Победы
13:40В Крыму инаугурацию Путина назвали началом становления нового миропорядка
13:22Учения с тактическим ядерным оружием в РФ: как отреагирует Запад
12:58В Крыму школьнику вынесли приговор за жестокое избиение юноши
12:54Правительство России ушло в отставку
12:49Россия уверенно смотрит вперед – Путин
12:38Путин: диалог Запада с Россией невозможен с позиции силы
12:29Безопасность народов России для меня превыше всего – Путин
12:19Путин: судьбу России мы будем определять только сами
12:05Путин вступил в должность президента России
Лента новостейМолния