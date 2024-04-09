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Численность население Мариуполя превысит показатели до СВО – Пушилин - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Численность население Мариуполя превысит показатели до СВО – Пушилин
Численность население Мариуполя превысит показатели до СВО – Пушилин - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Численность население Мариуполя превысит показатели до СВО – Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает, что в восстановленном Мариуполе будет по итогу проживать больше людей, чем до начала специальной... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T10:35
2024-04-09T10:35
денис пушилин
марьинка (город в днр)
восстановление мариуполя
мариуполь
новости
авдеевка
общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает, что в восстановленном Мариуполе будет по итогу проживать больше людей, чем до начала специальной военной операции, и, возможно, больше, чем до 2014 года.Говоря об Авдеевке, глава ДНР отметил, что на данный момент идут подготовительные работы по восстановлению первых 19 жилых домов. В них вернут в рабочее состояние тепловой контур, заменят окна и кровли, а также проведут ряд других работ.По словам Пушилина, чтобы полноценно приступить к восстановлению Авдеевки, необходимо еще дальше оттеснить противника, чтобы он не смог обстреливать город.В целом все города и районы, пострадавшие в результате боевых действий, должны быть постепенно отстроены, подчеркнул глава ДНР.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что до конца года в Мариуполе планируется восстановить практически все многоквартирные дома. В целом, по его словам, в новых регионах России восстановили более пяти тысяч домов.Освобожденную российскими войсками в феврале этого года Авдеевку также будут восстанавливать по примеру Мариуполя.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят – ХуснуллинСтроители из Крыма возвели две новых многоэтажки для жителей МариуполяВ новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – Хуснуллин
марьинка (город в днр)
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авдеевка
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денис пушилин, марьинка (город в днр), восстановление мариуполя, мариуполь, новости, авдеевка, общество, новые регионы россии
Численность население Мариуполя превысит показатели до СВО – Пушилин

Численность населения Мариуполя превысит показатели до начала спецоперации - Пушилин

10:35 09.04.2024
 
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкНовые жилые дома в Мариуполе.
Новые жилые дома в Мариуполе. - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Александр Сухов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает, что в восстановленном Мариуполе будет по итогу проживать больше людей, чем до начала специальной военной операции, и, возможно, больше, чем до 2014 года.
"Мы сейчас видим, что Мариуполь очень близок к тем показателям по количеству населения, которые были до боевых действий. Как только будут полноценно запускаться предприятия, мы тоже сможем говорить о том, что поток людей еще увеличится. Я не исключаю, что в Мариуполе в итоге будет проживать больше людей, чем до начала боевых действий, а может даже и до 2014 года", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Говоря об Авдеевке, глава ДНР отметил, что на данный момент идут подготовительные работы по восстановлению первых 19 жилых домов. В них вернут в рабочее состояние тепловой контур, заменят окна и кровли, а также проведут ряд других работ.
По словам Пушилина, чтобы полноценно приступить к восстановлению Авдеевки, необходимо еще дальше оттеснить противника, чтобы он не смог обстреливать город.
В целом все города и районы, пострадавшие в результате боевых действий, должны быть постепенно отстроены, подчеркнул глава ДНР.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что до конца года в Мариуполе планируется восстановить практически все многоквартирные дома. В целом, по его словам, в новых регионах России восстановили более пяти тысяч домов.
Освобожденную российскими войсками в феврале этого года Авдеевку также будут восстанавливать по примеру Мариуполя.
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Денис ПушилинМарьинка (город в ДНР)Восстановление МариуполяМариупольНовостиАвдеевкаОбществоНовые регионы России
 
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