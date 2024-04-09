https://crimea.ria.ru/20240409/chislennost-naselenie-mariupolya-prevysit-pokazateli-do-svo--pushilin-1136390226.html

Численность население Мариуполя превысит показатели до СВО – Пушилин

Численность население Мариуполя превысит показатели до СВО – Пушилин - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Численность население Мариуполя превысит показатели до СВО – Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает, что в восстановленном Мариуполе будет по итогу проживать больше людей, чем до начала специальной... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T10:35

2024-04-09T10:35

2024-04-09T10:35

денис пушилин

марьинка (город в днр)

восстановление мариуполя

мариуполь

новости

авдеевка

общество

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает, что в восстановленном Мариуполе будет по итогу проживать больше людей, чем до начала специальной военной операции, и, возможно, больше, чем до 2014 года.Говоря об Авдеевке, глава ДНР отметил, что на данный момент идут подготовительные работы по восстановлению первых 19 жилых домов. В них вернут в рабочее состояние тепловой контур, заменят окна и кровли, а также проведут ряд других работ.По словам Пушилина, чтобы полноценно приступить к восстановлению Авдеевки, необходимо еще дальше оттеснить противника, чтобы он не смог обстреливать город.В целом все города и районы, пострадавшие в результате боевых действий, должны быть постепенно отстроены, подчеркнул глава ДНР.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что до конца года в Мариуполе планируется восстановить практически все многоквартирные дома. В целом, по его словам, в новых регионах России восстановили более пяти тысяч домов.Освобожденную российскими войсками в феврале этого года Авдеевку также будут восстанавливать по примеру Мариуполя.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят – ХуснуллинСтроители из Крыма возвели две новых многоэтажки для жителей МариуполяВ новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – Хуснуллин

марьинка (город в днр)

мариуполь

авдеевка

новые регионы россии

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денис пушилин, марьинка (город в днр), восстановление мариуполя, мариуполь, новости, авдеевка, общество, новые регионы россии