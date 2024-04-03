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Многоквартирные дома в Мариуполе восстановят до конца года
Многоквартирные дома в Мариуполе восстановят до конца года - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Многоквартирные дома в Мариуполе восстановят до конца года
Более пяти тысяч многоквартирных домов были восстановлены в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после вхождения... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T19:14
2024-04-03T19:14
2024-04-03T19:14
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Более пяти тысяч многоквартирных домов были восстановлены в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после вхождения регионов в состав России. Об этом в ходе церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах доложил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин.По его словам, в планах восстановить практически все многоквартирные дома в Мариуполе до конца года.Он также отметил, что ежедневно в Донбассе и Новороссии завершается строительство или ремонт 25-30 объектов. В общей сложности уже восстановлено 18 тысяч объектов, в том числе более двух тысяч объектов социальной инфраструктуры.Президент России Владимир Путин в ходе церемонии подчеркнул, что качество жизни населения и уровень экономического развития в Донбассе и Новороссии должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году.В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за два года в новых регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них - детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги. Кроме того, на территории всех четырех субъектов действует режим свободной экономической зоны.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят - ХуснуллинСтроители из Крыма возвели две новых многоэтажки для жителей МариуполяВ новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – Хуснуллин
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новые регионы россии
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Многоквартирные дома в Мариуполе восстановят до конца года
Хуснуллин: в Мариуполе до конца года восстановят практически все многоквартирные дома