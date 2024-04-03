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Многоквартирные дома в Мариуполе восстановят до конца года - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Многоквартирные дома в Мариуполе восстановят до конца года
Многоквартирные дома в Мариуполе восстановят до конца года - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Многоквартирные дома в Мариуполе восстановят до конца года
Более пяти тысяч многоквартирных домов были восстановлены в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после вхождения... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T19:14
2024-04-03T19:14
марат хуснуллин
россия
владимир путин (политик)
мариуполь
новые регионы россии
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
восстановление мариуполя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Более пяти тысяч многоквартирных домов были восстановлены в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после вхождения регионов в состав России. Об этом в ходе церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах доложил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин.По его словам, в планах восстановить практически все многоквартирные дома в Мариуполе до конца года.Он также отметил, что ежедневно в Донбассе и Новороссии завершается строительство или ремонт 25-30 объектов. В общей сложности уже восстановлено 18 тысяч объектов, в том числе более двух тысяч объектов социальной инфраструктуры.Президент России Владимир Путин в ходе церемонии подчеркнул, что качество жизни населения и уровень экономического развития в Донбассе и Новороссии должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году.В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за два года в новых регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них - детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги. Кроме того, на территории всех четырех субъектов действует режим свободной экономической зоны.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят - ХуснуллинСтроители из Крыма возвели две новых многоэтажки для жителей МариуполяВ новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – Хуснуллин
россия
мариуполь
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
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Новости
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РИА Новости Крым
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марат хуснуллин, россия, владимир путин (политик), мариуполь, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), восстановление мариуполя, новости
Многоквартирные дома в Мариуполе восстановят до конца года

Хуснуллин: в Мариуполе до конца года восстановят практически все многоквартирные дома

19:14 03.04.2024
 
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкНовые жилые дома в Мариуполе
Новые жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Александр Сухов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Более пяти тысяч многоквартирных домов были восстановлены в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после вхождения регионов в состав России. Об этом в ходе церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах доложил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Мы всего за это время, меньше чем за 700 дней, восстановили более пяти тысяч многоквартирных домов", - сообщил Хуснуллин.
По его словам, в планах восстановить практически все многоквартирные дома в Мариуполе до конца года.
"Мы планируем к концу этого года в Мариуполе восстановить практически все многоквартирные дома. У нас такая стоит задача", - сказал он. И добавил, что будет усилена работа по восстановлению индивидуальных жилых домов в Мариуполе.
Он также отметил, что ежедневно в Донбассе и Новороссии завершается строительство или ремонт 25-30 объектов. В общей сложности уже восстановлено 18 тысяч объектов, в том числе более двух тысяч объектов социальной инфраструктуры.
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии подчеркнул, что качество жизни населения и уровень экономического развития в Донбассе и Новороссии должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году.
В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за два года в новых регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них - детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги. Кроме того, на территории всех четырех субъектов действует режим свободной экономической зоны.
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В новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – Хуснуллин
 
Марат ХуснуллинРоссияВладимир Путин (политик)МариупольНовые регионы РоссииСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Восстановление МариуполяНовости
 
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