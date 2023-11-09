https://crimea.ria.ru/20231109/bespodobnaya-raketa-v-ssha-voskhitilis-unikalnym-russkim-oruzhiem-1132676692.html

"Бесподобная" ракета: в США восхитились уникальным русским оружием

"Бесподобная" ракета: в США восхитились уникальным русским оружием - РИА Новости Крым, 09.11.2023

"Бесподобная" ракета: в США восхитились уникальным русским оружием

Россия имеет самые мощные в мире и уникальные загоризонтные ракеты 40Н6 и превосходит весь блок НАТО по производству боеприпасов для ПВО. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T08:48

2023-11-09T08:48

2023-11-09T08:48

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армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Россия имеет самые мощные в мире и уникальные загоризонтные ракеты 40Н6 и превосходит весь блок НАТО по производству боеприпасов для ПВО. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.В материале американского издания ракета 40Н6 называют "бесподобной" и подчеркивают возможность РФ одновременно поставлять комплексы С-400 в Белоруссию и Индию даже в условиях спецоперации.Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся: оборонно-промышленный комплекс производит оружие в количестве, превышающем текущие потребности Армии РФ. В целом в России от двух до десяти раз выросли объемы производства по различным видам вооружений. Оборонные предприятия "Ростеха" наращивают выпуск ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для комплекса ПВО "Панцирь", а также производство авиабомб, снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО. Кроме того, создается новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва". Также правительство планирует в течение семи лет вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о недругах РФ: ничего путного у них не получалось и не получитсяВ Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение ПутинаОружие НАТО и США "расползается" по миру – Захарова озвучила факты

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, оружие, вооруженные силы россии, армия и флот