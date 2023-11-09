"Бесподобная" ракета: в США восхитились уникальным русским оружием
MWM: Россия значительно превосходит НАТО в количестве и качестве зенитных ракет
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Россия имеет самые мощные в мире и уникальные загоризонтные ракеты 40Н6 и превосходит весь блок НАТО по производству боеприпасов для ПВО. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.
"Она (ракета 40Н6, – ред.) позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции так, как не способна ни одна система в мире, кроме российских", – цитирует выдержку из статьи РИА Новости.
В материале американского издания ракета 40Н6 называют "бесподобной" и подчеркивают возможность РФ одновременно поставлять комплексы С-400 в Белоруссию и Индию даже в условиях спецоперации.
"Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях над всеми странами НАТО вместе взятыми", – делают выводы журналисты.
Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся: оборонно-промышленный комплекс производит оружие в количестве, превышающем текущие потребности Армии РФ.
В целом в России от двух до десяти раз выросли объемы производства по различным видам вооружений. Оборонные предприятия "Ростеха" наращивают выпуск ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для комплекса ПВО "Панцирь", а также производство авиабомб, снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО. Кроме того, создается новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва". Также правительство планирует в течение семи лет вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России.
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