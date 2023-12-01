https://crimea.ria.ru/20231201/13-provalnykh-atak-vsu-unichtozheny-esche-630-ukrainskikh-boevikov-za-sutki-1133247243.html
13 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 630 украинских боевиков за сутки
13 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 630 украинских боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 01.12.2023
13 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 630 украинских боевиков за сутки
Российские военные за минувшие сутки отразили еще 13 атак ВСУ, уничтожив 630 украинских боевиков, а также военную технику противника, в том числе иностранную... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T16:43
2023-12-01T16:43
2023-12-01T16:44
новости сво
министерство обороны рф
новые регионы россии
купянск
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132805951_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8deb87480b7370152af3eda82930bf0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили еще 13 атак ВСУ, уничтожив 630 украинских боевиков, а также военную технику противника, в том числе иностранную. Об этом сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении потери противника составили до 35-ти военнослужащих, два танка, три пикапа, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Краснолиманском направлении отражена атака украиснских штурмовиков. Потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих и два автомобиля.На Донецком направлении российские военные отразили шесть вражеских атак, ВСУ потеряли до 300 боевиков убитыми и ранеными, четыре пикапа, самоходную артустановку "Акация", САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении уничтожены до 95-ти военнослужащих ВСУ, два автомобиля, американская артиллерийская система М777, гаубица Д-30.На Запорожском направлении отражены шесть атак штурмовых групп противника в районах Работино и Вербового. Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777, орудие Д-20.На Херсонском направлении потери противника составили до 105-ти военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-20.Сутками ранее ВС РФ отразили восемь атак по четырем основным линиям фронта в зоне проведения специальной военной операции и уничтожили почти 700 боевиков ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8Ошеломляющие цифры: Шойгу назвал потери ВСУ за полгода "контрнаступа"Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ
новые регионы россии
купянск
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132805951_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a9415976eb6bc54eb663b9b5f4e2d5f4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, купянск, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
13 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 630 украинских боевиков за сутки
Российские военные уничтожили еще 630 боевиков ВСУ за сутки – Минобороны
16:43 01.12.2023 (обновлено: 16:44 01.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили еще 13 атак ВСУ, уничтожив 630 украинских боевиков, а также военную технику противника, в том числе иностранную. Об этом сообщает Минобороны России.
Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления
На Купянском направлении потери противника составили до 35-ти военнослужащих, два танка, три пикапа, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
На Краснолиманском направлении отражена атака украиснских штурмовиков. Потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих и два автомобиля.
На Донецком направлении российские военные отразили шесть вражеских атак, ВСУ потеряли до 300 боевиков убитыми и ранеными, четыре пикапа, самоходную артустановку "Акация", САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления
На Южно-Донецком направлении уничтожены до 95-ти военнослужащих ВСУ, два автомобиля, американская артиллерийская система М777, гаубица Д-30.
На Запорожском направлении отражены шесть атак штурмовых групп противника в районах Работино и Вербового. Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777, орудие Д-20.
На Херсонском направлении потери противника составили до 105-ти военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-20.
Сутками ранее ВС РФ отразили
восемь атак по четырем основным линиям фронта в зоне проведения специальной военной операции и уничтожили почти 700 боевиков ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым: