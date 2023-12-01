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13 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 630 украинских боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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13 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 630 украинских боевиков за сутки
13 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 630 украинских боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 01.12.2023
13 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 630 украинских боевиков за сутки
Российские военные за минувшие сутки отразили еще 13 атак ВСУ, уничтожив 630 украинских боевиков, а также военную технику противника, в том числе иностранную... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T16:43
2023-12-01T16:44
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купянск
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили еще 13 атак ВСУ, уничтожив 630 украинских боевиков, а также военную технику противника, в том числе иностранную. Об этом сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении потери противника составили до 35-ти военнослужащих, два танка, три пикапа, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Краснолиманском направлении отражена атака украиснских штурмовиков. Потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих и два автомобиля.На Донецком направлении российские военные отразили шесть вражеских атак, ВСУ потеряли до 300 боевиков убитыми и ранеными, четыре пикапа, самоходную артустановку "Акация", САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении уничтожены до 95-ти военнослужащих ВСУ, два автомобиля, американская артиллерийская система М777, гаубица Д-30.На Запорожском направлении отражены шесть атак штурмовых групп противника в районах Работино и Вербового. Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777, орудие Д-20.На Херсонском направлении потери противника составили до 105-ти военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-20.Сутками ранее ВС РФ отразили восемь атак по четырем основным линиям фронта в зоне проведения специальной военной операции и уничтожили почти 700 боевиков ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8Ошеломляющие цифры: Шойгу назвал потери ВСУ за полгода "контрнаступа"Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, купянск, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
13 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 630 украинских боевиков за сутки

Российские военные уничтожили еще 630 боевиков ВСУ за сутки – Минобороны

16:43 01.12.2023 (обновлено: 16:44 01.12.2023)
 
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ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили еще 13 атак ВСУ, уничтожив 630 украинских боевиков, а также военную технику противника, в том числе иностранную. Об этом сообщает Минобороны России.
Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления
На Купянском направлении потери противника составили до 35-ти военнослужащих, два танка, три пикапа, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
На Краснолиманском направлении отражена атака украиснских штурмовиков. Потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих и два автомобиля.
На Донецком направлении российские военные отразили шесть вражеских атак, ВСУ потеряли до 300 боевиков убитыми и ранеными, четыре пикапа, самоходную артустановку "Акация", САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления
На Южно-Донецком направлении уничтожены до 95-ти военнослужащих ВСУ, два автомобиля, американская артиллерийская система М777, гаубица Д-30.
На Запорожском направлении отражены шесть атак штурмовых групп противника в районах Работино и Вербового. Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777, орудие Д-20.
На Херсонском направлении потери противника составили до 105-ти военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-20.
Сутками ранее ВС РФ отразили восемь атак по четырем основным линиям фронта в зоне проведения специальной военной операции и уничтожили почти 700 боевиков ВСУ.
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