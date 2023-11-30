https://crimea.ria.ru/20231130/otbity-8-atak-i-unichtozheny-700-boevikov-obstanovka-v-zone-svo-za-sutki-1133218802.html

Отбиты 8 атак и уничтожены 700 боевиков: обстановка в зоне СВО за сутки

Отбиты 8 атак и уничтожены 700 боевиков: обстановка в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Отбиты 8 атак и уничтожены 700 боевиков: обстановка в зоне СВО за сутки

Восемь атак по четырем основным линиям фронта отразили российские военные в зоне проведения специальной военной операции. За сутки ВСУ потеряли 695 боевиков,... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T15:38

2023-11-30T15:38

2023-11-30T15:38

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Восемь атак по четырем основным линиям фронта отразили российские военные в зоне проведения специальной военной операции. За сутки ВСУ потеряли 695 боевиков, сообщили в пресс-службе Минобороны России.Купянское, Краснолиманское и Донецкое направленияДве атаки штурмовых групп 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки Харьковской области отразили российские военные за минувшие сутки на Купянском направлении. В ходе боев противник потерял до 45-ти военнослужащих, также были уничтожены два автомобиля.На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили атаку штурмовиков 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки Донецкой Народной Республики. Противник потерял за сутки на этом направлении до 250-ти человек, две боевые бронемашины и четыре автомобиля.На Донецком направлении российские военные отбили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Марьинки."Кроме того, в районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 270-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", – говорится в сводке.Уточняется, что возле Желанного в ДНР российские силы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ возле Новомихайловки, Константиновки и Новоукраинки Донецкой Народной Республики.ВСУ потели на этом направлении до 100 боевиков, а также была уничтожена техника: танк, две бронемашины и три автомобиля.На Запорожском направлении армия России отразила три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ в районе Вербового Запорожской области.Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе 118-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии оперативного назначения возле Работино и севернее Новопокровки Запорожской области.Потери ВСУ убитыми и ранеными составили до 30-ти человек, также выведены из строя три автомобиля.На Херсонском направлении ВСУ лишились за сутки более 50 боевиков, подбиты два автомобиля.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили тыловой командный пункт и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона ВСУ в Донецкой Народной Республике.Накануне в Минобороны РФ рапортовали, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Артемовское на Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 570 боевиков и техника США уничтожены в зоне спецоперацииВ зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств пораженияНа Юге Украины повреждена ТЭЦ

новые регионы россии

харьковская область

работино

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, новые регионы россии, харьковская область, работино, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу