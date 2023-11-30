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На Юге Украины повреждена ТЭЦ
На Юге Украины повреждена ТЭЦ - РИА Новости Крым, 30.11.2023
На Юге Украины повреждена ТЭЦ
В южном регионе Украины повреждена теплоэлектроцентраль. Об этом заявили в официальном Telegram-канале "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T13:13
2023-11-30T13:13
2023-11-30T13:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В южном регионе Украины повреждена теплоэлектроцентраль. Об этом заявили в официальном Telegram-канале "Укрэнерго".Кроме того, повреждены сети облэнерго в подконтрольных Киеву Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. В субботу в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. По данным мэра украинской столицы Виталий Кличко, после работы украинских ПВО падения обломков и пожары были зафиксированы в Печерском, Соломенском, Подольском, Днепровском и Голосеевском районах. 24 ноября в селе Александровка Богодуховского района Харьковской области поврежден инфраструктурный объект. А 21 ноября в Одессе были повреждены объекты припортовой инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе поврежден объект энергетической инфраструктурыПять часов воздушной тревоги в Киеве: поврежден инфраструктурный объектВ Киеве прозвучала серия мощных взрывов
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РИА Новости Крым
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украина, укрэнерго, в мире, новости сво, новости
На Юге Украины повреждена ТЭЦ
Теплоэнергоцентраль повреждена на юге Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В южном регионе Украины повреждена теплоэлектроцентраль. Об этом заявили в официальном Telegram-канале "Укрэнерго".
"Ночью была повреждена теплоэлектроцентраль в южном регионе. Есть разрушение зданий и оборудования", - сказано в сообщении.
Кроме того, повреждены сети облэнерго в подконтрольных Киеву Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.
В субботу в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. По данным мэра украинской столицы Виталий Кличко, после работы украинских ПВО падения обломков и пожары были зафиксированы в Печерском, Соломенском, Подольском, Днепровском и Голосеевском районах. 24 ноября в селе Александровка Богодуховского района Харьковской области поврежден
инфраструктурный объект. А 21 ноября в Одессе были повреждены объекты припортовой инфраструктуры
.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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