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На Юге Украины повреждена ТЭЦ

На Юге Украины повреждена ТЭЦ - РИА Новости Крым, 30.11.2023

На Юге Украины повреждена ТЭЦ

В южном регионе Украины повреждена теплоэлектроцентраль. Об этом заявили в официальном Telegram-канале "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T13:13

2023-11-30T13:13

2023-11-30T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В южном регионе Украины повреждена теплоэлектроцентраль. Об этом заявили в официальном Telegram-канале "Укрэнерго".Кроме того, повреждены сети облэнерго в подконтрольных Киеву Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. В субботу в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. По данным мэра украинской столицы Виталий Кличко, после работы украинских ПВО падения обломков и пожары были зафиксированы в Печерском, Соломенском, Подольском, Днепровском и Голосеевском районах. 24 ноября в селе Александровка Богодуховского района Харьковской области поврежден инфраструктурный объект. А 21 ноября в Одессе были повреждены объекты припортовой инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе поврежден объект энергетической инфраструктурыПять часов воздушной тревоги в Киеве: поврежден инфраструктурный объектВ Киеве прозвучала серия мощных взрывов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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