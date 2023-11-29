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Российские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР

Российские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Российские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Артемовское на Донецком направлении, расположенный на территории Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T14:09

2023-11-29T14:09

2023-11-29T14:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Артемовское на Донецком направлении, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.Село Артемовское (Хромово) расположено к западу от Артемовска (Бахмута). Сам Артемовск был полностью освобожден в мае этого года.Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что этой зимой ключевыми в зоне СВО станут Херсонское и Артемовское направления. По мнению аналитика, боевые действия в большей степени будут вестись в населенных пунктах. Ключевым направлением, считает он, станет участок Днепра в районе Херсона. Кнутов также спрогнозировал, что украинские боевики могут попытаться отвоевать Артемовск, поскольку это имеет важное политическое значение для президента Украины Владимира Зеленского.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождение Артемовска: почему это важно и что будет дальшеРоссийские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направленииБоевики ВСУ покинули харьковскую Синьковку под Купянском

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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