Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231129/rossiyskie-voyska-osvobodili-ocherednoy-naselennyy-punkt-v-dnr-1133177213.html
Российские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР
Российские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Российские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР
Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Артемовское на Донецком направлении, расположенный на территории Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T14:09
2023-11-29T14:24
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
новости сво
вооруженные силы россии
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
наступление вс рф в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975772_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c23cf40e5a096411abf7b3037042f86f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Артемовское на Донецком направлении, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.Село Артемовское (Хромово) расположено к западу от Артемовска (Бахмута). Сам Артемовск был полностью освобожден в мае этого года.Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что этой зимой ключевыми в зоне СВО станут Херсонское и Артемовское направления. По мнению аналитика, боевые действия в большей степени будут вестись в населенных пунктах. Ключевым направлением, считает он, станет участок Днепра в районе Херсона. Кнутов также спрогнозировал, что украинские боевики могут попытаться отвоевать Артемовск, поскольку это имеет важное политическое значение для президента Украины Владимира Зеленского.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождение Артемовска: почему это важно и что будет дальшеРоссийские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направленииБоевики ВСУ покинули харьковскую Синьковку под Купянском
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975772_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0a08d0e5d4681885c3a8f14045bedb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, наступление вс рф в донбассе
Российские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР

Вооруженные силы России освободили село Артемовское в ДНР – Минобороны

14:09 29.11.2023 (обновлено: 14:24 29.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Артемовское на Донецком направлении, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Село Артемовское (Хромово) расположено к западу от Артемовска (Бахмута).
Сам Артемовск был полностью освобожден в мае этого года.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что этой зимой ключевыми в зоне СВО станут Херсонское и Артемовское направления. По мнению аналитика, боевые действия в большей степени будут вестись в населенных пунктах. Ключевым направлением, считает он, станет участок Днепра в районе Херсона. Кнутов также спрогнозировал, что украинские боевики могут попытаться отвоевать Артемовск, поскольку это имеет важное политическое значение для президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Освобождение Артемовска: почему это важно и что будет дальше
Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении
Боевики ВСУ покинули харьковскую Синьковку под Купянском
 
Министерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОВооруженные силы РоссииСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеНаступление ВС РФ в Донбассе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45ВСУ потеряли два самолета за сутки в зоне спецоперации
14:41Деревянные солдаты и волшебный порошок: что общего у армий НАТО и ВСУ
14:31В зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств поражения
14:22Летают в закрытом зале: в Крыму готовят операторов дронов
14:18Хотел на Украину: в Москве предотвратили теракт на железной дороге
14:09Российские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР
14:00В Крыму за выборами президента РФ проследят более 3 тысяч наблюдателей
13:23Сорвал сроки: подрядчик заплатит крупный штраф за ФАП в Феодосии
13:16Последствия нового шторма в Крыму: почти 50 тысяч абонентов без света
13:15Ялта опять "плывет": ливень подтопил детсад, школы и подъезды
12:54Боевая подготовка со стрельбой: в Севастополе предупредили об учениях
12:48Крым во власти непогоды: когда отступит стихия
12:33Скифское золото: что будет с украденным у Крыма сокровищем - Захарова
12:05Производство западного оружия на Украине: Захарова оценила бизнес-план
12:01Аксенов пообещал оценить работу муниципальных властей в режиме ЧС
11:48Ураган в Крыму повредил кровли на 740 объектах
11:44В Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены два села
11:22Крымчанин получил штраф и арест за дискредитацию армии России
11:20Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизмену
11:15Проект трехлетнего бюджета Крыма принят в первом чтении
Лента новостейМолния