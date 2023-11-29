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Еще 570 боевиков и техника США уничтожены в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Еще 570 боевиков и техника США уничтожены в зоне спецоперации
Еще 570 боевиков и техника США уничтожены в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Еще 570 боевиков и техника США уничтожены в зоне спецоперации
Российские войска за сутки ликвидировали порядка 570 боевиков, а также технику иностранного производства, поставленную для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T15:30
2023-11-29T15:30
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки ликвидировали порядка 570 боевиков, а также технику иностранного производства, поставленную для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады. Потери противника составили до 20-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.Самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, а также пять танков и 12 автомобилей были уничтожены на Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск. Здесь Киев потерял больше всего военнослужащих за сутки – до 250.Американская артиллерийская система М777 и три боевые бронированные машины, семь автомобилей были выведены из строя и на Запорожском направлении, где было убито и ранено порядка 55 боевиков ВСУ. Аналогичные потери в личном составе враг понес и на Херсонском направлении.Подразделения группировки войск "Центр" действуют на Краснолиманском направлении. Здесь ВСУ лишились до 80-ти военнослужащих.На Южно-Донецком направлении действиями подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией уничтожено за сутки до 160-ти военнослужащих Украины, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и боевая машина РСЗО "Град".Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Артемовское на Донецком направлении, расположенный на территории ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли два самолета за сутки в зоне спецоперацииВ зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств пораженияРоссийские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР
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4.7
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, поставки западного оружия украине
Еще 570 боевиков и техника США уничтожены в зоне спецоперации

Российские войска за сутки лишили Киев порядка 570 боевиков и американской техники

15:30 29.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийАртиллеристы ВСУ
Артиллеристы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки ликвидировали порядка 570 боевиков, а также технику иностранного производства, поставленную для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады. Потери противника составили до 20-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.
Самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, а также пять танков и 12 автомобилей были уничтожены на Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск. Здесь Киев потерял больше всего военнослужащих за сутки – до 250.
Американская артиллерийская система М777 и три боевые бронированные машины, семь автомобилей были выведены из строя и на Запорожском направлении, где было убито и ранено порядка 55 боевиков ВСУ. Аналогичные потери в личном составе враг понес и на Херсонском направлении.
Подразделения группировки войск "Центр" действуют на Краснолиманском направлении. Здесь ВСУ лишились до 80-ти военнослужащих.
На Южно-Донецком направлении действиями подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией уничтожено за сутки до 160-ти военнослужащих Украины, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и боевая машина РСЗО "Град".
Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Артемовское на Донецком направлении, расположенный на территории ДНР.
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