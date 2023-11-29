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Еще 570 боевиков и техника США уничтожены в зоне спецоперации

Еще 570 боевиков и техника США уничтожены в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Еще 570 боевиков и техника США уничтожены в зоне спецоперации

Российские войска за сутки ликвидировали порядка 570 боевиков, а также технику иностранного производства, поставленную для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T15:30

2023-11-29T15:30

2023-11-29T15:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки ликвидировали порядка 570 боевиков, а также технику иностранного производства, поставленную для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады. Потери противника составили до 20-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.Самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, а также пять танков и 12 автомобилей были уничтожены на Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск. Здесь Киев потерял больше всего военнослужащих за сутки – до 250.Американская артиллерийская система М777 и три боевые бронированные машины, семь автомобилей были выведены из строя и на Запорожском направлении, где было убито и ранено порядка 55 боевиков ВСУ. Аналогичные потери в личном составе враг понес и на Херсонском направлении.Подразделения группировки войск "Центр" действуют на Краснолиманском направлении. Здесь ВСУ лишились до 80-ти военнослужащих.На Южно-Донецком направлении действиями подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией уничтожено за сутки до 160-ти военнослужащих Украины, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и боевая машина РСЗО "Град".Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Артемовское на Донецком направлении, расположенный на территории ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли два самолета за сутки в зоне спецоперацииВ зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств пораженияРоссийские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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