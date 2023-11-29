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ВСУ потеряли два самолета за сутки в зоне спецоперации

ВСУ потеряли два самолета за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 29.11.2023

ВСУ потеряли два самолета за сутки в зоне спецоперации

Российская авиация и средства ПВО за минувшие сутки сбили истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 противника в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T14:45

2023-11-29T14:45

2023-11-29T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Российская авиация и средства ПВО за минувшие сутки сбили истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 противника в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и уничтожили 38 беспилотников противника в ДНР, Харьковской области, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9301 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13687 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15746 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр подготовки и применения дронов разбит на УкраинеДве украинские ракеты С-200 сбиты над Азовским моремВСУ за сутки лишились еще трех самолетов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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