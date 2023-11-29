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ВСУ потеряли два самолета за сутки в зоне спецоперации
ВСУ потеряли два самолета за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 29.11.2023
ВСУ потеряли два самолета за сутки в зоне спецоперации
Российская авиация и средства ПВО за минувшие сутки сбили истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 противника в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T14:45
2023-11-29T14:45
2023-11-29T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Российская авиация и средства ПВО за минувшие сутки сбили истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 противника в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и уничтожили 38 беспилотников противника в ДНР, Харьковской области, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9301 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13687 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15746 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр подготовки и применения дронов разбит на УкраинеДве украинские ракеты С-200 сбиты над Азовским моремВСУ за сутки лишились еще трех самолетов
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РИА Новости Крым
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, новости, украина, армия и флот
ВСУ потеряли два самолета за сутки в зоне спецоперации
Российские войска сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25 в ДНР – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Российская авиация и средства ПВО за минувшие сутки сбили истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 противника в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Межевое ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США. Средствами ПВО в районе населенного пункта Новооленовка ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", – говорится в сообщении
Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и уничтожили 38 беспилотников противника в ДНР, Харьковской области, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9301 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13687 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15746 единиц специальной военной автомобильной техники.
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