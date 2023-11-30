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Армия России уничтожила тыловой командный пункт бригады ВСУ - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Армия России уничтожила тыловой командный пункт бригады ВСУ
Армия России уничтожила тыловой командный пункт бригады ВСУ - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Армия России уничтожила тыловой командный пункт бригады ВСУ
Вооруженные силы России поразили тыловой командный пункт и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T14:28
2023-11-30T14:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили тыловой командный пункт и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, российские войска уничтожили две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: СТ-68УМ и П-18.При этом средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Липовое и Марьинка Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области и Чаплинка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 544 самолета, 255 вертолетов, 9 310 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 712 танков и других боевых бронированных машин, 1 187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 781 единица специальной военной автомобильной техники.Накануне сообщалось, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Артемовское на Донецком направлении, расположенный на территории Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 570 боевиков и техника США уничтожены в зоне спецоперацииВСУ потеряли два самолета за сутки в зоне спецоперацииВ зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств поражения
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, запорожская область, харьковская область, херсонская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Армия России уничтожила тыловой командный пункт бригады ВСУ

Тыловой командный пункт бригады ВСУ поражен в Донбассе

14:28 30.11.2023 (обновлено: 14:33 30.11.2023)
 
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Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили тыловой командный пункт и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удары нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

"Поражены тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск и Новогродовка Донецкой Народной Республики", - сказано в сводке оборонного ведомства.

Кроме того, российские войска уничтожили две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: СТ-68УМ и П-18.
При этом средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Липовое и Марьинка Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области и Чаплинка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 544 самолета, 255 вертолетов, 9 310 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 712 танков и других боевых бронированных машин, 1 187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 781 единица специальной военной автомобильной техники.
Накануне сообщалось, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Артемовское на Донецком направлении, расположенный на территории Донецкой Народной Республики.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеЗапорожская областьХарьковская областьХерсонская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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