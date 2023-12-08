https://crimea.ria.ru/20231208/grustnaya-podachka-germaniya-vydelila-kievu-250-snaryadov-i-11-bespilotnikov-1133403028.html

Грустная подачка: Германия выделила Киеву 250 снарядов и 11 беспилотников

Грустная подачка: Германия выделила Киеву 250 снарядов и 11 беспилотников - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Грустная подачка: Германия выделила Киеву 250 снарядов и 11 беспилотников

Объем нового пакета военной помощи, выделенного для ВСУ правительством Германии, свидетельствует о том, что европейские государства больше не видят смысла... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T18:52

2023-12-08T18:52

2023-12-08T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Объем нового пакета военной помощи, выделенного для ВСУ правительством Германии, свидетельствует о том, что европейские государства больше не видят смысла спонсировать Украину. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Информация о том, что Германия выделила Украине дополнительную военную помощь, опубликована на сайте Бундестага. Такие выводы можно сделать из отчета немецкого правительства о военных поставках в Украину, который недавно был обновлен.Согласно новой редакции документа, Украине было дополнительно предоставлено:- более 250 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;- 70 автоматических гранатометов MGW;- разведывательный беспилотник LUNA NG;- 10 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями;- 6 патрульных машин;- 8 грузовиков Zetros;- 100 000 аптечек и другие медицинские препараты.Эксперт напомнил, что Германия – один из крупнейших военных доноров Украины, и такой мизерный объем поставок показывает, что этот "полноводный поток помощи" Украине иссяк. Формально политики Запада еще говорят о том, что Украину следует поддерживать, но на деле в ее победу над Россией уже никто не верит и вкладывать средства в этот конфликт не собирается.Как следует из все того же документа на сайте немецкого правительства, так называемое украинское "контрнаступление" в 2023 году обошлось Германии в 5,4 миллиарда евро (в 2022 году – 2 миллиарда евро). В бюджете на 2024 году планировалось увеличить объемы военной помощи до 8 миллиардов, но принять главный финансовый документ в Бундестаге пока не смогли из-за разногласий в кабмине. В начале следующего года в стране будет введено временное управление бюджетом, исключающее финансирование новых мероприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия не союзник Украине: что стоит за словами главы Минобороны ФРГГермания начинает производство оружия на Украине: что будет с заводамиЗапад опоздал с поставками оружия: экс-глава ЦРУ о провале "контрнаступа"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей анпилогов, мнения, германия, украина, новости, поставки западного оружия украине