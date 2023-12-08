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Грустная подачка: Германия выделила Киеву 250 снарядов и 11 беспилотников - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Грустная подачка: Германия выделила Киеву 250 снарядов и 11 беспилотников
Грустная подачка: Германия выделила Киеву 250 снарядов и 11 беспилотников - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Грустная подачка: Германия выделила Киеву 250 снарядов и 11 беспилотников
Объем нового пакета военной помощи, выделенного для ВСУ правительством Германии, свидетельствует о том, что европейские государства больше не видят смысла... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T18:52
2023-12-08T18:52
эксклюзивы риа новости крым
алексей анпилогов
мнения
германия
украина
новости
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Объем нового пакета военной помощи, выделенного для ВСУ правительством Германии, свидетельствует о том, что европейские государства больше не видят смысла спонсировать Украину. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Информация о том, что Германия выделила Украине дополнительную военную помощь, опубликована на сайте Бундестага. Такие выводы можно сделать из отчета немецкого правительства о военных поставках в Украину, который недавно был обновлен.Согласно новой редакции документа, Украине было дополнительно предоставлено:- более 250 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;- 70 автоматических гранатометов MGW;- разведывательный беспилотник LUNA NG;- 10 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями;- 6 патрульных машин;- 8 грузовиков Zetros;- 100 000 аптечек и другие медицинские препараты.Эксперт напомнил, что Германия – один из крупнейших военных доноров Украины, и такой мизерный объем поставок показывает, что этот "полноводный поток помощи" Украине иссяк. Формально политики Запада еще говорят о том, что Украину следует поддерживать, но на деле в ее победу над Россией уже никто не верит и вкладывать средства в этот конфликт не собирается.Как следует из все того же документа на сайте немецкого правительства, так называемое украинское "контрнаступление" в 2023 году обошлось Германии в 5,4 миллиарда евро (в 2022 году – 2 миллиарда евро). В бюджете на 2024 году планировалось увеличить объемы военной помощи до 8 миллиардов, но принять главный финансовый документ в Бундестаге пока не смогли из-за разногласий в кабмине. В начале следующего года в стране будет введено временное управление бюджетом, исключающее финансирование новых мероприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия не союзник Украине: что стоит за словами главы Минобороны ФРГГермания начинает производство оружия на Украине: что будет с заводамиЗапад опоздал с поставками оружия: экс-глава ЦРУ о провале "контрнаступа"
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алексей анпилогов, мнения, германия, украина, новости, поставки западного оружия украине
Грустная подачка: Германия выделила Киеву 250 снарядов и 11 беспилотников

Германия выделила рекордно маленький пакет военной помощи Украине

18:52 08.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБундестаг
Бундестаг - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Объем нового пакета военной помощи, выделенного для ВСУ правительством Германии, свидетельствует о том, что европейские государства больше не видят смысла спонсировать Украину. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Информация о том, что Германия выделила Украине дополнительную военную помощь, опубликована на сайте Бундестага. Такие выводы можно сделать из отчета немецкого правительства о военных поставках в Украину, который недавно был обновлен.
Согласно новой редакции документа, Украине было дополнительно предоставлено:
- более 250 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 70 автоматических гранатометов MGW;
- разведывательный беспилотник LUNA NG;
- 10 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями;
- 6 патрульных машин;
- 8 грузовиков Zetros;
- 100 000 аптечек и другие медицинские препараты.

"Здесь очень показательный первый пункт этой помощи, – заметил Алексей Анпилогов. – Для понимания ничтожности этого количества. Летом во время так называемого контрнаступления украинская армия затрачивала порядка 240 тысяч выстрелов в месяц, что соответствует, если вы разделите 240 на 30, примерно 8 000 выстрелов в день. И, соответственно, то, что выделено сейчас – это ни о чем".

Эксперт напомнил, что Германия – один из крупнейших военных доноров Украины, и такой мизерный объем поставок показывает, что этот "полноводный поток помощи" Украине иссяк. Формально политики Запада еще говорят о том, что Украину следует поддерживать, но на деле в ее победу над Россией уже никто не верит и вкладывать средства в этот конфликт не собирается.

"Ну и дальше, если мы пробежимся вниз по этому списку, мы увидим там 11 беспилотников двух типов, при том, что ежедневные потери с обеих сторон составляют десятки и даже сотни БПЛА. Видим, опять-таки, какую-то легкую технику, а не бронетранспортеры или БМП, или тем более танки "Leopard". Фактически вся вот эта военная помощь – такая грустная подачка со стороны Берлина в адрес официального Киева, которая показывает, что никакой вовлеченности в конфликт сейчас Германия не хочет", – подытожил эксперт.

Как следует из все того же документа на сайте немецкого правительства, так называемое украинское "контрнаступление" в 2023 году обошлось Германии в 5,4 миллиарда евро (в 2022 году – 2 миллиарда евро). В бюджете на 2024 году планировалось увеличить объемы военной помощи до 8 миллиардов, но принять главный финансовый документ в Бундестаге пока не смогли из-за разногласий в кабмине. В начале следующего года в стране будет введено временное управление бюджетом, исключающее финансирование новых мероприятий.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАлексей АнпилоговМненияГерманияУкраинаНовостиПоставки западного оружия Украине
 
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