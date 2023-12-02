https://crimea.ria.ru/20231202/germaniya-nachinaet-proizvodstvo-oruzhiya-na-ukraine-chto-budet-s-zavodami-1133268892.html
Германия начинает производство оружия на Украине: что будет с заводами
Германия начинает производство оружия на Украине: что будет с заводами - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Германия начинает производство оружия на Украине: что будет с заводами
Все заводы, которые захотят производить вооружение на территории Украины, станут законной целью и будут уничтожены. Так директор Музея сил ПВО и военный эксперт РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T20:21
2023-12-02T20:21
2023-12-02T20:21
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германия
юрий кнутов
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поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Все заводы, которые захотят производить вооружение на территории Украины, станут законной целью и будут уничтожены. Так директор Музея сил ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал намерения немецкой оборонной компании производить военную технику на Украине.Ранее в компании Rheinmetall заявили, что уже в 2024 году выпустят на Украине первые бронемашины – колесный полноприводный бронетранспортер "Лиса" (Fuchs) и БМП "Рысь" (Lynx).Как сообщает автор статьи, речь не идет о строительстве новых заводов. Для производства собираются выбрать территорию существующих, которые, по мнению немецкой стороны, хорошо защищены от ударов.При этом, как заявил Паппергер, компания совместно с Украиной уже работает над производством первых десяти автомобилей Lynx, которые собираются за пределами украинского государства.Всего в 2022 году Rheinmetall получила заказов для Украины на сумму около 900 миллионов евро, а в этом году объем заказов вырос до двух с половиной миллиардов. В компании ожидают, что в 2024-м году количество заказов еще больше увеличится.По мнению российского военного эксперта, речь в данном случае не может идти о полномасштабном производстве. Скорее всего, на Украине планируется осуществлять сборку.Ранее политолог и военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что ни США, ни Евросоюз не будут вкладывать средства в производство оружия и боеприпасов на Украине, посколько такие объекты будут подвергнуты атакам российских ВКС.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – экспертНа аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребителиПереобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почему
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
германия, юрий кнутов, мнения, украина, поставки западного оружия украине
Германия начинает производство оружия на Украине: что будет с заводами
Rheinmetall заявила о производстве бронемашин "Рысь" и "Лиса" на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Все заводы, которые захотят производить вооружение на территории Украины, станут законной целью и будут уничтожены. Так директор Музея сил ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал намерения немецкой оборонной компании производить военную технику на Украине.
Ранее в компании Rheinmetall заявили, что уже в 2024 году выпустят на Украине первые бронемашины – колесный полноприводный бронетранспортер "Лиса" (Fuchs) и БМП "Рысь" (Lynx).
"После подписания контракта мы хотим, чтобы первый полноприводный автомобиль в Украине был готов примерно через шесть-семь месяцев, а первая "Рысь" – через 12-13 месяцев", – сказал глава концерна Армин Паппергер изданию WirtschaftsWoche.
Как сообщает автор статьи, речь не идет о строительстве новых заводов. Для производства собираются выбрать территорию существующих, которые, по мнению немецкой стороны, хорошо защищены от ударов.
При этом, как заявил Паппергер, компания совместно с Украиной уже работает над производством первых десяти автомобилей Lynx, которые собираются за пределами украинского государства.
Всего в 2022 году Rheinmetall получила заказов для Украины на сумму около 900 миллионов евро, а в этом году объем заказов вырос до двух с половиной миллиардов. В компании ожидают, что в 2024-м году количество заказов еще больше увеличится.
По мнению российского военного эксперта, речь в данном случае не может идти о полномасштабном производстве. Скорее всего, на Украине планируется осуществлять сборку.
"Где-то на Западной Украине, в горах или еще каких-то местах, защищенных с точки зрения природных условий. Они будут выбирать места, защищенные с точки зрения воздушных ударов, планировать вокруг них установку средств ПВО и производить сборку той техники, которую будет поставлять Рейнметалл на Украину. Я думаю, что сборочное предприятие мы вычислим и уничтожим", – подчеркнул Юрий Кнутов.
Ранее политолог и военный эксперт Алексей Анпилогов заявил
, что ни США, ни Евросоюз не будут вкладывать средства в производство оружия и боеприпасов на Украине, посколько такие объекты будут подвергнуты атакам российских ВКС.
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