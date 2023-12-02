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Германия начинает производство оружия на Украине: что будет с заводами

Германия начинает производство оружия на Украине: что будет с заводами - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Германия начинает производство оружия на Украине: что будет с заводами

Все заводы, которые захотят производить вооружение на территории Украины, станут законной целью и будут уничтожены. Так директор Музея сил ПВО и военный эксперт РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T20:21

2023-12-02T20:21

2023-12-02T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Все заводы, которые захотят производить вооружение на территории Украины, станут законной целью и будут уничтожены. Так директор Музея сил ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал намерения немецкой оборонной компании производить военную технику на Украине.Ранее в компании Rheinmetall заявили, что уже в 2024 году выпустят на Украине первые бронемашины – колесный полноприводный бронетранспортер "Лиса" (Fuchs) и БМП "Рысь" (Lynx).Как сообщает автор статьи, речь не идет о строительстве новых заводов. Для производства собираются выбрать территорию существующих, которые, по мнению немецкой стороны, хорошо защищены от ударов.При этом, как заявил Паппергер, компания совместно с Украиной уже работает над производством первых десяти автомобилей Lynx, которые собираются за пределами украинского государства.Всего в 2022 году Rheinmetall получила заказов для Украины на сумму около 900 миллионов евро, а в этом году объем заказов вырос до двух с половиной миллиардов. В компании ожидают, что в 2024-м году количество заказов еще больше увеличится.По мнению российского военного эксперта, речь в данном случае не может идти о полномасштабном производстве. Скорее всего, на Украине планируется осуществлять сборку.Ранее политолог и военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что ни США, ни Евросоюз не будут вкладывать средства в производство оружия и боеприпасов на Украине, посколько такие объекты будут подвергнуты атакам российских ВКС.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – экспертНа аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребителиПереобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почему

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

германия, юрий кнутов, мнения, украина, поставки западного оружия украине