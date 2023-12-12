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Что ждет оружие США на поле боя - ответ зампостпреда России в ООН

Что ждет оружие США на поле боя - ответ зампостпреда России в ООН - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Что ждет оружие США на поле боя - ответ зампостпреда России в ООН

Все оружие, которое лидер киевского режима Владимир Зеленский сможет "выпросить" у Пентагона в ходе своего визита в США, будет перемолото российскими силами... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T08:37

2023-12-12T08:37

2023-12-12T08:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Все оружие, которое лидер киевского режима Владимир Зеленский сможет "выпросить" у Пентагона в ходе своего визита в США, будет перемолото российскими силами либо брошено украинскими боевиками на поле боя. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.В понедельник Зеленский отправился в Вашингтон, где уже успел раскритиковать конгресс за задержки с согласованием дальнейшей помощи Украине и в очередной раз попросил у США оружие. Во вторник он встретится с президентом США Джо Байденом и представителями конгресса.Он также акцентировал, что боеприпасы становятся бесполезными, когда украинцы больше не желают "умирать за антинародный режим Зеленского". "Хочу вас заверить, что у этой истории также обязательно достаточно скоро будет конец, который вам и другим, выгораживающим режим Зеленского, не понравится, хотите вы этого или нет. Ну, что тут поделать. Вы над этим концом много трудились и заслужили его именно таким. Советую к нему подготовиться и как можно быстрее сделать необходимые выводы, пока тонущий киевский режим не затянул в свою воронку и вас", - сказал Полянский, обращаясь к США и их партнерам в СБ ООН. 7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.После чего супруга украинского президента Елена Зеленская в интервью журналисту BBC Лоре Куэнсберг заявила, что Киев находится в смертельной опасности из-за того, что "страстное желание" Запада помочь ей угасает. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Запад выбрал нацизм оружием борьбы с Россией - историкСтратегия ЕС по Украине не сможет сработать в будущем - глава МИД ВенгрииРазговор Зеленского и Орбана в Аргентине: пустит ли Венгрия Украину в ЕС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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