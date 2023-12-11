https://crimea.ria.ru/20231211/strategiya-es-po-ukraine-ne-smozhet-srabotat-v-buduschem---glava-mid-vengrii-1133470118.html

Стратегия ЕС по Украине не сможет сработать в будущем - глава МИД Венгрии

Стратегия ЕС по Украине не сможет сработать в будущем - глава МИД Венгрии - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Стратегия ЕС по Украине не сможет сработать в будущем - глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто констатировал, что стратегия Евросоюза по Украине не сможет сработать в будущем. Об этом он заявил журналистами, пишет РИА... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T17:37

2023-12-11T17:37

2023-12-11T17:38

петер сийярто

венгрия

украина

европейский союз

политика

экономика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133470275_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_74ec1bc55515647307ccbaaa3281671a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто констатировал, что стратегия Евросоюза по Украине не сможет сработать в будущем. Об этом он заявил журналистами, пишет РИА Новости.Он также подчеркнул, что Венгрия не согласна с выделением полумиллиарда евро из Европейского фонда мира с учетом того, что "Киев принимает экономические решения, наносящие вред интересам его страны"."В частности, в списке "международных спонсоров войны" по-прежнему можно найти венгерские предприятия и венгерских лиц, в основном, ОТР, а это для нас неприемлемо", - подчеркнул министр.Кроме того, Сийярто призвал министров иностранных дел ЕС обратить внимание, что Украина не предоставила отчет о расходовании ранее выделенных ей 80 миллиардах евро.По мнению политолога Вадима Петрова, главной целью визита президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину были переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Лидер киевского режима планировал убедить его поддержать вступление Украины в ЕС. Однако переговоры едва ли были успешны, считает он.Кроме Венгрии, против продолжения финансовой и военной помощи Украине выступают также Словакия и Нидерланды. В Словакии осенью состоялись парламентские выборы, на которых победила партия бывшего премьера Роберта Фицо "Курс — социальная демократия". Партия выступает против продолжения военной и финансовой поддержки Киева, настаивает на дипломатическом урегулировании украинского конфликта. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс также сделал заявление о необходимости прекратить поставки вооружений Киеву.По мнению политолога Юрия Светова, победа ультраправых в Нидерландах лишний раз доказывает, что все больше простых людей в Европе устали от того, что их власти мало думают о своей собственной стране. По его мнению, число европейских политиков во власти с риторикой прямо или косвенно антиукраинской направленности будет только расти пропорционально успехам России в зоне специальной военной операции.Ранее президент Болгарии Румен Радев наложил вето на поставки киевскому режиму около 100 бронетранспортеров, которые хранятся на складах МВД страны. Как пояснили в канцелярии болгарского лидера, данная бронированная транспортная техника повышенной проходимости может быть использована для охраны болгарской границы и оказания помощи населению при стихийных бедствиях и авариях, в том числе в труднодоступных районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша и Словакия блокируют границу с Украиной: что происходитЧисло антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условиеПлан "Б" по-европейски: что нового придумают для Украины в ЕС

венгрия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петер сийярто, венгрия, украина, европейский союз, политика, экономика, новости