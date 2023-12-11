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Стратегия ЕС по Украине не сможет сработать в будущем - глава МИД Венгрии - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Стратегия ЕС по Украине не сможет сработать в будущем - глава МИД Венгрии
Стратегия ЕС по Украине не сможет сработать в будущем - глава МИД Венгрии - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Стратегия ЕС по Украине не сможет сработать в будущем - глава МИД Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто констатировал, что стратегия Евросоюза по Украине не сможет сработать в будущем. Об этом он заявил журналистами, пишет РИА... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T17:37
2023-12-11T17:38
петер сийярто
венгрия
украина
европейский союз
политика
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто констатировал, что стратегия Евросоюза по Украине не сможет сработать в будущем. Об этом он заявил журналистами, пишет РИА Новости.Он также подчеркнул, что Венгрия не согласна с выделением полумиллиарда евро из Европейского фонда мира с учетом того, что "Киев принимает экономические решения, наносящие вред интересам его страны"."В частности, в списке "международных спонсоров войны" по-прежнему можно найти венгерские предприятия и венгерских лиц, в основном, ОТР, а это для нас неприемлемо", - подчеркнул министр.Кроме того, Сийярто призвал министров иностранных дел ЕС обратить внимание, что Украина не предоставила отчет о расходовании ранее выделенных ей 80 миллиардах евро.По мнению политолога Вадима Петрова, главной целью визита президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину были переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Лидер киевского режима планировал убедить его поддержать вступление Украины в ЕС. Однако переговоры едва ли были успешны, считает он.Кроме Венгрии, против продолжения финансовой и военной помощи Украине выступают также Словакия и Нидерланды. В Словакии осенью состоялись парламентские выборы, на которых победила партия бывшего премьера Роберта Фицо "Курс — социальная демократия". Партия выступает против продолжения военной и финансовой поддержки Киева, настаивает на дипломатическом урегулировании украинского конфликта. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс также сделал заявление о необходимости прекратить поставки вооружений Киеву.По мнению политолога Юрия Светова, победа ультраправых в Нидерландах лишний раз доказывает, что все больше простых людей в Европе устали от того, что их власти мало думают о своей собственной стране. По его мнению, число европейских политиков во власти с риторикой прямо или косвенно антиукраинской направленности будет только расти пропорционально успехам России в зоне специальной военной операции.Ранее президент Болгарии Румен Радев наложил вето на поставки киевскому режиму около 100 бронетранспортеров, которые хранятся на складах МВД страны. Как пояснили в канцелярии болгарского лидера, данная бронированная транспортная техника повышенной проходимости может быть использована для охраны болгарской границы и оказания помощи населению при стихийных бедствиях и авариях, в том числе в труднодоступных районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша и Словакия блокируют границу с Украиной: что происходитЧисло антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условиеПлан "Б" по-европейски: что нового придумают для Украины в ЕС
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петер сийярто, венгрия, украина, европейский союз, политика, экономика, новости
Стратегия ЕС по Украине не сможет сработать в будущем - глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Сийярто сделал ряд заявлений по Украине

17:37 11.12.2023 (обновлено: 17:38 11.12.2023)
 
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDМинистр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто констатировал, что стратегия Евросоюза по Украине не сможет сработать в будущем. Об этом он заявил журналистами, пишет РИА Новости.
"Существовавшая до сих пор стратегия Евросоюза по Украине не только провалилась, но и нет надежд на то, что она смогла бы сработать в будущем", - сказал Сийярто.
Он также подчеркнул, что Венгрия не согласна с выделением полумиллиарда евро из Европейского фонда мира с учетом того, что "Киев принимает экономические решения, наносящие вред интересам его страны".
"В частности, в списке "международных спонсоров войны" по-прежнему можно найти венгерские предприятия и венгерских лиц, в основном, ОТР, а это для нас неприемлемо", - подчеркнул министр.
Кроме того, Сийярто призвал министров иностранных дел ЕС обратить внимание, что Украина не предоставила отчет о расходовании ранее выделенных ей 80 миллиардах евро.
"Что касается дальнейшей финансовой поддержки Украины, то мы еще раз обратили внимание, что мы передали более 80 миллиардов евро Украине, но до сих пор не видели детального и основательного отчета о том, как они были использованы. Ожидаем, что Еврокомиссия предоставит нам ясный отчет", – сказал он.
По мнению политолога Вадима Петрова, главной целью визита президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину были переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Лидер киевского режима планировал убедить его поддержать вступление Украины в ЕС. Однако переговоры едва ли были успешны, считает он.
Кроме Венгрии, против продолжения финансовой и военной помощи Украине выступают также Словакия и Нидерланды. В Словакии осенью состоялись парламентские выборы, на которых победила партия бывшего премьера Роберта Фицо "Курс — социальная демократия". Партия выступает против продолжения военной и финансовой поддержки Киева, настаивает на дипломатическом урегулировании украинского конфликта. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс также сделал заявление о необходимости прекратить поставки вооружений Киеву.
По мнению политолога Юрия Светова, победа ультраправых в Нидерландах лишний раз доказывает, что все больше простых людей в Европе устали от того, что их власти мало думают о своей собственной стране. По его мнению, число европейских политиков во власти с риторикой прямо или косвенно антиукраинской направленности будет только расти пропорционально успехам России в зоне специальной военной операции.
Ранее президент Болгарии Румен Радев наложил вето на поставки киевскому режиму около 100 бронетранспортеров, которые хранятся на складах МВД страны. Как пояснили в канцелярии болгарского лидера, данная бронированная транспортная техника повышенной проходимости может быть использована для охраны болгарской границы и оказания помощи населению при стихийных бедствиях и авариях, в том числе в труднодоступных районах.
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