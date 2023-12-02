https://crimea.ria.ru/20231202/polsha-i-slovakiya-blokiruyut-granitsu-s-ukrainoy-chto-proiskhodit-1133266737.html

Польша и Словакия блокируют границу с Украиной: что происходит

Польша и Словакия блокируют границу с Украиной: что происходит - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Польша и Словакия блокируют границу с Украиной: что происходит

Украинский экспорт сократился на 40 процентов из-за блокады границы польскими перевозчиками, пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Зеркало недели". РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T17:57

2023-12-02T17:57

2023-12-02T18:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Украинский экспорт сократился на 40 процентов из-за блокады границы польскими перевозчиками, пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Зеркало недели".По ее словам, на некоторых пунктах пропуска экспорт почти замер или упал вдвое.Также в субботу из-за протеста словацких перевозчиков на украино-словацкой границе образовалась очередь из 955 грузовиков на въезд на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Закарпатской таможни Викторию Сенгетовскую.Накануне госпогранслужба Украины сообщала, что Союз автоперевозчиков Словакии начал в пятницу блокирование пункта пропуска "Вышне-Немецке" на границе с Украиной, чтобы добиться от Европейской комиссии восстановления ранее отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.По ее словам, в пункте пропуска "Ужгород – Вышне-Немецке" ожидают въезда на Украину 955 автомобилей. Еще 1100 стоит в очереди на въезд в страну из Венгрии в пункте пропуска "Чоп – Захонь".В начале ноября Госпогранслужба Украины сообщила о блокировании польскими перевозчиками грузового транспорта в пунктах пропуска на украино-польской границе. Тысячи грузовиков начали скапливаться в очереди на границе Польши и Украины.21 ноября украинская государственная таможенная служба сообщила, что неизвестные заблокировали проезд грузового транспорта на границе Украины со Словакией.Читайте также на РИА Новости Крым:"Польша – это крокодил": политолог о дружбе Зеленского и ДудыВ Словакии победила "антиукраинская" партия: что это означаетСловакия не будет передавать военные самолеты Украине

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