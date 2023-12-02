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Польша и Словакия блокируют границу с Украиной: что происходит
Польша и Словакия блокируют границу с Украиной: что происходит - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Польша и Словакия блокируют границу с Украиной: что происходит
Украинский экспорт сократился на 40 процентов из-за блокады границы польскими перевозчиками, пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Зеркало недели". РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T17:57
2023-12-02T17:57
2023-12-02T18:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Украинский экспорт сократился на 40 процентов из-за блокады границы польскими перевозчиками, пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Зеркало недели".По ее словам, на некоторых пунктах пропуска экспорт почти замер или упал вдвое.Также в субботу из-за протеста словацких перевозчиков на украино-словацкой границе образовалась очередь из 955 грузовиков на въезд на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Закарпатской таможни Викторию Сенгетовскую.Накануне госпогранслужба Украины сообщала, что Союз автоперевозчиков Словакии начал в пятницу блокирование пункта пропуска "Вышне-Немецке" на границе с Украиной, чтобы добиться от Европейской комиссии восстановления ранее отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.По ее словам, в пункте пропуска "Ужгород – Вышне-Немецке" ожидают въезда на Украину 955 автомобилей. Еще 1100 стоит в очереди на въезд в страну из Венгрии в пункте пропуска "Чоп – Захонь".В начале ноября Госпогранслужба Украины сообщила о блокировании польскими перевозчиками грузового транспорта в пунктах пропуска на украино-польской границе. Тысячи грузовиков начали скапливаться в очереди на границе Польши и Украины.21 ноября украинская государственная таможенная служба сообщила, что неизвестные заблокировали проезд грузового транспорта на границе Украины со Словакией.Читайте также на РИА Новости Крым:"Польша – это крокодил": политолог о дружбе Зеленского и ДудыВ Словакии победила "антиукраинская" партия: что это означаетСловакия не будет передавать военные самолеты Украине
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новости, украина, польша, словакия, в мире
Польша и Словакия блокируют границу с Украиной: что происходит
Из-за блокады Польшей границы украинский экспорт сократился на 40%
17:57 02.12.2023 (обновлено: 18:13 02.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Украинский экспорт сократился на 40 процентов из-за блокады границы польскими перевозчиками, пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Зеркало недели".
"В ноябре объемы экспорта украинской продукции составили 9,2 миллиона тонн. На грузовой транспорт пришлось 783 тысячи тонн. Наибольший объем экспорта проходил через польскую границу – 282 тысячи тонн. И этот объем на 40 процентов меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики", – цитирует издание министра экономики Украины Юлию Свириденко.
По ее словам, на некоторых пунктах пропуска экспорт почти замер или упал вдвое.
Также в субботу из-за протеста словацких перевозчиков на украино-словацкой границе образовалась очередь из 955 грузовиков на въезд на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Закарпатской таможни Викторию Сенгетовскую.
Накануне госпогранслужба Украины сообщала, что Союз автоперевозчиков Словакии начал в пятницу блокирование пункта пропуска "Вышне-Немецке" на границе с Украиной, чтобы добиться от Европейской комиссии восстановления ранее отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.
"На словацкой границе в очереди на въезд на Украину на утро субботы находятся 955 грузовиков", – приводит слова Сенгетовской украинское агентство "Укринформ".
По ее словам, в пункте пропуска "Ужгород – Вышне-Немецке" ожидают въезда на Украину 955 автомобилей. Еще 1100 стоит в очереди на въезд в страну из Венгрии в пункте пропуска "Чоп – Захонь".
В начале ноября Госпогранслужба Украины сообщила
о блокировании польскими перевозчиками грузового транспорта в пунктах пропуска на украино-польской границе. Тысячи грузовиков начали скапливаться
в очереди на границе Польши и Украины.
21 ноября украинская государственная таможенная служба сообщила
, что неизвестные заблокировали проезд грузового транспорта на границе Украины со Словакией.
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