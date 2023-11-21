Словакия заблокировала грузовики на границе с Украиной
Неизвестные заблокировали движение грузового транспорта на границе Украины со Словакией
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковГрузовики в очереди. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Неизвестные заблокировали проезд грузового транспорта на границе Украины со Словакией. Об этом во вторник сообщает украинская государственная таможенная служба.
"21 ноября возможны задержки оформления в пункте пропуска "Вышне Немецкое — Ужгород" на границе со Словакией. Это связано прежде всего с тем, что со словацкой стороны неизвестные лица без каких-либо предупреждений перекрыли движение грузового транспорта", - сказано в Telegram-канале ведомства.
При этом официальных уведомлений о блокировке грузового транспорта на границе с Украиной от Словакии не поступало, добавили в украинском ведомстве.
В начале ноября польские перевозчики заблокировали грузовое автомобильное движение с Украиной на трех пунктах пропуска. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". В списке требований бастующих поляков – введение для украинских грузоперевозчиков специальных разрешений, ужесточение правил перевозок и лишение украинцев возможности регистрировать транспортные компании в Польше.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию польского приграничного населенного пункта Медыка, с четверга к протестам присоединятся местные фермеры, которые солидарны протестуют против наплыва дешевого продовольствия из Украины.
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