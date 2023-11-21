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Словакия заблокировала грузовики на границе с Украиной

Словакия заблокировала грузовики на границе с Украиной - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Словакия заблокировала грузовики на границе с Украиной

Неизвестные заблокировали проезд грузового транспорта на границе Украины со Словакией. Об этом во вторник сообщает украинская государственная таможенная служба. РИА Новости Крым, 21.11.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Неизвестные заблокировали проезд грузового транспорта на границе Украины со Словакией. Об этом во вторник сообщает украинская государственная таможенная служба.При этом официальных уведомлений о блокировке грузового транспорта на границе с Украиной от Словакии не поступало, добавили в украинском ведомстве.В начале ноября польские перевозчики заблокировали грузовое автомобильное движение с Украиной на трех пунктах пропуска. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". В списке требований бастующих поляков – введение для украинских грузоперевозчиков специальных разрешений, ужесточение правил перевозок и лишение украинцев возможности регистрировать транспортные компании в Польше. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию польского приграничного населенного пункта Медыка, с четверга к протестам присоединятся местные фермеры, которые солидарны протестуют против наплыва дешевого продовольствия из Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи грузовиков в очереди на границе Польши и Украины – что происходит"Польша – это крокодил": политолог о дружбе Зеленского и ДудыВ Словакии победила "антиукраинская" партия: что это означает

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украина, словакия, граница, в мире, новости, автомобиль, экономика, перевозки, новости