https://crimea.ria.ru/20231212/put-na-svalku-i-podsvechnik-kak-zelenskogo-za-granitsey-obizhali-1133496385.html
Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали
Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали
Весь мир все больше дистанцируется от марионеточного украинского президента Зеленского, который во имя интересов Запада неумолимо ведет собственную страну и... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T21:29
2023-12-12T21:29
2023-12-12T22:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Весь мир все больше дистанцируется от марионеточного украинского президента Зеленского, который во имя интересов Запада неумолимо ведет собственную страну и армию к краху, и однозначно лишится президентского кресла, а может и жизни, поскольку Вашингтон не любит оставлять свидетелей своих просчетов и своих преступлений. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Андрей Никифоров.11 декабря в Аргентине прошла инаугурация избранного президента Хавьера Милея. На церемонию, преодолев 13 тысяч километров, прилетел и Зеленский, который вместо денег, ракет и танков получил от Милея еврейский подсвечник – менору. По пути в Аргентину во время технической остановки в Бразилии президент Украины хотел встретиться с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, но тот и вовсе отказал Зеленскому во встрече. А накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Вашингтон использует Зеленского, но в итоге выкинет его на свалку как ненужную марионетку.Подальше от неудачника"От Зеленского начинают шарахаться, как от зачумленного. Политики – люди чуткие, они чувствуют как успех, так и провал, и держатся от неудачников как можно дальше. В итоге перед ним будет закрываться все больше дверей", – такое положение вещей Никифоров называет закономерным явлением.Карикатурные картинки на страницах больших западных изданий, многочисленные мемы в социальных сетях, очевидное дистанционирование зарубежных лидеров – только начало, убежден политолог. По его мнению, Зеленский в итоге станет нерукопожатным в мире и получит презрение самих украинцев."Он слишком много знал"Впрочем, предпочтения простых украинцев не имеют никакого значения. В итоге, как обычно в случае с Украиной, все решит Вашингтон.По его мнению, замена Зеленскому может найтись самая неожиданная и Залужный в этой истории далеко не главный кандидат. При этом пока менять фигуры рано: впереди у ВСУ еще более критичные времена, и ответственность за окончательный провал Вашингтон непременно возложит на Зеленского, убежден политолог.Марионетка по определениюКомментируя заявление Мадуро о Зеленском-марионетке, Никифоров констатирует: марионеткой по определению является вся Украина. Ею манипулировали все и всегда – поляки, турки, русские и даже шведы, напоминает политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почемуВаша тварь – получите: Захарова о волне брезгливости Запада к ЗеленскомуМарионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погоду
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
владимир зеленский (президент украины), мнения, андрей никифоров, украина, в мире
Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали
Мир отворачивается от идущего к краху Зеленского – политолог
21:29 12.12.2023 (обновлено: 22:25 12.12.2023)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым
. Весь мир все больше дистанцируется от марионеточного украинского президента Зеленского, который во имя интересов Запада неумолимо ведет собственную страну и армию к краху, и однозначно лишится президентского кресла, а может и жизни, поскольку Вашингтон не любит оставлять свидетелей своих просчетов и своих преступлений. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил политолог Андрей Никифоров.
11 декабря в Аргентине прошла инаугурация избранного президента Хавьера Милея. На церемонию, преодолев 13 тысяч километров, прилетел и Зеленский, который вместо денег, ракет и танков получил от Милея еврейский подсвечник – менору. По пути в Аргентину во время технической остановки в Бразилии президент Украины хотел встретиться с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, но тот и вовсе отказал Зеленскому во встрече. А накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Вашингтон использует Зеленского, но в итоге выкинет его на свалку как ненужную марионетку.
Подальше от неудачника
"От Зеленского начинают шарахаться, как от зачумленного. Политики – люди чуткие, они чувствуют как успех, так и провал, и держатся от неудачников как можно дальше. В итоге перед ним будет закрываться все больше дверей", – такое положение вещей Никифоров называет закономерным явлением.
Карикатурные картинки на страницах больших западных изданий, многочисленные мемы в социальных сетях, очевидное дистанционирование зарубежных лидеров – только начало, убежден политолог. По его мнению, Зеленский в итоге станет нерукопожатным в мире и получит презрение самих украинцев.
"Он слишком много знал"
Впрочем, предпочтения простых украинцев не имеют никакого значения. В итоге, как обычно в случае с Украиной, все решит Вашингтон.
"Рейтинги никакого значения не имеют, тем более на Украине они все нарисованные. Имеет значение, кого назначит Вашингтон. Вряд ли смена вообще возможна демократическим путем – все демократические процедуры там абсолютно извращены. Если американцы решатся в этой ситуации на смену лидера, они могут поиграть в какие-то выборы, но могут и вовсе обойтись без этого", – констатирует политолог.
По его мнению, замена Зеленскому может найтись самая неожиданная и Залужный в этой истории далеко не главный кандидат. При этом пока менять фигуры рано: впереди у ВСУ еще более критичные времена, и ответственность за окончательный провал Вашингтон непременно возложит на Зеленского, убежден политолог.
"Они все же будут до последнего тянуть со сменой декораций. Просто потому, что это всегда чревато дополнительными издержками. Кроме того, Зеленскому еще предстоит познать полный крах, после которого и произойдет эта самая ротация. Возможно, что случится она для него самым неудобным способом – просто через его физическое устранение. Собственно, так уже пытались сделать с Януковичем, на которого в 2014 году устроили охоту. Почему США должны больше беречь Зеленского, если он знает о них даже больше? Как говорят над трупом свидетеля: "Он слишком много знал", – рассуждает эксперт.
Марионетка по определению
Комментируя заявление Мадуро о Зеленском-марионетке, Никифоров констатирует: марионеткой по определению является вся Украина. Ею манипулировали все и всегда – поляки, турки, русские и даже шведы, напоминает политолог.
"Получив независимость, Украина с неизбежной определенностью превратилась в претендента на марионетку, но пока еще хоть какой-то консенсус между Россией и Западом сохранялся, сохранялась и видимость "незалэжности", – считает эксперт.
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