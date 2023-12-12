https://crimea.ria.ru/20231212/put-na-svalku-i-podsvechnik-kak-zelenskogo-za-granitsey-obizhali-1133496385.html

Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали

Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали

Весь мир все больше дистанцируется от марионеточного украинского президента Зеленского, который во имя интересов Запада неумолимо ведет собственную страну и... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T21:29

2023-12-12T21:29

2023-12-12T22:25

эксклюзивы риа новости крым

владимир зеленский (президент украины)

мнения

андрей никифоров

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/17/1131612262_0:51:1350:810_1920x0_80_0_0_a1e809a06de07081517539734269f6fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Весь мир все больше дистанцируется от марионеточного украинского президента Зеленского, который во имя интересов Запада неумолимо ведет собственную страну и армию к краху, и однозначно лишится президентского кресла, а может и жизни, поскольку Вашингтон не любит оставлять свидетелей своих просчетов и своих преступлений. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Андрей Никифоров.11 декабря в Аргентине прошла инаугурация избранного президента Хавьера Милея. На церемонию, преодолев 13 тысяч километров, прилетел и Зеленский, который вместо денег, ракет и танков получил от Милея еврейский подсвечник – менору. По пути в Аргентину во время технической остановки в Бразилии президент Украины хотел встретиться с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, но тот и вовсе отказал Зеленскому во встрече. А накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Вашингтон использует Зеленского, но в итоге выкинет его на свалку как ненужную марионетку.Подальше от неудачника"От Зеленского начинают шарахаться, как от зачумленного. Политики – люди чуткие, они чувствуют как успех, так и провал, и держатся от неудачников как можно дальше. В итоге перед ним будет закрываться все больше дверей", – такое положение вещей Никифоров называет закономерным явлением.Карикатурные картинки на страницах больших западных изданий, многочисленные мемы в социальных сетях, очевидное дистанционирование зарубежных лидеров – только начало, убежден политолог. По его мнению, Зеленский в итоге станет нерукопожатным в мире и получит презрение самих украинцев."Он слишком много знал"Впрочем, предпочтения простых украинцев не имеют никакого значения. В итоге, как обычно в случае с Украиной, все решит Вашингтон.По его мнению, замена Зеленскому может найтись самая неожиданная и Залужный в этой истории далеко не главный кандидат. При этом пока менять фигуры рано: впереди у ВСУ еще более критичные времена, и ответственность за окончательный провал Вашингтон непременно возложит на Зеленского, убежден политолог.Марионетка по определениюКомментируя заявление Мадуро о Зеленском-марионетке, Никифоров констатирует: марионеткой по определению является вся Украина. Ею манипулировали все и всегда – поляки, турки, русские и даже шведы, напоминает политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почемуВаша тварь – получите: Захарова о волне брезгливости Запада к ЗеленскомуМарионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погоду

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

владимир зеленский (президент украины), мнения, андрей никифоров, украина, в мире