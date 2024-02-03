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50 миллиардов Киеву – спусковой крючок для политических процессов в ЕС - РИА Новости Крым, 03.02.2024
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50 миллиардов Киеву – спусковой крючок для политических процессов в ЕС
50 миллиардов Киеву – спусковой крючок для политических процессов в ЕС - РИА Новости Крым, 03.02.2024
50 миллиардов Киеву – спусковой крючок для политических процессов в ЕС
Решение лидеров ЕС о выделении режиму Зеленского денежного транша в размере 50 миллиардов евро чревато для Европы большими проблемами, что отвечает интересам... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T11:23
2024-02-03T11:34
вячеслав володин
мнения
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политика
европа
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Решение лидеров ЕС о выделении режиму Зеленского денежного транша в размере 50 миллиардов евро чревато для Европы большими проблемами, что отвечает интересам Вашингтона, который ведет политику уничтожения европейской экономики. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.При этом Володин напомнил, что в ряде европейских стран, в том числе, в Бельгии, Греции, Италии, Франции и Германии, сейчас наблюдается тяжелая ситуация в сельском хозяйстве: выросли цены на топливо и сократились субсидии фермерам, из-за чего они бастуют.По его словам, "политика уничтожения экономики Европы отвечает только интересам Вашингтона". Предприятия, которые закрываются в ЕС, "переезжают" в США.Кроме того, Володин приводит данные соцопросов, согласно которым, до 76% жителей Германии выражают недовольство работой правительства Шольца, а во Франции рейтинг Макрона снизился до 24%, что является самым низким уровнем поддержки.Европейские лидеры действуют вопреки национальным интересам, поэтому не исключено, что в этой ситуации к власти придут новые руководители стран ЕС и депутаты Европарламента, которые будут решать внутренние проблемы и бороться за благополучие европейцев, считает российский политик.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" политолог Вадим Петров высказал мнение, что пакет помощи Украине от Евросоюза на 50 миллиардов евро с большой долей вероятности может стать последним в череде траншей.Читайте также на РИА Новости Крым:Закулисное сопротивление: США и Германия не хотят видеть Украину в НАТОЗапад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – ЛавровРевизоры из США нагрянули в Киев
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вячеслав володин, мнения, деньги, украина, политика, европа, европейский союз (ес)
50 миллиардов Киеву – спусковой крючок для политических процессов в ЕС

Володин: выделение 50 миллиардов евро Киеву чревато большими проблемами для ЕС

11:23 03.02.2024 (обновлено: 11:34 03.02.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Решение лидеров ЕС о выделении режиму Зеленского денежного транша в размере 50 миллиардов евро чревато для Европы большими проблемами, что отвечает интересам Вашингтона, который ведет политику уничтожения европейской экономики. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Лидеры Европейского союза, приняв решение о выделении нацистскому киевскому режиму 50 миллиардов евро, обрекают свои страны на все большие проблемы. Это спусковой крючок, который приведет в движение политические процессы в Евросоюзе. Деньги из бюджета ЕС потратят на разжигание войны вместо того, чтобы направить их на помощь гражданам Европы и решение внутренних проблем", – написал он в своем Telegram-канале.

При этом Володин напомнил, что в ряде европейских стран, в том числе, в Бельгии, Греции, Италии, Франции и Германии, сейчас наблюдается тяжелая ситуация в сельском хозяйстве: выросли цены на топливо и сократились субсидии фермерам, из-за чего они бастуют.
"В прошлом году количество банкротств в Германии выросло на четверть, а во Франции закрылось рекордное за последние 6 лет число компаний", – уточнил Володин.
По его словам, "политика уничтожения экономики Европы отвечает только интересам Вашингтона". Предприятия, которые закрываются в ЕС, "переезжают" в США.
Кроме того, Володин приводит данные соцопросов, согласно которым, до 76% жителей Германии выражают недовольство работой правительства Шольца, а во Франции рейтинг Макрона снизился до 24%, что является самым низким уровнем поддержки.
Европейские лидеры действуют вопреки национальным интересам, поэтому не исключено, что в этой ситуации к власти придут новые руководители стран ЕС и депутаты Европарламента, которые будут решать внутренние проблемы и бороться за благополучие европейцев, считает российский политик.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" политолог Вадим Петров высказал мнение, что пакет помощи Украине от Евросоюза на 50 миллиардов евро с большой долей вероятности может стать последним в череде траншей.
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