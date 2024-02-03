https://crimea.ria.ru/20240203/50-milliardov-kievu--spuskovoy-kryuchok-dlya-politicheskikh-protsessov-v-es-1134663268.html

50 миллиардов Киеву – спусковой крючок для политических процессов в ЕС

50 миллиардов Киеву – спусковой крючок для политических процессов в ЕС - РИА Новости Крым, 03.02.2024

50 миллиардов Киеву – спусковой крючок для политических процессов в ЕС

Решение лидеров ЕС о выделении режиму Зеленского денежного транша в размере 50 миллиардов евро чревато для Европы большими проблемами, что отвечает интересам... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T11:23

2024-02-03T11:23

2024-02-03T11:34

вячеслав володин

мнения

деньги

украина

политика

европа

европейский союз (ес)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/03/1134663479_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_69052095d3fe1b8d38642508babfd8a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Решение лидеров ЕС о выделении режиму Зеленского денежного транша в размере 50 миллиардов евро чревато для Европы большими проблемами, что отвечает интересам Вашингтона, который ведет политику уничтожения европейской экономики. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.При этом Володин напомнил, что в ряде европейских стран, в том числе, в Бельгии, Греции, Италии, Франции и Германии, сейчас наблюдается тяжелая ситуация в сельском хозяйстве: выросли цены на топливо и сократились субсидии фермерам, из-за чего они бастуют.По его словам, "политика уничтожения экономики Европы отвечает только интересам Вашингтона". Предприятия, которые закрываются в ЕС, "переезжают" в США.Кроме того, Володин приводит данные соцопросов, согласно которым, до 76% жителей Германии выражают недовольство работой правительства Шольца, а во Франции рейтинг Макрона снизился до 24%, что является самым низким уровнем поддержки.Европейские лидеры действуют вопреки национальным интересам, поэтому не исключено, что в этой ситуации к власти придут новые руководители стран ЕС и депутаты Европарламента, которые будут решать внутренние проблемы и бороться за благополучие европейцев, считает российский политик.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" политолог Вадим Петров высказал мнение, что пакет помощи Украине от Евросоюза на 50 миллиардов евро с большой долей вероятности может стать последним в череде траншей.Читайте также на РИА Новости Крым:Закулисное сопротивление: США и Германия не хотят видеть Украину в НАТОЗапад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – ЛавровРевизоры из США нагрянули в Киев

украина

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, мнения, деньги, украина, политика, европа, европейский союз (ес)