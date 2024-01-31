https://crimea.ria.ru/20240131/zakulisnoe-soprotivlenie-ssha-i-germaniya-ne-khotyat-videt-ukrainu-v-nato-1134585122.html

Закулисное сопротивление: США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО

Закулисное сопротивление: США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Закулисное сопротивление: США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО

США и Германия не торопятся принимать Украину в ряды членов Североатлантического альянса. Американские и немецкие чиновники оказывают "значительное закулисное... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T20:52

2024-01-31T20:52

2024-01-31T20:52

сша

германия

украина

мнения

нато

политика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124923221_0:30:2863:1640_1920x0_80_0_0_6f44caf2d4336766536c139b25faa044.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. США и Германия не торопятся принимать Украину в ряды членов Североатлантического альянса. Американские и немецкие чиновники оказывают "значительное закулисное сопротивление" Киеву в вопросе вступления в НАТО. Такое мнение высказали авторы статьи, опубликованной в американском журнале Foreign Policy, штаб-квартира которого находится в столице США.Как пишет издание, по всей вероятности, Киев не получит официального приглашения "стать членом НАТО во время предстоящего крупного саммита, поскольку все "его усилия сталкиваются со значительным закулисным сопротивлением со стороны США и Германии".Кроме того, авторы называют США и Германию "крупнейшими донорами военной и экономической помощи Украине".Официальные лица в обеих странах (Германии и США – ред.) настаивают на том, что Украина должна в конечном итоге вступить в НАТО, но сейчас не время начинать этот процесс, поскольку "…в ближайшее время необходимо сосредоточиться на продолжении поставок Украине оружия и боеприпасов", говорится в публикации.Как ранее в интервью РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, Запад пытается запугать Россию прямым столкновением с НАТО, заявляя, что она готовится напасть на страны Альянса. Это делается, чтобы заставить отказаться от целей СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи делят Украину: в чем признаются политики ЕвропыПремьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евроФашистская идеология становится нормой для стран НАТО – Володин

сша

германия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, германия, украина, мнения, нато, политика, в мире, новости