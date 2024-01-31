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Закулисное сопротивление: США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Закулисное сопротивление: США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО
Закулисное сопротивление: США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Закулисное сопротивление: США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО
США и Германия не торопятся принимать Украину в ряды членов Североатлантического альянса. Американские и немецкие чиновники оказывают "значительное закулисное... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T20:52
2024-01-31T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. США и Германия не торопятся принимать Украину в ряды членов Североатлантического альянса. Американские и немецкие чиновники оказывают "значительное закулисное сопротивление" Киеву в вопросе вступления в НАТО. Такое мнение высказали авторы статьи, опубликованной в американском журнале Foreign Policy, штаб-квартира которого находится в столице США.Как пишет издание, по всей вероятности, Киев не получит официального приглашения "стать членом НАТО во время предстоящего крупного саммита, поскольку все "его усилия сталкиваются со значительным закулисным сопротивлением со стороны США и Германии".Кроме того, авторы называют США и Германию "крупнейшими донорами военной и экономической помощи Украине".Официальные лица в обеих странах (Германии и США – ред.) настаивают на том, что Украина должна в конечном итоге вступить в НАТО, но сейчас не время начинать этот процесс, поскольку "…в ближайшее время необходимо сосредоточиться на продолжении поставок Украине оружия и боеприпасов", говорится в публикации.Как ранее в интервью РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, Запад пытается запугать Россию прямым столкновением с НАТО, заявляя, что она готовится напасть на страны Альянса. Это делается, чтобы заставить отказаться от целей СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи делят Украину: в чем признаются политики ЕвропыПремьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евроФашистская идеология становится нормой для стран НАТО – Володин
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сша, германия, украина, мнения, нато, политика, в мире, новости
Закулисное сопротивление: США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО

Вашингтон и Берлин настаивают на отсрочке приглашения Украины в НАТО – СМИ

20:52 31.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Эмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. США и Германия не торопятся принимать Украину в ряды членов Североатлантического альянса. Американские и немецкие чиновники оказывают "значительное закулисное сопротивление" Киеву в вопросе вступления в НАТО. Такое мнение высказали авторы статьи, опубликованной в американском журнале Foreign Policy, штаб-квартира которого находится в столице США.
Как пишет издание, по всей вероятности, Киев не получит официального приглашения "стать членом НАТО во время предстоящего крупного саммита, поскольку все "его усилия сталкиваются со значительным закулисным сопротивлением со стороны США и Германии".

"Киев пользуется поддержкой со стороны восточноевропейских стран, уже входящих в военный альянс, включая Польшу и страны Балтии, которые рассматривают членство Украины в НАТО как наиболее эффективный и наименее затратный способ ослабить <…> Россию <…>. Однако другие западные представители НАТО, особенно в Вашингтоне и Берлине, считают, что еще слишком рано начинать процесс принятия Украины в НАТО…", – говорится в статье.

Кроме того, авторы называют США и Германию "крупнейшими донорами военной и экономической помощи Украине".
Официальные лица в обеих странах (Германии и США – ред.) настаивают на том, что Украина должна в конечном итоге вступить в НАТО, но сейчас не время начинать этот процесс, поскольку "…в ближайшее время необходимо сосредоточиться на продолжении поставок Украине оружия и боеприпасов", говорится в публикации.

"Трамп, долгое время критиковавший НАТО в ходе предвыборной кампании, мало что говорил о членстве Украины в НАТО, но многие чиновники и эксперты полагают, что он не стал бы добиваться принятия Украины в альянс, если бы его избрали…", – заключают иностранные журналисты.

Как ранее в интервью РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, Запад пытается запугать Россию прямым столкновением с НАТО, заявляя, что она готовится напасть на страны Альянса. Это делается, чтобы заставить отказаться от целей СВО.
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