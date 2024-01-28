https://crimea.ria.ru/20240128/sosedi-delyat-ukrainu-v-chem-priznayutsya-politiki-evropy-1134515475.html

Соседи делят Украину: в чем признаются политики Европы

Соседи делят Украину: в чем признаются политики Европы - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Соседи делят Украину: в чем признаются политики Европы

Одна из двух главных целей таких стран ЕС, как Венгрия, Румыния и Польша в украинском конфликте - возвращение ранее утраченных территорий. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T17:35

2024-01-28T17:35

2024-01-28T18:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Одна из двух главных целей таких стран ЕС, как Венгрия, Румыния и Польша в украинском конфликте - возвращение ранее утраченных территорий. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Венгерский политик Ласло Тороцкаи, выступая на съезде партии "Наша Родина" в Будапеште, заявил: "Если Украина падет, мы будем претендовать на Закарпатье".По словам Вадима Колесниченко, в этом откровенном заявлении нет ничего неожиданного, поскольку для Европы украинский конфликт – "история, мало связанная с заботой о судьбе Украины".Цель вернуть свои земли преследует не только Венгрия, но и Румыния, и Польша, они ставили их давно, и соответствующие программы действуют уже не один десяток лет, заметил политолог. Отсюда и упрощенная выдача украинцам венгерских паспортов, и так называемой "карты поляка", которую выдают иностранцам для подтверждения своей принадлежности к польскому народу. Даже вопрос восстановления памяти жертв Волынской резни имеет в своей основе стремление документально доказать, что земля, на которой произошла трагедия, – польская, и в перспективе ее надо забрать, считает эксперт."Польша требует не просто восстановить память, а обустроить могилы и проводить там официальные поминальные мероприятия. Для чего? Чтобы доказать, что это польская территория, что оттуда людей выбили. Ведь идея Волынской резни не скрывалась: это называлось "деколонизация". Бандеровское движение намеревалось заявить, что это и есть настоящая Украина, потому что здесь нет людей, которые могли бы претендовать на эту территорию – она заселена чисто украинцами", – пояснил Колесниченко.По словам политолога, уже давно стало понятно, что для Европы Украина лишь инструмент, и как государство никто ее не воспринимал и не воспринимает.Если Венгрия желает вернуть себе Закарпатье, то Польша будет претендовать на Волынскую, Ровенскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области. А Румыния попытается вернуть себе контроль над частью Одесской области, предполагает Колесниченко.Россия после СВО применит опыт 1945 года на территории Украины – мнение >>В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил, что страны, которые потеряли свои земли, отданные Сталиным Украине после Второй мировой войны, "спят и видят их вернуть". И "единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия", создавшая СССР и передавшая в свое время "огромные исторические российские территории и колоссальные ресурсы" украинской советской республике.Поэтому теперь любые договоренности по украинскому вопросу по итогам СВО "возможны только с учетом национальных интересов России": "Мы мешать не будем, но свое не отдадим", – сказал президент.Мнение о том, что страны Запада, в первую очередь Польша, активно готовятся к разделу Украины и ждут лишь удобного момента для осуществления этого сценария, ранее неоднократно высказывали политологи, в том числе руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТО Польша в любом случае "откусит" часть Западной Украины – мнение Польша требует от Киева признания вины в Волынской резне

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мнения, новости, украина, европейский союз (ес), вадим колесниченко