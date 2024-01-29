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Ревизоры из США нагрянули в Киев
Ревизоры из США нагрянули в Киев - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Ревизоры из США нагрянули в Киев
В Киев прибыли американские инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию (USAID) для усиления надзора за использованием... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T15:24
2024-01-29T15:24
2024-01-29T15:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Киев прибыли американские инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию (USAID) для усиления надзора за использованием предоставляемой Украине помощи. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.Аппарат генерального инспектора Пентагона ранее сообщил, что ведомство не смогло "полностью выполнить требования по контролю за конечным использованием поставок оборонной продукции на Украину". В результате по состоянию на середину 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более 1 млрд долларов.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в начале января заявил, что Белый дом намерен обеспечить большую подотчетность поставляемых Киеву вооружений и подробно ознакомиться с докладом генерального инспектора.За время президентства Джо Байдена США по линии Пентагона оказали военную поддержку Украине на сумму около 44,5 млрд долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Деньги в черную дыру, или Почему Киев больше не увидит помощь ВашингтонаКоррупция на Украине: кто главный виновник и кого обвинят в итогеЧто ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на Украине
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сша, украина, пентагон, киев, поставки западного оружия украине, новости, в мире
Ревизоры из США нагрянули в Киев
В Киев приехали инспекторы из США для усиления надзора за помощью Украине
15:24 29.01.2024 (обновлено: 15:25 29.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Киев прибыли американские инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию (USAID) для усиления надзора за использованием предоставляемой Украине помощи. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.
"Рада снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов от министерства обороны, Госдепартамента и USAID. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США", - написала Бринк.
Аппарат генерального инспектора Пентагона ранее сообщил, что ведомство не смогло "полностью выполнить требования по контролю за конечным использованием поставок оборонной продукции на Украину". В результате по состоянию на середину 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более 1 млрд долларов.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в начале января заявил, что Белый дом намерен обеспечить большую подотчетность поставляемых Киеву вооружений и подробно ознакомиться с докладом генерального инспектора.
За время президентства Джо Байдена США по линии Пентагона оказали военную поддержку Украине на сумму около 44,5 млрд долларов.
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