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Ревизоры из США нагрянули в Киев

Ревизоры из США нагрянули в Киев - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Ревизоры из США нагрянули в Киев

В Киев прибыли американские инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию (USAID) для усиления надзора за использованием... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T15:24

2024-01-29T15:24

2024-01-29T15:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Киев прибыли американские инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию (USAID) для усиления надзора за использованием предоставляемой Украине помощи. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.Аппарат генерального инспектора Пентагона ранее сообщил, что ведомство не смогло "полностью выполнить требования по контролю за конечным использованием поставок оборонной продукции на Украину". В результате по состоянию на середину 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более 1 млрд долларов.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в начале января заявил, что Белый дом намерен обеспечить большую подотчетность поставляемых Киеву вооружений и подробно ознакомиться с докладом генерального инспектора.За время президентства Джо Байдена США по линии Пентагона оказали военную поддержку Украине на сумму около 44,5 млрд долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Деньги в черную дыру, или Почему Киев больше не увидит помощь ВашингтонаКоррупция на Украине: кто главный виновник и кого обвинят в итогеЧто ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на Украине

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, пентагон, киев, поставки западного оружия украине, новости, в мире